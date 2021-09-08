Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова
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Политзаключенного крымского татарина Теймура Абдуллаева безосновательно поместили в штрафной изолятор в российской колонии.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, администрация учреждения отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.
"Состояние здоровья Теймура не позволяет ему находиться в таких условиях. Абдуллаев недавно переболел коронавирусом, который вызвал осложнения в работе сердечно-сосудистой системе и почек. На этом фоне у него участились гипертонические кризы", - отметила Денисова.
"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374!", - уточнила омбудсмен.
Денисова также призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева.
Кроме этого она обратилась к мировой общественности с призывом обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева.
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да и то там наверное с 5 помощников есть, а ты только когда надо свою рожу показал, прочитал текст и пошел опять "работать"
не ну что делает денисова? она полезней чем плотник? или дворник на ее месте был бы бесполезней нее самой? вот шо я хочу сказать. то шо она делает то не надо гарвардов заканчивать, нет?)
влада напевно шо не чула. в Китаї може й правильно робл*ть - але корупцію не побороли.
ясно шо десятки машин кортежа, сотни ермаков и батальон охраны это не Денисова со своими несколькими сотрудниками и может двумя машинами
это первое
нормально пиши это ну вы понял
що хочу я твій Крим!
но как бы это само собой что безосновательно в тюрьме, хотя - если недавно закрыли, то какая тюрьма то?