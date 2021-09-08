Мошенницы из Кривого Рога выдали фиктивных кредитов на 1 млн грн

Трое сотрудниц финансовой компании оформляли на ее клиентов повторные кредиты, а деньги забирали себе. Так они обманули 65 человек и теперь могут сесть на 12 лет.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщины работали кредитными менеджерами финансовой компании. Злоумышленницы оформляли повторные кредиты на клиентов финансовой компании, которые ранее пользовались ее услугами и уже находились в базах учреждения. В дальнейшем, имея доступ к программному комплексу, загружали личные документы потерпевших. Далее подделывали их подписи на кредитном договоре. Затем вносили договор в базу финансовой компании и получали деньги вместо пострадавших", - сказано в сообщении полиции.

Таким образом мошенницы обманули 65 человек на общую сумму в более чем 1 млн грн.

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Полиция сообщила им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и направила дело в суд. Женщинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.