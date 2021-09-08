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Американская компания Novavax начинает испытания комбинации вакцин от гриппа и COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Американская компания Novavax начинает испытания комбинации вакцин от гриппа и COVID-19

Фармацевтическая компания Novavax в заявила в среду, что начала раннюю фазу испытаний своей комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19.

В испытании, которое будет проведено в Австралии, примут участие 640 здоровых взрослых в возрасте от 50 до 70 лет, которые либо уже переболели коронавирусом, либо получили одну из одобренных вакцин против COVID-19 не менее чем за восемь недель до исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Участники получат комбинацию потенциальной вакцины против COVID-19, получившей название NVX-CoV2373, и вакцины от гриппа под названием NanoFlu, а также бустер.

"Комбинация этих двух вакцин... может повысить эффективность системы здравоохранения и обеспечить высокий уровень защиты от COVID-19 и гриппа с помощью единой схемы", - заявил глава отдела исследований и разработок Novavax Грегори Гленн.

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В мае Novavax заявила, что считает перспективным использование комбинации вакцины против сезонного гриппа и вакцины против COVID-19 в борьбе с новыми штаммами коронавируса. По результатам доклинических исследований сочетание вакцин NanoFlu и NVX-CoV2373 вызвало устойчивый иммунный ответ как на грипп A, так и на грипп B и обеспечило защиту от коронавируса.

Novavax ожидает получить результаты испытаний в первой половине 2022 года.

Автор: Анна Судак
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а учитывая что ни один тест не может отличить ковид от гриппа эту чудо вакцину можно использовать как надежное средство от поноса .
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08.09.2021 20:38 Ответить
Посмотрели владельцы компании Нововакс на влалельцев компаний Пфайзер..Модерна и их китайских коллег и тоде захотели стать миллиардерами...😀
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08.09.2021 20:48 Ответить
Теперь можно сидеть, смешивать любые лекарства в любых комбинациях и выдавать за панацею от всех болезней. зашуганный обыватель купит всё. Золотое дно для фармы
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08.09.2021 20:49 Ответить
Такими темпами скоро откроются вакциновые бары где будут вакиновые бармены колотить вакциновые коктейли на ваш выбор.
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08.09.2021 23:06 Ответить
 
 