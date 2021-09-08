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Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом сообщили в министерстве.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС сообщало о начале опытно-исследовательских учений в арктической зоне. Они стартовали в семи регионах. Учения, как сообщали в ведомстве, направлены на отработку сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше.

По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+53
Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 3689
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08.09.2021 13:22
+48
Верните Аленя взад. Пусть на следующие учения он едет. Кабздон его заждался. Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 955
Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 1160
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08.09.2021 13:28
+43
Починаємо скарбєть. Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 2323

Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 4611
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08.09.2021 13:20
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И не прикопаешся, у хутина алиби, он - в тайге.
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08.09.2021 18:38 Ответить
Пхха. Вот это номер )) А как там новый глава ГРУ поплавать не планирует? )))
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08.09.2021 18:56 Ответить
Не, ну действительно же
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 4921 да, собственно,Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 5523
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08.09.2021 19:02 Ответить
ну нарешті хоч одна велика риба здохла!
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08.09.2021 19:16 Ответить
подох а не погиб.
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08.09.2021 19:40 Ответить
путінська собака здохла..
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08.09.2021 19:49 Ответить
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 4071
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08.09.2021 20:38 Ответить
господа у тебе на сранях-рязанях. тут - панове.
вОнюшка, в каком месте охранник ботоксного пуйла герой?
вся обслуга говно-Сцарька паРаши - преступники.

Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 8973

Дата рождения: 18.08.1966
Страна: паРаша
Адрес: мос-ква...ква-ква
рассеянский военный преступник. Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Активное участие в вооруженном захвате Крыма. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный российскими захватчиками Крым.
Попытка легализации аннексии рассеей Крыма путем принятия законодательных и нормативных актов, регламентирующих и легитимизирующих деятельность оккупационной власти в Крыму.
Самоликвидировался на учениях в Норильске 07-08.09.2021.
Дата рождения: 18.08.1966
Министр эрэфии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (на 15.01.2020). Генерал-полковник., Награжден медалью «За возвращение Крыма».
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны рассеянской *********. В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности пуйла вовы.
Источники: http://government.ru/gov/persons/494/events/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1416532, https://ru.krymr.com/a/news-krym-mchs-zinichev-kurortnyj-sezon/30007914.html
Биография
Примечание: Мидалька
#BSK_KREMLINY
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
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08.09.2021 20:38 Ответить
Чєлавєк какова долґа? Ад'ютант кремлівського фюрера на службі у підєрациі рашистів.
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08.09.2021 20:39 Ответить
Так-так... Дід Кіндрат разом з Крихіткою Єнотом взялись до справи.
Яка сумна новина!
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2719 Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2719 Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2719
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08.09.2021 20:35 Ответить
Скільки ж він випив, шо аж здох?
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08.09.2021 20:39 Ответить
Мій дідусь колись казали: що москалю добре, то людині - смерть.
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08.09.2021 22:27 Ответить
Вгамуйся.
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08.09.2021 21:29 Ответить
А где Вы героя видите? Кто герой? Герои - это те, кто путинскую мразь уничтожает, истребляет, умертвляет ....Можно ли считать героем дерьмо кацапское, которое само себя умертвило? Возиожно Вы и правы... Пусть это дохлое кремлёвское уё..ище побудет "хероем"...
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08.09.2021 22:27 Ответить
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 8925
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08.09.2021 22:32 Ответить
Да его двинули камнем по бошке и сбросили на камни.
Маргарита Симоньян не просто так подчеркнула, что было ДОСТАТОЧНО ОЧЕВИДЦЕВ.
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09.09.2021 02:57 Ответить
Смерть любого, у кого в анамнезе медалька "За возвращение Крыма", будет приятной новостью в Украине. Даже если он погиб, когда упившись, полез на дерево спасать котенка, да и свалился оттуда.
И почему сразу "злобствующими"? Кто тут злобствует, покажи пальцем. Минус один кацап, это сколько жизней в мире спасено, вот что людей радует.
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09.09.2021 03:58 Ответить
Схоже, скоро з дурдому тихцем випустять шамана Габишева. А може і вже випустили. Інакше з якого дива ******* ховатися у тайзі?
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08.09.2021 21:31 Ответить
«Десять негритят»
Десять негритят решили пообедать,
Один вдруг поперхнулся, и их осталось девять
……….
Ждём продолжения…
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08.09.2021 22:03 Ответить
Убеждён, путинскую шестёрку планово устранили. Чисто сработано - всем показалось, что говнюк в погонах погиб. "Героически погиб,спасая жизнь человека", а именно, свою никчемную жизнь....
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08.09.2021 22:18 Ответить
- А что случилось с Евгением Зиничевым?
- Он упал. Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 1394
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08.09.2021 22:40 Ответить
Хм-м-м... А може Головний Лаптєногий Рятувальник замахнувся на Премію Дарвіна?
Однак, слід перевірити і таку версію.
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2694
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08.09.2021 23:24 Ответить
занадто довго працював в охороні ухйла - 9 років , потім його почали просувати вище а потім врішили штовхнути -чому - швець добре розповість, я думаю. Ще не слухала його.
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09.09.2021 01:48 Ответить
Какая темная лошадка. 10 лет адьютант. Или чемоданчик носил с кнопкой или смотрящий был. Мне интересно те кто продвинули путина, они при власти. Или по тихонько случайно умирают в 55 лет
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09.09.2021 02:04 Ответить
подох адьютант фюрера северного рейха --- скорбит лукашенко . си цзынь пынь и кым чын вынь . да еще кокаиновый барон мадуро
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09.09.2021 06:11 Ответить
Молчат прокуратура, МВД. И погиб он, оказывается, не в Норильске, а на озере, и не на учениях, а на экскурсии. Чистая Агата Кристи!
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09.09.2021 06:46 Ответить
Шерлок Холмс и Мориарти

Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 4889
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09.09.2021 08:26 Ответить
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