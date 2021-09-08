Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях
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Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом сообщили в министерстве.
"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - говорится в сообщении.
Накануне МЧС сообщало о начале опытно-исследовательских учений в арктической зоне. Они стартовали в семи регионах. Учения, как сообщали в ведомстве, направлены на отработку сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше.
По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб.
Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
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да, собственно,
вОнюшка, в каком месте охранник ботоксного пуйла герой?
вся обслуга говно-Сцарька паРаши - преступники.
Дата рождения: 18.08.1966
Страна: паРаша
Адрес: мос-ква...ква-ква
рассеянский военный преступник. Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Активное участие в вооруженном захвате Крыма. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный российскими захватчиками Крым.
Попытка легализации аннексии рассеей Крыма путем принятия законодательных и нормативных актов, регламентирующих и легитимизирующих деятельность оккупационной власти в Крыму.
Самоликвидировался на учениях в Норильске 07-08.09.2021.
Дата рождения: 18.08.1966
Министр эрэфии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (на 15.01.2020). Генерал-полковник., Награжден медалью «За возвращение Крыма».
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны рассеянской *********. В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности пуйла вовы.
Источники: http://government.ru/gov/persons/494/events/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1416532, https://ru.krymr.com/a/news-krym-mchs-zinichev-kurortnyj-sezon/30007914.html
Биография
Примечание: Мидалька
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