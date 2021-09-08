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Новости Политика Украины
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Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова

Политзаключенного крымского татарина Теймура Абдуллаева безосновательно поместили в штрафной изолятор в российской колонии.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, администрация учреждения отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.

"Состояние здоровья Теймура не позволяет ему находиться в таких условиях. Абдуллаев недавно переболел коронавирусом, который вызвал осложнения в работе сердечно-сосудистой системе и почек. На этом фоне у него участились гипертонические кризы", - отметила Денисова.

"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374!", - уточнила омбудсмен.

Денисова также призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева.

Кроме этого она обратилась к мировой общественности с призывом обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева.

Читайте также: Российские тюремщики поместили политзаключенного Абдуллаева с высокой температурой и удушающим кашлем в штрафной изолятор

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
в сусіда завжди товщій?
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08.09.2021 17:04
+1
про "скінчай перекур, починай присідати!" - щось чули?
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08.09.2021 17:18
+1
я б, все ж таки, почав із зюзі, а не з Денисової
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08.09.2021 17:22
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Не усну седня - какая зряплата у денисовой? это же мечта - раз вна день что-то высрал что кого то там прессуют, гневно осудил, дал "брифинг" и пинаешь груши. Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова - Цензор.НЕТ 9746
да и то там наверное с 5 помощников есть, а ты только когда надо свою рожу показал, прочитал текст и пошел опять "работать"
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08.09.2021 17:02 Ответить
в сусіда завжди товщій?
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08.09.2021 17:04 Ответить
ну если напр. у соседа джип Мерс, хотя он скромный начальничек какого-то там отдельчика в админке, а у вас - Таврия хотя вы плотник, то да - у него толще(бессовестность)
не ну что делает денисова? она полезней чем плотник? или дворник на ее месте был бы бесполезней нее самой? вот шо я хочу сказать. то шо она делает то не надо гарвардов заканчивать, нет?)
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08.09.2021 17:10 Ответить
про "скінчай перекур, починай присідати!" - щось чули?
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08.09.2021 17:18 Ответить
хто "чули"?
влада напевно шо не чула. в Китаї може й правильно робл*ть - але корупцію не побороли.
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08.09.2021 17:20 Ответить
я б, все ж таки, почав із зюзі, а не з Денисової
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08.09.2021 17:22 Ответить
хахаха, ну вы и загнул... Это как начать пить не с бутылочки пива а с бочки спирта.
ясно шо десятки машин кортежа, сотни ермаков и батальон охраны это не Денисова со своими несколькими сотрудниками и может двумя машинами Російські тюремники безпідставно помістили політв'язня Абдуллаєва в штрафний ізолятор, - Денісова - Цензор.НЕТ 139
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08.09.2021 17:33 Ответить
І НЕ СЛОВА ЗА АРЕШТ ПО СПРАВІ ШЕРЕМЕТА, СЕМЕНЧЕНКО ІТД, ПО ТРАВЛІ МАЙОРА ВСУ ЯКИЙ ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ.
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08.09.2021 18:55 Ответить
не кричи.
это первое
нормально пиши это ну вы понял
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08.09.2021 19:12 Ответить
У мене товщий й длиншый...26см
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08.09.2021 17:27 Ответить
Черный Властелин, вы попутал форумы, вам к русским же надо.
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08.09.2021 17:34 Ответить
я не чорный властелин а твой Султан!
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10.09.2021 10:41 Ответить
ти винуватий тим,
що хочу я твій Крим!
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08.09.2021 17:03 Ответить
Она хоть немного понимает какой сюр выдает?) Значит в тюрьме он "на основании", а в ШИЗО нет?)
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08.09.2021 17:23 Ответить
кстати да, но что там хотеть то - что написали, то и высрала и ушла дальше "работать"
но как бы это само собой что безосновательно в тюрьме, хотя - если недавно закрыли, то какая тюрьма то?
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08.09.2021 17:36 Ответить
А, я думал что про того что с Меджлиса говорится шо недавно закрыли.
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08.09.2021 17:37 Ответить
 
 