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Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника

Верховна Рада провалила звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Америки.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на позачерговому засіданні депутати розглядали проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Читайте також: "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія

За його ухвалення проголосували 24 народні депутати за необхідних 226.

Більшість присутніх утрималися.

Перед розглядом питання нардепи фракції ОПЗЖ залишили сесійну залу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
бо не можна бути одночасно і на службі в РФ і союзником США.
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08.09.2021 14:20
+46
Вот этим и всё сказано о Зелупе и его слугах урода Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника - Цензор.НЕТ 9848
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08.09.2021 14:20
+33
главное - помни как ты орало за клована в 2019 и как за него голосовало) Ну и заодно сделай себе татушку на лбу "зелебот - дебил".. Чтобы было по честному))
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08.09.2021 14:29
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Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 1864
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08.09.2021 16:26 Відповісти
ТВАРИ
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08.09.2021 16:21 Відповісти
Опачки , шото я уже такое слышал про НАТО в 2004-м Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 5466 Тут просто вариантов нет либо союзники США , либо Русни . Или русня опять шото отхватит по самый Киев Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 6808
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08.09.2021 16:43 Відповісти
Все що варто знати про це питання: Курт Волкер висловив свою думку, як приватна особа ще 20 серпня; на переговорах Байден висловив своє окреме бачення по питанням відносин з Україною у таких питаннях. Виходячи з позиції президента США постановка цього питання в ВРУ на голосування була небажана.
Це, говорячі лексикою дипломатів. А по нашому: весь цей срач є, провокацією, яка шкодить відносинам з ******** владою США. Тому що, Байден з початку своєї політичної кар'єри є послідовним ізоліціаністом, який не бажає вплутуватись в військові справи за кордоном.
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08.09.2021 17:06 Відповісти
т.е. вагнергейт, коруппция, Беня не шкодыть, а голосование шкодыть? Дядя, ты дебил?
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08.09.2021 23:09 Відповісти
Голосуй не голосуй, всё равно получишь... Голосование провалено потому что таково требование госдепа.
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08.09.2021 17:25 Відповісти
Сколько платят за промосковския песни на сайте, исполняющему их стакато?
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08.09.2021 18:13 Відповісти
певно це одна з умов путіна перед зустріччю з найвеличнішим з президентів миру..
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08.09.2021 17:56 Відповісти
Мабуть, пороблено..
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08.09.2021 17:59 Відповісти
Ссуки
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08.09.2021 18:10 Відповісти
Операция с вагнеровцами продолжается! Вот Вам и "слуги урода"!
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08.09.2021 18:14 Відповісти
вонючие слуги кремля
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08.09.2021 18:18 Відповісти
пид....
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08.09.2021 19:08 Відповісти
араси
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08.09.2021 20:59 Відповісти
Такий статус надається країнам які не можуть вступити до НАТИ.
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08.09.2021 18:22 Відповісти
Слуги надіються, що США попросяться самі в союзники до України.
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08.09.2021 18:27 Відповісти
маски "слуг" сняты
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08.09.2021 18:28 Відповісти
Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала народных депутатов задуматься, прежде чем голосовать за проект постановления об обращении парламента к конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника американцев вне НАТО. (С)
.https://vlada.segodnya.ua/vlada/lidery/ukraine-luchshe-ne-prosit-status-soyuznika-ssha-markarova-obratilas-k-rade-1572731.html
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08.09.2021 19:10 Відповісти
