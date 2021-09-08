УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15087 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном
27 753 129
МНС РФ (65) Росія (47179) смерть (6550) військові навчання (2587)

Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях

Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Росії Євген Зінічев загинув на навчаннях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це повідомили в міністерстві.

"МНС Росії з великим сумом повідомляє, що Євген Зінічев трагічно загинув при виконанні службового обов'язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту від НС арктичної зони, рятуючи життя людини", - йдеться в повідомленні.

Напередодні МНС повідомляло про початок дослідних навчань в арктичній зоні. Вони стартували в семи регіонах. Навчання, як повідомляли у відомстві, спрямовані на відпрацювання сценаріїв ліквідації надзвичайних ситуацій на воді і суші.

За словами одного з джерел РБК, Зінічев загинув під час відомчої зйомки, коли намагався утримати співробітника знімальної групи, який послизнувся на краю обриву. Зйомки були під час навчань для навчального фільму МНС, сказав він. Співробітник знімальної групи також загинув.

Зінічеву було 55 років. Він очолював МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки. З 1987 року Зінічев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони. З 2006 по 2015 рік Зінічев був особистим ад'ютантом Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ по Калінінградській області, через рік став в.о. губернатора регіону. Через два з половиною місяці він покинув пост і був призначений заступником директора ФСБ. У травні 2018 року ввійшов в уряд Дмитра Медведєва. На посаді глави МНС він змінив Володимира Пучкова, який пішов з поста міністра на тлі пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня".

Також дивіться: Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 3689
показати весь коментар
08.09.2021 13:22
+48
Верните Аленя взад. Пусть на следующие учения он едет. Кабздон его заждался. Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 955
Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 1160
показати весь коментар
08.09.2021 13:28
+43
Починаємо скарбєть. Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 2323

Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях - Цензор.НЕТ 4611
показати весь коментар
08.09.2021 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
И не прикопаешся, у хутина алиби, он - в тайге.
показати весь коментар
08.09.2021 18:38 Відповісти
Пхха. Вот это номер )) А как там новый глава ГРУ поплавать не планирует? )))
показати весь коментар
08.09.2021 18:56 Відповісти
Не, ну действительно же
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 4921 да, собственно,Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 5523
показати весь коментар
08.09.2021 19:02 Відповісти
ну нарешті хоч одна велика риба здохла!
показати весь коментар
08.09.2021 19:16 Відповісти
подох а не погиб.
показати весь коментар
08.09.2021 19:40 Відповісти
путінська собака здохла..
показати весь коментар
08.09.2021 19:49 Відповісти
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 4071
показати весь коментар
08.09.2021 20:38 Відповісти
господа у тебе на сранях-рязанях. тут - панове.
вОнюшка, в каком месте охранник ботоксного пуйла герой?
вся обслуга говно-Сцарька паРаши - преступники.

Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 8973

Дата рождения: 18.08.1966
Страна: паРаша
Адрес: мос-ква...ква-ква
рассеянский военный преступник. Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Активное участие в вооруженном захвате Крыма. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный российскими захватчиками Крым.
Попытка легализации аннексии рассеей Крыма путем принятия законодательных и нормативных актов, регламентирующих и легитимизирующих деятельность оккупационной власти в Крыму.
Самоликвидировался на учениях в Норильске 07-08.09.2021.
Дата рождения: 18.08.1966
Министр эрэфии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (на 15.01.2020). Генерал-полковник., Награжден медалью «За возвращение Крыма».
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны рассеянской *********. В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности пуйла вовы.
Источники: http://government.ru/gov/persons/494/events/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1416532, https://ru.krymr.com/a/news-krym-mchs-zinichev-kurortnyj-sezon/30007914.html
Биография
Примечание: Мидалька
#BSK_KREMLINY
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
показати весь коментар
08.09.2021 20:38 Відповісти
Чєлавєк какова долґа? Ад'ютант кремлівського фюрера на службі у підєрациі рашистів.
показати весь коментар
08.09.2021 20:39 Відповісти
Так-так... Дід Кіндрат разом з Крихіткою Єнотом взялись до справи.
Яка сумна новина!
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2719 Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2719 Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2719
показати весь коментар
08.09.2021 20:35 Відповісти
Скільки ж він випив, шо аж здох?
показати весь коментар
08.09.2021 20:39 Відповісти
Мій дідусь колись казали: що москалю добре, то людині - смерть.
показати весь коментар
08.09.2021 22:27 Відповісти
Вгамуйся.
показати весь коментар
08.09.2021 21:29 Відповісти
А где Вы героя видите? Кто герой? Герои - это те, кто путинскую мразь уничтожает, истребляет, умертвляет ....Можно ли считать героем дерьмо кацапское, которое само себя умертвило? Возиожно Вы и правы... Пусть это дохлое кремлёвское уё..ище побудет "хероем"...
показати весь коментар
08.09.2021 22:27 Відповісти
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 8925
показати весь коментар
08.09.2021 22:32 Відповісти
Да его двинули камнем по бошке и сбросили на камни.
Маргарита Симоньян не просто так подчеркнула, что было ДОСТАТОЧНО ОЧЕВИДЦЕВ.
показати весь коментар
09.09.2021 02:57 Відповісти
Смерть любого, у кого в анамнезе медалька "За возвращение Крыма", будет приятной новостью в Украине. Даже если он погиб, когда упившись, полез на дерево спасать котенка, да и свалился оттуда.
И почему сразу "злобствующими"? Кто тут злобствует, покажи пальцем. Минус один кацап, это сколько жизней в мире спасено, вот что людей радует.
показати весь коментар
09.09.2021 03:58 Відповісти
Схоже, скоро з дурдому тихцем випустять шамана Габишева. А може і вже випустили. Інакше з якого дива ******* ховатися у тайзі?
показати весь коментар
08.09.2021 21:31 Відповісти
«Десять негритят»
Десять негритят решили пообедать,
Один вдруг поперхнулся, и их осталось девять
……….
Ждём продолжения…
показати весь коментар
08.09.2021 22:03 Відповісти
Убеждён, путинскую шестёрку планово устранили. Чисто сработано - всем показалось, что говнюк в погонах погиб. "Героически погиб,спасая жизнь человека", а именно, свою никчемную жизнь....
показати весь коментар
08.09.2021 22:18 Відповісти
- А что случилось с Евгением Зиничевым?
- Он упал. Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 1394
показати весь коментар
08.09.2021 22:40 Відповісти
Хм-м-м... А може Головний Лаптєногий Рятувальник замахнувся на Премію Дарвіна?
Однак, слід перевірити і таку версію.
Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 2694
показати весь коментар
08.09.2021 23:24 Відповісти
занадто довго працював в охороні ухйла - 9 років , потім його почали просувати вище а потім врішили штовхнути -чому - швець добре розповість, я думаю. Ще не слухала його.
показати весь коментар
09.09.2021 01:48 Відповісти
Какая темная лошадка. 10 лет адьютант. Или чемоданчик носил с кнопкой или смотрящий был. Мне интересно те кто продвинули путина, они при власти. Или по тихонько случайно умирают в 55 лет
показати весь коментар
09.09.2021 02:04 Відповісти
подох адьютант фюрера северного рейха --- скорбит лукашенко . си цзынь пынь и кым чын вынь . да еще кокаиновый барон мадуро
показати весь коментар
09.09.2021 06:11 Відповісти
Молчат прокуратура, МВД. И погиб он, оказывается, не в Норильске, а на озере, и не на учениях, а на экскурсии. Чистая Агата Кристи!
показати весь коментар
09.09.2021 06:46 Відповісти
Шерлок Холмс и Мориарти

Глава МНС Росії Зінічев загинув на навчаннях - Цензор.НЕТ 4889
показати весь коментар
09.09.2021 08:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 