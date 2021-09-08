Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях
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Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Росії Євген Зінічев загинув на навчаннях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це повідомили в міністерстві.
"МНС Росії з великим сумом повідомляє, що Євген Зінічев трагічно загинув при виконанні службового обов'язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту від НС арктичної зони, рятуючи життя людини", - йдеться в повідомленні.
Напередодні МНС повідомляло про початок дослідних навчань в арктичній зоні. Вони стартували в семи регіонах. Навчання, як повідомляли у відомстві, спрямовані на відпрацювання сценаріїв ліквідації надзвичайних ситуацій на воді і суші.
За словами одного з джерел РБК, Зінічев загинув під час відомчої зйомки, коли намагався утримати співробітника знімальної групи, який послизнувся на краю обриву. Зйомки були під час навчань для навчального фільму МНС, сказав він. Співробітник знімальної групи також загинув.
Зінічеву було 55 років. Він очолював МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки. З 1987 року Зінічев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони. З 2006 по 2015 рік Зінічев був особистим ад'ютантом Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ по Калінінградській області, через рік став в.о. губернатора регіону. Через два з половиною місяці він покинув пост і був призначений заступником директора ФСБ. У травні 2018 року ввійшов в уряд Дмитра Медведєва. На посаді глави МНС він змінив Володимира Пучкова, який пішов з поста міністра на тлі пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня".
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да, собственно,
вОнюшка, в каком месте охранник ботоксного пуйла герой?
вся обслуга говно-Сцарька паРаши - преступники.
Дата рождения: 18.08.1966
Страна: паРаша
Адрес: мос-ква...ква-ква
рассеянский военный преступник. Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Активное участие в вооруженном захвате Крыма. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный российскими захватчиками Крым.
Попытка легализации аннексии рассеей Крыма путем принятия законодательных и нормативных актов, регламентирующих и легитимизирующих деятельность оккупационной власти в Крыму.
Самоликвидировался на учениях в Норильске 07-08.09.2021.
Дата рождения: 18.08.1966
Министр эрэфии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (на 15.01.2020). Генерал-полковник., Награжден медалью «За возвращение Крыма».
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны рассеянской *********. В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности пуйла вовы.
Источники: http://government.ru/gov/persons/494/events/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1416532, https://ru.krymr.com/a/news-krym-mchs-zinichev-kurortnyj-sezon/30007914.html
Биография
Примечание: Мидалька
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