Просто тварь ..но не сама она это сделала....просто озвучка очередной дешёвой ермозелёной пьески предательства.
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08.09.2021 23:03 Відповісти
Твари как раз те кто внес и голосовал за это постановление, не получив согласия США.
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09.09.2021 01:56 Відповісти
"Согласие США" - это абракадарра, которая могла родиться только в диктаторско-монархической структуре мозга. Это постсоветские царьки (в компашку которых ломится зеля) могут говорить рашка, или бацькивщина или УКраина - это я. В стране правовых равновесий - США - нет никого, кто может единолично так сказать ...кому в голову придёт разрешать или запрещать волеизъявления парламентов независимых стран. Спорить там по поводу обращения... дискутиролватью.. проголосовать против - это да. НО разрешить-запретить обратиться ? Это бред. Разве что, это могло бы не понравиться Байдену, который запершись в овальном кабинете с зелей уже неделю никак не может с ним наговориться.... Но Байден - не США. Он нанятый чиновник, выполняющий конституцию.
А теперь по фактам...
1. Зеля уже полгода кричит на всех площадках "почему мы не в НАТО ?... Нас засуживают... К на слишком строги" - это слышат и видят во всём мировом политическом поле . У кого он спрашивал на это разрешение ? У своего парламента ? (В парламентско президентской республике он обязан был бы такой тезис внешней политики утвердить в Раде ) ... У американского парламента он, может быть, спрашивал "можно я так буду говорить? " Для клоунского балагана это покатило бы.
2. Арахамия попросил ЕС не выдвигать это обращение на голосование до поездки зели в Штаты. Мотивировал так "возможно, мы там добьёмся большего" Но добились меньшего. Просто добиться меньше не бывает. И тут альтернативная сила выдвигает это обращение. Следите за полётом логики. Моделируем. Рада принимает. Штаты в двух палатах спорят..обсуждают и голосуют НЕ против. Ну, конечно, сроки назначают... условия поставят... Но, в целом, это значит пошгла движуха. У зели не пошла ... а у пети могла пойти... Для страны это было бы хорошо. Но и для оппозиции это было бы хорошо... А для слуг урода - это была бы жопа рейтинга.... Ну, а в таком случае - х**ли им та страна, если не они её будут обворовывать ?! Вот и вся модель
3. Тема "союзник вне НАТО" обсуждается годАми...Почему именно накануне обсуждения в Раде Обращения маркарова решила кукарекнуть ? Раньше не в курсе была ? За что ей тогда бабки платили ? Клопы ночью покусали ?Так надо чесать репу, а не терзать клаву... А как, пани маркарова, . насчёт не оказывания давления на депутатов перед голосованием ? То есть очевиден организованный накануне голосования фарс... Слуги "хотели б0льшего...не получилось ничего..Значит у оппонентов не должно получиться ни в коем случае. А "жила бы страна родная"...не "жила бы .." #какаяразница.
4. ОБратите внимание в который раз союзниками слуг по антиукраирнскому голосованию становится ОПЛэхаим (за жизнь - это лэхаим) ! Наверно ОПЛэхаим ушёл с заседания потому, что "у США не спросили" можно ли выдвигать ... (ха-ха-ха) Не потому же, что с лубянки гавкнули, верно ?
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09.09.2021 14:40 Відповісти
Эта зРада хоть один проукраинский закон не провалила?
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08.09.2021 19:13 Відповісти
а чого ви чекали? зелені завтра скажи "надаємо членство в нато", за годину вони знайдуть причину за це не проголосувати
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08.09.2021 19:23 Відповісти
Смысл? Что Нато, что США требуют борьбу с коррупцией. У этих, как и у всех до них таких планов нет. Это добровольно никто не сделает. А нарід который, образованей этих ваших беженцев, всё устраивает.
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08.09.2021 20:02 Відповісти
И как можно назвать вот этих вот "слуг народа"? Кроме как "враги народа" слов нет.
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08.09.2021 20:11 Відповісти
я, как голосовавший за Зеленского могу сказать, что он здорово накормил говном таких , как я
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08.09.2021 20:37 Відповісти
з прозрінням... Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 7282
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08.09.2021 21:34 Відповісти
Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 9550
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08.09.2021 20:47 Відповісти
Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника Америки. Источник: https://censor.net/ru/n3287064

