Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова

Политзаключенного крымского татарина Теймура Абдуллаева безосновательно поместили в штрафной изолятор в российской колонии.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, администрация учреждения отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.

"Состояние здоровья Теймура не позволяет ему находиться в таких условиях. Абдуллаев недавно переболел коронавирусом, который вызвал осложнения в работе сердечно-сосудистой системе и почек. На этом фоне у него участились гипертонические кризы", - отметила Денисова.

"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374!", - уточнила омбудсмен.

Денисова также призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева.

Кроме этого она обратилась к мировой общественности с призывом обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева.

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