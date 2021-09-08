Російські тюремники безпідставно помістили політв'язня Абдуллаєва в штрафний ізолятор, - Денісова

Політв'язня кримського татарина Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор у російській колонії.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, адміністрація закладу відправила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією.

"Стан здоров'я Теймура не дозволяє йому перебувати в таких умовах. Абдуллаєв недавно перехворів коронавірусом, який спричинив ускладнення в роботі серцево-судинної системи і нирок. На цьому тлі в нього почастішали гіпертонічні кризи", - зазначила Денісова.

"Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом закладу, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів - 374!", - уточнила омбудсмен.

Денісова також закликала російську колегу Тетяну Москалькову відреагувати і забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва.

Крім цього, вона звернулася до світової громадськості із закликом звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва.

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