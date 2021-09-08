РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14736 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 764 11
кредит (2344) Кривой Рог (1128) мошенничество (1128) Нацполиция (15730) киберполиция (325)

Мошенницы из Кривого Рога выдали фиктивных кредитов на 1 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенницы из Кривого Рога выдали фиктивных кредитов на 1 млн грн

Трое сотрудниц финансовой компании оформляли на ее клиентов повторные кредиты, а деньги забирали себе. Так они обманули 65 человек и теперь могут сесть на 12 лет.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщины работали кредитными менеджерами финансовой компании. Злоумышленницы оформляли повторные кредиты на клиентов финансовой компании, которые ранее пользовались ее услугами и уже находились в базах учреждения. В дальнейшем, имея доступ к программному комплексу, загружали личные документы потерпевших. Далее подделывали их подписи на кредитном договоре. Затем вносили договор в базу финансовой компании и получали деньги вместо пострадавших", - сказано в сообщении полиции.

Таким образом мошенницы обманули 65 человек на общую сумму в более чем 1 млн грн.

Смотрите: Харьковские полицейские пресекли деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен. ФОТО

Полиция сообщила им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и направила дело в суд. Женщинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не брал, не беру и брать не собираюсь. Мошенницы из Кривого Рога выдали фиктивных кредитов на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 6816
показать весь комментарий
08.09.2021 16:45 Ответить
одноклассницы клована или просто соседи по подъезду))
показать весь комментарий
08.09.2021 16:47 Ответить
_С помощью Дии ещё и не такое будет... А также "выборы" онлайн - янукович только мечтать мог о таком.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:49 Ответить
Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4906
показать весь комментарий
08.09.2021 17:32 Ответить
Ленка???
показать весь комментарий
08.09.2021 16:50 Ответить
Шахрайки з Кривого Рогу то фігня. От шахрай з Кривого Рогу утнув, так утнув...
показать весь комментарий
08.09.2021 16:56 Ответить
А перед тим утнув шахрай з молдовських Бендер.
показать весь комментарий
08.09.2021 17:45 Ответить
Кривой Рог это какой-то ппц. Спасает то, что он в центре страны и до расеюшки далеко.
показать весь комментарий
08.09.2021 17:02 Ответить
наоборот жаль - может часть бы такого "добра" каталась туда на "заработки" Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 9777
а вообще - непонятно на шо надеялись "героини" новости? что 65 рыл не обосрутся от того шо им будут из финучреждения звонить и интересоваться здоровьем их матерей? Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 7533

ну вот как так что на ровном месте дебилки себе накрутили сроки то? или просто там мода - не сидела = не баба?
показать весь комментарий
08.09.2021 17:07 Ответить
Нє , ну правда ж ? За Януковича весь кримінал ліз з Донбасу .
"папірєдніків" опустимо за дужки
Зелена хвиля накриває . як апофеоз - самовбивство мера ...
показать весь комментарий
08.09.2021 17:47 Ответить
Вот только непонятно. Почему пишут что они обманули 65 человек, а не одну фин компанию?
показать весь комментарий
08.09.2021 20:31 Ответить
 
 