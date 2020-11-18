Російські тюремники помістили політв'язня Абдуллаєва з високою температурою і задушливим кашлем у штрафний ізолятор

Кримський татарин Теймур Абдуллаєв, який перебуває в російській в'язниці в Башкортостані, не отримує медичну допомогу, розповіли його рідні українському омбудсмену Людмилі Денісовій.

Кримського татарина Теймура Абдуллаєва, який незаконно перебуває у в'язниці Республіки Башкортостан, з високою температурою, слабкістю і задушливим кашлем безпідставно помістили в штрафний ізолятор. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами рідних, медична допомога Абдулаєву не надається. Крім того, кримчанина і раніше майже п'ять місяців безпідставно утримували в штрафному ізоляторі.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва. Зокрема, припинити катування і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги, привести умови тримання у відповідність з Мінімальними правилами поводження з в’язнями, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО", - написала Денісова.

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Абдуллаєв разом зі ще декількома кримчанами був затриманий у жовтні 2016 року після обшуків у нього вдома в окупованому Криму. Їм висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ за нібито членство в організації "Хізб ут-Тахрір". У грудні 2018 року їх етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав їх винними в організації або участі в діяльності терористичної організації та засудив до відбування покарання в колонії суворого режиму. Військова колегія засудила Абдуллаєва до 17 років в'язниці.

Адвокат Айзат Ішимгулов повідомляв, що в російському Салаваті Абдуллаєв перебуває в колонії №2.