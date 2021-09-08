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Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн

Три співробітниці фінансової компанії оформляли на її клієнтів повторні кредити, а гроші забирали собі. Так вони обдурили 65 осіб і тепер можуть сісти на 12 років.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінки працювали кредитними менеджерами фінансової компанії. Зловмисниці оформлювали повторні кредити на клієнтів фінансової компанії, які раніше користувалися її послугами та вже знаходились у базах установи. В подальшому, маючи доступ до програмного комплексу, завантажували особисті документи потерпілих. Далі підробляли їх підпис на кредитному договорі. Потім вносили договір до бази фінансової компанії та отримували гроші замість потерпілих", - сказано в повідомленні поліції.

Таким чином шахрайки обдурили 65 осіб на загальну суму в більш ніж 1 млн грн.

Поліція повідомила їм про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і направила справу до суду. Жінкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Харківські поліцейські припинили діяльність шахрайського колл-центру з обігом у три мільйони гривень на місяць. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Не брал, не беру и брать не собираюсь. Мошенницы из Кривого Рога выдали фиктивных кредитов на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 6816
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08.09.2021 16:45 Відповісти
одноклассницы клована или просто соседи по подъезду))
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08.09.2021 16:47 Відповісти
_С помощью Дии ещё и не такое будет... А также "выборы" онлайн - янукович только мечтать мог о таком.
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08.09.2021 16:49 Відповісти
Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4906
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08.09.2021 17:32 Відповісти
Ленка???
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08.09.2021 16:50 Відповісти
Шахрайки з Кривого Рогу то фігня. От шахрай з Кривого Рогу утнув, так утнув...
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08.09.2021 16:56 Відповісти
А перед тим утнув шахрай з молдовських Бендер.
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08.09.2021 17:45 Відповісти
Кривой Рог это какой-то ппц. Спасает то, что он в центре страны и до расеюшки далеко.
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08.09.2021 17:02 Відповісти
наоборот жаль - может часть бы такого "добра" каталась туда на "заработки" Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 9777
а вообще - непонятно на шо надеялись "героини" новости? что 65 рыл не обосрутся от того шо им будут из финучреждения звонить и интересоваться здоровьем их матерей? Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн - Цензор.НЕТ 7533

ну вот как так что на ровном месте дебилки себе накрутили сроки то? или просто там мода - не сидела = не баба?
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08.09.2021 17:07 Відповісти
Нє , ну правда ж ? За Януковича весь кримінал ліз з Донбасу .
"папірєдніків" опустимо за дужки
Зелена хвиля накриває . як апофеоз - самовбивство мера ...
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08.09.2021 17:47 Відповісти
Вот только непонятно. Почему пишут что они обманули 65 человек, а не одну фин компанию?
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08.09.2021 20:31 Відповісти
 
 