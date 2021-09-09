Система здравоохранения может выдержать не более 90 тыс. COVID-пациентов, - Ляшко

Система здравоохранение в новую волну COVID-19 будет готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19. Большее количество госпитализаций приведет к остановке плановых госпитализаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. (пациентов с COVID-19. - Ред.), это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Ляшко также сообщил, что в 2021 году в новом эпидсезоне по COVID-19 будут сохранены "ковидные надбавки" для медучреждений.

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"Ковидные надбавки остаются на уровне 300%", - сказал он.