Четверть своего существования украинское государство борется за свою независимость, - Разумков
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30 лет молодому украинскому государству, но почти четверть этого времени мы должны за него бороться, возвращая свои территории.
Об этом на IX Национальном молитвенном завтраке Украины сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Диалог важен между людьми, диалог важен между политиками, диалог важен с окружающими, диалог важен с собой. И я надеюсь, что диалог будет царить в украинском обществе и в мире. Сегодня на таких площадках у нас есть возможность обсудить вызовы, которых, к сожалению, сегодня много.
Во-первых, это COVID, который внес коррективы в нашу жизнь. В прошлом году, например, мы не смогли собраться на такое прекрасное мероприятие. Но эта проблема и объединила людей вокруг борьбы с пандемией.
Второе, что стоит сегодня перед миром, - это война и терроризм. Украина знает об этом не по наслышке. 30 лет молодому украинскому государству, но почти четверть этого времени мы должны за него бороться, возвращая свои территории", - сказал он.
Разумков отметил, что видит отсутствие понимания и в других государствах.
"Только общими усилиями мы можем достичь мира", - добавил он.
Следующим вызовом спикер назвал экономический фактор.
"Именно диалог направлен на достижение общих целей. В мире так все взаимосвязано, что не может быть стран сугубо успешных или пребывающих в упадке. Без взаимной поддержки и помощи мы не сможем сделать этот мир лучше", - добавил он.
Обращаясь к народным депутатам, он назвал нынешний состав парламента уникальным, так как ему удается находить баланс: "Мы понимаем, что делаем это не для политики, а для людей. Я очень хочу, чтобы эта традиция стала традицией для украинского парламента и общества".
Пожалуйста, подождите...
То кугутам свои бурячки важнее, то донецкой стабильности хочется, то просто по-приколу.
а ще скільки всього нового і невідкритого чекає попереду
Не все предпочитают мазохизм и дебильные эксперименты над собой. А это еще больше уменьшает процент адекватной части украинцев.
Так что да - перспективы просто офигительные.
але все ще вірять передвиборчим мемам, що яценюк накрав на проекті "стіна", свинарчуки - на свинях, а порох брата добивав-добивав і, таки, добив нарешті...
так що вчасно нагадають про це і виберуть того, кого треба, аби не цих злочинців: вбивць і крадіїв одних та других
А три четверти - боролось против, руками уголовника кучмы и последкющих, кроме, разве что, Ющенко в начале каденции...
Зам Пред СБУ и генерал, который дал заключение СБУ о доступе Яныка к Гостайне и утвердил проверку Яныка перел назначением в Премьеры, спустя некоторое время просто перевелся в Мацкву в ФСБ, и никто даже не сопоставил эти два факта, и вот за короткое время, Кремль получил на должности Премьер-Министра лютого украинофоба и уголовника, дважды или трижды завербованного (менты, кгб, ФСБ) Януковоща..
вот и получается, что большую часть из 30 лет Независимости, у нас на первых ролях во власти была агентур Кремля..
Это просто чудо, что мы выжили и даже смогли частично отбить попытку поглощения в 2014-2015 годах..
Но война будет продолжаться и дальше, потому что когда лилиПутин и Шойгу говорят "Украинский народ нам брасткий", имеется ввиду, что Кремль хочет получить в свое распоряжение ресурс - 40 млн украинцев с территориями, с прошлым, настоящим и будущим, и распоряжаться нашей судьбой по своей Кремлевской прихоти..
Українці боролась за свою незалежну державу і сто років, кілька століть тому.
Не хоче визнавати, що росія споконвічний ворог України.