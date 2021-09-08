Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника

Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника Америки.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, на внеочередном заседании депутаты рассматривали проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

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За его принятие проголосовали 24 народных депутатов при необходимых 226.

Большинство присутствующих воздержались.

Перед рассмотрением вопроса нардепы фракции ОПЗЖ покинули сессионный зал.