Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника
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Верховна Рада провалила звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Америки.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, на позачерговому засіданні депутати розглядали проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).
За його ухвалення проголосували 24 народні депутати за необхідних 226.
Більшість присутніх утрималися.
Перед розглядом питання нардепи фракції ОПЗЖ залишили сесійну залу.
Топ коментарі
+48 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар08.09.2021 14:20
+46 Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
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+33 Scorpman Y
показати весь коментар08.09.2021 14:29
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Будь ласка, зачекайте...
Це, говорячі лексикою дипломатів. А по нашому: весь цей срач є, провокацією, яка шкодить відносинам з ******** владою США. Тому що, Байден з початку своєї політичної кар'єри є послідовним ізоліціаністом, який не бажає вплутуватись в військові справи за кордоном.
.https://vlada.segodnya.ua/vlada/lidery/ukraine-luchshe-ne-prosit-status-soyuznika-ssha-markarova-obratilas-k-rade-1572731.html
А теперь по фактам...
1. Зеля уже полгода кричит на всех площадках "почему мы не в НАТО ?... Нас засуживают... К на слишком строги" - это слышат и видят во всём мировом политическом поле . У кого он спрашивал на это разрешение ? У своего парламента ? (В парламентско президентской республике он обязан был бы такой тезис внешней политики утвердить в Раде ) ... У американского парламента он, может быть, спрашивал "можно я так буду говорить? " Для клоунского балагана это покатило бы.
2. Арахамия попросил ЕС не выдвигать это обращение на голосование до поездки зели в Штаты. Мотивировал так "возможно, мы там добьёмся большего" Но добились меньшего. Просто добиться меньше не бывает. И тут альтернативная сила выдвигает это обращение. Следите за полётом логики. Моделируем. Рада принимает. Штаты в двух палатах спорят..обсуждают и голосуют НЕ против. Ну, конечно, сроки назначают... условия поставят... Но, в целом, это значит пошгла движуха. У зели не пошла ... а у пети могла пойти... Для страны это было бы хорошо. Но и для оппозиции это было бы хорошо... А для слуг урода - это была бы жопа рейтинга.... Ну, а в таком случае - х**ли им та страна, если не они её будут обворовывать ?! Вот и вся модель
3. Тема "союзник вне НАТО" обсуждается годАми...Почему именно накануне обсуждения в Раде Обращения маркарова решила кукарекнуть ? Раньше не в курсе была ? За что ей тогда бабки платили ? Клопы ночью покусали ?Так надо чесать репу, а не терзать клаву... А как, пани маркарова, . насчёт не оказывания давления на депутатов перед голосованием ? То есть очевиден организованный накануне голосования фарс... Слуги "хотели б0льшего...не получилось ничего..Значит у оппонентов не должно получиться ни в коем случае. А "жила бы страна родная"...не "жила бы .." #какаяразница.
4. ОБратите внимание в который раз союзниками слуг по антиукраирнскому голосованию становится ОПЛэхаим (за жизнь - это лэхаим) ! Наверно ОПЛэхаим ушёл с заседания потому, что "у США не спросили" можно ли выдвигать ... (ха-ха-ха) Не потому же, что с лубянки гавкнули, верно ?
Більщість депутатів ВР це звичайні вороги України
Тюряга по ним плаче
Ну если Зеленский их подкупит тогда шанс будет.
Это наихудший сценарий.
ермак(шлёндер) агент кремля.
А прислуга, матькивщина, голос, за майбах, довира, опэзэжопники и пр. позафракцийни просто враги Украины!
А защиту от нападения вражеской армии РФ, может дать только своя хорошо вооруженная и обученная армия ВСУ и ВМС. Финансирование и выполнять оборон заказы.
Сто лет назад, весь 1917 год Грушевский, Винниченко и прочие точно так же всем втирали как плохо будет провозглашать независимость от Российской империи. Рассказывали что нужна именно Автономия, т.к. суспильство ще не готове. Угадайте каков был процент 'не готовых'- да примерно те же 73%
Причем тех кто сразу выступал за независимость (и в "полях" агитировал, создавая украинизированные корпуса царской армии- партию УНП Миколы Михновского и других "самойстийныков") автономисты топили вместе с москалями Временного Правительства.
Так, 4 июля 1917 Самостийники и украинизованные части во главе с полком им. Полуботка выступили из Святошина в центр Киева и захватили его вместе с складами, арсеналами, телеграфом, арестовали российских начальников гарнизона и обезоружили гарнизон. Победа? - Нет! Автономисты Грушевского подговорили верный им полк им.Хмельницкого втереться в доверие и сменить патрули самостийников на свои. А утром они вернули власть российским чиновникам и наместникам. Арестовали самостийников и выслали в мясорубку рассыпающегося фронта. Еще год они будут заглядывать в глаза то Керенского то Троцкого в поисках мира пока от них не разбежится собственная армия. А через год они уже сами будут отстаивать независимость, но уже будет поздно- большевики уже под Киевом и Крутами.
А правнуки по незнанию будут рисовать этих предателей у себя на гривнях, предателей которые своими руками утопили независимость 4 июля 1917 года
Вот почему в 1918-м получилось у поляков и у финнов, а у нас- Байден чому мы не в нато.