Більщість депутатів ВР це звичайні вороги України

Тюряга по ним плаче Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 446
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08.09.2021 21:35 Відповісти
Этим голосованием как раз и были выявлены 24 врага Украины, которым на неё на....ть, главное попиариться. Тюряга по ним точно плачет.
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09.09.2021 01:55 Відповісти
Украине не светит НАТО и через 5 и 10 лет по политическим причинам! Слуги будут только пиарится как и все депутаты с этим НАТО. Реальность такова что не которые страны ЕС против и будут блокировать что бы Украина туда вступила. Франция, Германия против и лояльны к РФ и продажны.
Ну если Зеленский их подкупит тогда шанс будет. Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 2328
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08.09.2021 21:47 Відповісти
..дядя не каркай. Молись на Пороха, можливо буде прозріння ....вєдєніє.
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08.09.2021 22:00 Відповісти
молись на своего Зе! У меня идола нет! На политиков молятся только дураки.
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08.09.2021 22:26 Відповісти
Команде Зеленского важнее коррупция, чем статус стратегического союзника США.
Это наихудший сценарий.
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08.09.2021 22:00 Відповісти
А до этого пять лет, коррупция тоже была важнее, чем стратегический статус так понимаю.
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09.09.2021 01:51 Відповісти
Американцы заметили, что там делает ермак по правую руку от зеленского.
ермак(шлёндер) агент кремля.
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08.09.2021 22:18 Відповісти
Перед рассмотрением вопроса нардепы фракции ОПЗЖ покинули сессионный зал. А зря! Оказалось, что вся Рада Украины - это ОПЗЖ, а за Украину всего 24 человека.
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08.09.2021 22:40 Відповісти
И ВСЕ 24 человека --фракция ЕС!

А прислуга, матькивщина, голос, за майбах, довира, опэзэжопники и пр. позафракцийни просто враги Украины!
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09.09.2021 01:07 Відповісти
Как раз этим 24 глыбоко положить на Украину им главное попиариться.
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09.09.2021 01:52 Відповісти
гулаг - наше фсьо!
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08.09.2021 23:56 Відповісти
Під яким ніком була у минулому житті? Одна з колишніх довбоЗЕбок? І тільки не кажи, шо ти за нього не голосувала.
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09.09.2021 00:35 Відповісти
Панночко, якщо Вы не бажаете вiдповiдати , то-то нащо вступати в дискусiю... Тролите в такий кшталт? ЗЫ... панночко, Вы высловлюете побажання хутин-пуя(пристрелити)... Нацiоналiсти вже поiхали разок потягом до Криму, або й друге нацiоналiсти не вийшли з рамок бойовикiв часiв УВО-ОУН. тому в полiтичному планi нацiоналiсти - сама недоречнiсть... До речi, в 1991-ому роцi нацоналiсти всих часiв та народiв вiдмовилися вiд полiтичноi боротьби за булаву, на користь дiючого президента(бо самостiйнiсть, як попередня мета, досягнута). Так що, якщо що, ставити на нацiоналiстiв, це все одно, що ставити ставки на "хромую лошадь" лаптестана...
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09.09.2021 08:20 Відповісти
ЗЫ... нацiоналiсти вмiють працювати , та як i главзебуiн, тiльки но пiд керуванням iззовнi...
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09.09.2021 08:23 Відповісти
Свому осередку нацоналiсти не мають стернового, мають тiльки бравого командира, котрий ладен вiдповiсти ляльководу - ЕСТЬ!!! - тобто покiрно слухаюся...
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09.09.2021 08:28 Відповісти
А, то ти ольгинське. Лєнка-італєнка, а як там у тебе діла? У нас завдяки тобі та таким як ти дєла хєрові. Бачу, шо у вас у конторі нова методичка, в якій вся надія на націоналістів. Багато ваших ботів вже саме таку стратегію розгортають: Зелю нам вже нінада, ми - націоналісти корінниє львів'яни . Бачу, шо у вас там завдання викликати у українців відразу ще і до націоналістів. Давайте, працюйте, а ми будемо вас кремлівських-націоналістів давіть. Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 7805
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09.09.2021 08:32 Відповісти
Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 6513
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09.09.2021 11:10 Відповісти
Ахах, пані Анно браво! Критичне мислення тут не в моді, десь так з 2014.
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09.09.2021 06:33 Відповісти
Мудаки - слуги олигархата! Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника - Цензор.НЕТ 2600 Ну в НАТО Украина еще долго не вступит....что бы там не кукарекал популист трепло Зеленский и не обещал... ни при Зеленском это точно и не при следующим презе тоже. Вся знают причину...реал- политика!

