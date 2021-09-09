Система здравоохранения может выдержать не более 90 тыс. COVID-пациентов, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Система здравоохранение в новую волну COVID-19 будет готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19. Большее количество госпитализаций приведет к остановке плановых госпитализаций.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. (пациентов с COVID-19. - Ред.), это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.
Ляшко также сообщил, что в 2021 году в новом эпидсезоне по COVID-19 будут сохранены "ковидные надбавки" для медучреждений.
"Ковидные надбавки остаются на уровне 300%", - сказал он.
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Многие уже наверное слышали про новую зраду: в ноябре заканчивается срок годности нескольких миллионов доз вакцины астразенека, завезенных в Украину. Использовать их до ноября не получится чисто физически, поэтому все они, фактически, уже выброшены на помойку.
Насколько я понимаю, эти вакцины поставлены по COVAX и получены в виде гуманитарной помощи от стран западной Европы, которые отказались от использования астразенеки еще весной, так что бюджетные деньги, вроде как, не пострадали. Тем не менее, ситуация сюрреалистическая: страна, где уровень вакцинации один самых низких в Европе, готовится утилизировать несколько миллионов доз вакцины.
Почему так получилось? Как ни странно, двуглавый покемон в лице Степанова-Ляшко, виноват в этом не единолично.
Во-первых, медвежью услугу оказала истерия вокруг вакцинно-ассоциированных тромбозов. Весной практически все страны Европы, кроме Британии, отказались от использования АЗ. Обоснованность такого решения до сих пор вызывает большие сомнения, но для западной Европы особой беды оно не принесло т.к. православного файзера хватило на всех с запасом.
Во-вторых, Индия сорвала поставки, захомячив свой ковишилд для внутреннего применения. В результате со вторую дозой АЗ начались проблемы и задержки. После этого никому особо не хотелось колоть первую дозу АЗ, не имея ни малейшего понятия, будет ли вторая (о возможности комбинирования вакцин тогда еще даже речь не шла).
В результате, когда в Украину приехали несколько миллионов доз АЗ, они уже никому не были интересны. Прогрессивная общественность с азартом гонялась за файзером и модерной, а немногочисленные поклонники системы Семашко втихаря налегали на коронавак.
Но вернемся к покемонам из МОЗ. Главным факапом министра Ляшка (который в, целом, оказался на голову адекватнее, прости господи, Степанова) является полный провал социальной рекламы вакцинации. МОЗ начисто проиграл инфополе российским фейкоделам и отечественным антивакцинаторам. Ну то есть как проиграл - они за него даже не пробовали воевать, а просто сразу подняли лапки. Сейчас у них новая увлекательная игра в перекидывание горячей картошки - ищут крайнего. Найдут его, скорее всего, в лице региональных ДОЗ и семейных врачей. Это они, вредители, виноваты в том, что вакцинация идет со скрипом, а несколько миллионов доз придется слить в унитаз.
Риторическим вопросом остается то, насколько вообще можно было бы ускорить вакцинацию, если бы у МОЗа из плечей росли руки, а не лапки. Подозреваю, что раза в два - запросто. Понятно, что до необходимого уровня 80-90% мы бы все равно не доползли - менталитет не позволяет, знаете ли, но и того позорища, что сейчас не было бы.
МОЗ должно успокаивать только то, что эпическое зрелище утилизации просроченной астразенеки, скорее всего померкнет на фоне нового локдауна и тотального ******* в больницах, так что его вряд ли кто-то заметит.
Но есть и забавный нюанс. Если вы сейчас сделаете первую дозу АЗ и подождете, пока ее остатки утилизируют, то сможете потом сделать вторую файзером или модерной. Фактически, это единственный легальный вариант получить смешанную схему АЗ+файзер, которая доказанно эффективнее двух доз одинаковых вакцин.
Сразу отмечу: я никого не призываю так делать! Сейчас лучше всего колоть мРНК вакцины, у которых меньше интервал между дозами. Это сейчас намного важнее абстрактных "попугаев" эффективности, поскольку новая волна уже на подъеме и вы уже просто не успеете заиметь антитела до ее пика.
Тем не менее, МОЗ мог бы эффективно растрясти излишки АЗ просто объявив, что вторую дозу всем будут гарантированно делать файзером. Но даже это для них сложно - у них лапки.
UPD: Хоть бы третью бустерную дозу АЗ разрешили тем, кто уже две получил - уже часть ушла бы. Но тоже нет.
Семен Есилевский
Чому не побудовано додаткові приміщення?!