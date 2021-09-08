Російські тюремники безпідставно помістили політв'язня Абдуллаєва в штрафний ізолятор, - Денісова
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Політв'язня кримського татарина Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор у російській колонії.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, адміністрація закладу відправила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією.
"Стан здоров'я Теймура не дозволяє йому перебувати в таких умовах. Абдуллаєв недавно перехворів коронавірусом, який спричинив ускладнення в роботі серцево-судинної системи і нирок. На цьому тлі в нього почастішали гіпертонічні кризи", - зазначила Денісова.
"Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом закладу, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів - 374!", - уточнила омбудсмен.
Денісова також закликала російську колегу Тетяну Москалькову відреагувати і забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва.
Крім цього, вона звернулася до світової громадськості із закликом звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва.
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да и то там наверное с 5 помощников есть, а ты только когда надо свою рожу показал, прочитал текст и пошел опять "работать"
не ну что делает денисова? она полезней чем плотник? или дворник на ее месте был бы бесполезней нее самой? вот шо я хочу сказать. то шо она делает то не надо гарвардов заканчивать, нет?)
влада напевно шо не чула. в Китаї може й правильно робл*ть - але корупцію не побороли.
ясно шо десятки машин кортежа, сотни ермаков и батальон охраны это не Денисова со своими несколькими сотрудниками и может двумя машинами
это первое
нормально пиши это ну вы понял
що хочу я твій Крим!
но как бы это само собой что безосновательно в тюрьме, хотя - если недавно закрыли, то какая тюрьма то?