А защиту от нападения вражеской армии РФ, может дать только своя хорошо вооруженная и обученная армия ВСУ и ВМС. Финансирование и выполнять оборон заказы.
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09.09.2021 01:01 Відповісти
Сразу понятно, что такое постановление мог внести только представитель банды соевых мародеров, которые пять лет грабили страну, а когда украинский народ их выкинули на мороз, вдруг вспохватились и стали великими патриотами. Сколько интересно за своё пятилетнее правление приняли таких постановлений к США? По идее перед принятием таких постановлений нужно узнать, что по этому поводу думают США. Но банде соевых мародеров главное попиариться, а не сделать, что то полезное для страны.
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09.09.2021 01:48 Відповісти
слуги коломойского! Разогнать этот зеленый сброд.!!!
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09.09.2021 02:28 Відповісти
Все кто не голосовал-это враги Украины, а врагов нужно уничтожать! Сброд тварья, а не парламент!
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09.09.2021 06:49 Відповісти
З тим же успіхом можна проголосувати, щоб США нам в рамках виконання обов'язків щодо Будапештського меморандуму почали поставки ядерної зброї) Ну а чо нє, логічно, патріотично
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09.09.2021 06:56 Відповісти
Ну, ладно, муйлуша в Сибири канул... А где ща бубочка, бо молчит , шо рыба об лед - как безхатченко Юлечка со своим Курвиметром...
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09.09.2021 08:06 Відповісти
ЗЕленые пид@ры с таким же упоением рассказывают как плох статус союзника вне нато.
Сто лет назад, весь 1917 год Грушевский, Винниченко и прочие точно так же всем втирали как плохо будет провозглашать независимость от Российской империи. Рассказывали что нужна именно Автономия, т.к. суспильство ще не готове. Угадайте каков был процент 'не готовых'- да примерно те же 73%

Причем тех кто сразу выступал за независимость (и в "полях" агитировал, создавая украинизированные корпуса царской армии- партию УНП Миколы Михновского и других "самойстийныков") автономисты топили вместе с москалями Временного Правительства.
Так, 4 июля 1917 Самостийники и украинизованные части во главе с полком им. Полуботка выступили из Святошина в центр Киева и захватили его вместе с складами, арсеналами, телеграфом, арестовали российских начальников гарнизона и обезоружили гарнизон. Победа? - Нет! Автономисты Грушевского подговорили верный им полк им.Хмельницкого втереться в доверие и сменить патрули самостийников на свои. А утром они вернули власть российским чиновникам и наместникам. Арестовали самостийников и выслали в мясорубку рассыпающегося фронта. Еще год они будут заглядывать в глаза то Керенского то Троцкого в поисках мира пока от них не разбежится собственная армия. А через год они уже сами будут отстаивать независимость, но уже будет поздно- большевики уже под Киевом и Крутами.
А правнуки по незнанию будут рисовать этих предателей у себя на гривнях, предателей которые своими руками утопили независимость 4 июля 1917 года

Вот почему в 1918-м получилось у поляков и у финнов, а у нас- Байден чому мы не в нато.
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09.09.2021 08:30 Відповісти
Все сходится... шаг в сторону( в измышлениях) - смерти подобно, бо базикало номерное.
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09.09.2021 12:39 Відповісти
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