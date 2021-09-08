УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8825 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 799 4
вакцина (3528) грип (303) карантин (16095) США (14465) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Американська компанія Novavax починає випробування комбінації вакцин від грипу і COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Американська компанія Novavax починає випробування комбінації вакцин від грипу і COVID-19

Фармацевтична компанія Novavax заявила в середу, що почала ранню фазу випробувань своєї комбінованої вакцини проти грипу і COVID-19.

У випробуванні, яке буде проведено в Австралії, візьмуть участь 640 здорових дорослих у віці від 50 до 70 років, які або вже перехворіли коронавірусом, або отримали одну зі схвалених вакцин проти COVID-19 не менше ніж за вісім тижнів до дослідження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Учасники отримають комбінацію потенційної вакцини проти COVID-19, що отримала назву NVX-CoV2373, і вакцини від грипу під назвою NanoFlu, а також бустер.

"Комбінація цих двох вакцин... може підвищити ефективність системи охорони здоров'я і забезпечити високий рівень захисту від COVID-19 і грипу за допомогою єдиної схеми", - заявив голова відділу досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін. ВIДЕО

У травні Novavax заявила, що вважає перспективним використання комбінації вакцини проти сезонного грипу і вакцини проти COVID-19 у боротьбі з новими штамами коронавірусу. За результатами доклінічних досліджень поєднання вакцин NanoFlu і NVX-CoV2373 викликало стійку імунну відповідь як на грип A, так і на грип B і забезпечило захист від коронавірусу.

Novavax очікує отримати результати випробувань у першій половині 2022 року.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а учитывая что ни один тест не может отличить ковид от гриппа эту чудо вакцину можно использовать как надежное средство от поноса .
показати весь коментар
08.09.2021 20:38 Відповісти
Посмотрели владельцы компании Нововакс на влалельцев компаний Пфайзер..Модерна и их китайских коллег и тоде захотели стать миллиардерами...😀
показати весь коментар
08.09.2021 20:48 Відповісти
Теперь можно сидеть, смешивать любые лекарства в любых комбинациях и выдавать за панацею от всех болезней. зашуганный обыватель купит всё. Золотое дно для фармы
показати весь коментар
08.09.2021 20:49 Відповісти
Такими темпами скоро откроются вакциновые бары где будут вакиновые бармены колотить вакциновые коктейли на ваш выбор.
показати весь коментар
08.09.2021 23:06 Відповісти
 
 