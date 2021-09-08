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Російські тюремники безпідставно помістили політв'язня Абдуллаєва в штрафний ізолятор, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські тюремники безпідставно помістили політв'язня Абдуллаєва в штрафний ізолятор, - Денісова

Політв'язня кримського татарина Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор у російській колонії.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, адміністрація закладу відправила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією.

"Стан здоров'я Теймура не дозволяє йому перебувати в таких умовах. Абдуллаєв недавно перехворів коронавірусом, який спричинив ускладнення в роботі серцево-судинної системи і нирок. На цьому тлі в нього почастішали гіпертонічні кризи", - зазначила Денісова.

"Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом закладу, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів - 374!", - уточнила омбудсмен.

Денісова також закликала російську колегу Тетяну Москалькову відреагувати і забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва.

Крім цього, вона звернулася до світової громадськості із закликом звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські тюремники помістили політв'язня Абдуллаєва з високою температурою і задушливим кашлем у штрафний ізолятор
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Топ коментарі
+1
в сусіда завжди товщій?
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08.09.2021 17:04
+1
про "скінчай перекур, починай присідати!" - щось чули?
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08.09.2021 17:18
+1
я б, все ж таки, почав із зюзі, а не з Денисової
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08.09.2021 17:22
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Не усну седня - какая зряплата у денисовой? это же мечта - раз вна день что-то высрал что кого то там прессуют, гневно осудил, дал "брифинг" и пинаешь груши. Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова - Цензор.НЕТ 9746
да и то там наверное с 5 помощников есть, а ты только когда надо свою рожу показал, прочитал текст и пошел опять "работать"
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08.09.2021 17:02 Відповісти
в сусіда завжди товщій?
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08.09.2021 17:04 Відповісти
ну если напр. у соседа джип Мерс, хотя он скромный начальничек какого-то там отдельчика в админке, а у вас - Таврия хотя вы плотник, то да - у него толще(бессовестность)
не ну что делает денисова? она полезней чем плотник? или дворник на ее месте был бы бесполезней нее самой? вот шо я хочу сказать. то шо она делает то не надо гарвардов заканчивать, нет?)
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08.09.2021 17:10 Відповісти
про "скінчай перекур, починай присідати!" - щось чули?
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08.09.2021 17:18 Відповісти
хто "чули"?
влада напевно шо не чула. в Китаї може й правильно робл*ть - але корупцію не побороли.
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08.09.2021 17:20 Відповісти
я б, все ж таки, почав із зюзі, а не з Денисової
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08.09.2021 17:22 Відповісти
хахаха, ну вы и загнул... Это как начать пить не с бутылочки пива а с бочки спирта.
ясно шо десятки машин кортежа, сотни ермаков и батальон охраны это не Денисова со своими несколькими сотрудниками и может двумя машинами Російські тюремники безпідставно помістили політв'язня Абдуллаєва в штрафний ізолятор, - Денісова - Цензор.НЕТ 139
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08.09.2021 17:33 Відповісти
І НЕ СЛОВА ЗА АРЕШТ ПО СПРАВІ ШЕРЕМЕТА, СЕМЕНЧЕНКО ІТД, ПО ТРАВЛІ МАЙОРА ВСУ ЯКИЙ ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ.
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08.09.2021 18:55 Відповісти
не кричи.
это первое
нормально пиши это ну вы понял
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08.09.2021 19:12 Відповісти
У мене товщий й длиншый...26см
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08.09.2021 17:27 Відповісти
Черный Властелин, вы попутал форумы, вам к русским же надо.
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08.09.2021 17:34 Відповісти
я не чорный властелин а твой Султан!
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10.09.2021 10:41 Відповісти
ти винуватий тим,
що хочу я твій Крим!
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08.09.2021 17:03 Відповісти
Она хоть немного понимает какой сюр выдает?) Значит в тюрьме он "на основании", а в ШИЗО нет?)
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08.09.2021 17:23 Відповісти
кстати да, но что там хотеть то - что написали, то и высрала и ушла дальше "работать"
но как бы это само собой что безосновательно в тюрьме, хотя - если недавно закрыли, то какая тюрьма то?
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08.09.2021 17:36 Відповісти
А, я думал что про того что с Меджлиса говорится шо недавно закрыли.
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08.09.2021 17:37 Відповісти
 
 