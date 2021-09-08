Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника Америки.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, на внеочередном заседании депутаты рассматривали проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).
За его принятие проголосовали 24 народных депутатов при необходимых 226.
Большинство присутствующих воздержались.
Перед рассмотрением вопроса нардепы фракции ОПЗЖ покинули сессионный зал.
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+48 Ustym Karmaliuk
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+46 Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
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+33 Scorpman Y
показать весь комментарий08.09.2021 14:29
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Пожалуйста, подождите...
Це, говорячі лексикою дипломатів. А по нашому: весь цей срач є, провокацією, яка шкодить відносинам з ******** владою США. Тому що, Байден з початку своєї політичної кар'єри є послідовним ізоліціаністом, який не бажає вплутуватись в військові справи за кордоном.
.https://vlada.segodnya.ua/vlada/lidery/ukraine-luchshe-ne-prosit-status-soyuznika-ssha-markarova-obratilas-k-rade-1572731.html
А теперь по фактам...
1. Зеля уже полгода кричит на всех площадках "почему мы не в НАТО ?... Нас засуживают... К на слишком строги" - это слышат и видят во всём мировом политическом поле . У кого он спрашивал на это разрешение ? У своего парламента ? (В парламентско президентской республике он обязан был бы такой тезис внешней политики утвердить в Раде ) ... У американского парламента он, может быть, спрашивал "можно я так буду говорить? " Для клоунского балагана это покатило бы.
2. Арахамия попросил ЕС не выдвигать это обращение на голосование до поездки зели в Штаты. Мотивировал так "возможно, мы там добьёмся большего" Но добились меньшего. Просто добиться меньше не бывает. И тут альтернативная сила выдвигает это обращение. Следите за полётом логики. Моделируем. Рада принимает. Штаты в двух палатах спорят..обсуждают и голосуют НЕ против. Ну, конечно, сроки назначают... условия поставят... Но, в целом, это значит пошгла движуха. У зели не пошла ... а у пети могла пойти... Для страны это было бы хорошо. Но и для оппозиции это было бы хорошо... А для слуг урода - это была бы жопа рейтинга.... Ну, а в таком случае - х**ли им та страна, если не они её будут обворовывать ?! Вот и вся модель
3. Тема "союзник вне НАТО" обсуждается годАми...Почему именно накануне обсуждения в Раде Обращения маркарова решила кукарекнуть ? Раньше не в курсе была ? За что ей тогда бабки платили ? Клопы ночью покусали ?Так надо чесать репу, а не терзать клаву... А как, пани маркарова, . насчёт не оказывания давления на депутатов перед голосованием ? То есть очевиден организованный накануне голосования фарс... Слуги "хотели б0льшего...не получилось ничего..Значит у оппонентов не должно получиться ни в коем случае. А "жила бы страна родная"...не "жила бы .." #какаяразница.
4. ОБратите внимание в который раз союзниками слуг по антиукраирнскому голосованию становится ОПЛэхаим (за жизнь - это лэхаим) ! Наверно ОПЛэхаим ушёл с заседания потому, что "у США не спросили" можно ли выдвигать ... (ха-ха-ха) Не потому же, что с лубянки гавкнули, верно ?
Більщість депутатів ВР це звичайні вороги України
Тюряга по ним плаче
Ну если Зеленский их подкупит тогда шанс будет.
Это наихудший сценарий.
ермак(шлёндер) агент кремля.
А прислуга, матькивщина, голос, за майбах, довира, опэзэжопники и пр. позафракцийни просто враги Украины!
А защиту от нападения вражеской армии РФ, может дать только своя хорошо вооруженная и обученная армия ВСУ и ВМС. Финансирование и выполнять оборон заказы.
Сто лет назад, весь 1917 год Грушевский, Винниченко и прочие точно так же всем втирали как плохо будет провозглашать независимость от Российской империи. Рассказывали что нужна именно Автономия, т.к. суспильство ще не готове. Угадайте каков был процент 'не готовых'- да примерно те же 73%
Причем тех кто сразу выступал за независимость (и в "полях" агитировал, создавая украинизированные корпуса царской армии- партию УНП Миколы Михновского и других "самойстийныков") автономисты топили вместе с москалями Временного Правительства.
Так, 4 июля 1917 Самостийники и украинизованные части во главе с полком им. Полуботка выступили из Святошина в центр Киева и захватили его вместе с складами, арсеналами, телеграфом, арестовали российских начальников гарнизона и обезоружили гарнизон. Победа? - Нет! Автономисты Грушевского подговорили верный им полк им.Хмельницкого втереться в доверие и сменить патрули самостийников на свои. А утром они вернули власть российским чиновникам и наместникам. Арестовали самостийников и выслали в мясорубку рассыпающегося фронта. Еще год они будут заглядывать в глаза то Керенского то Троцкого в поисках мира пока от них не разбежится собственная армия. А через год они уже сами будут отстаивать независимость, но уже будет поздно- большевики уже под Киевом и Крутами.
А правнуки по незнанию будут рисовать этих предателей у себя на гривнях, предателей которые своими руками утопили независимость 4 июля 1917 года
Вот почему в 1918-м получилось у поляков и у финнов, а у нас- Байден чому мы не в нато.