Несовершеннолетние составляют 8% среди заболевших COVID-19 в Украине, - Ляшко

Среди общего количества заболевших коронавирусной инфекцией дети составляют 8%.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Минздраве проведен анализ структуры заболеваемости по возрастным группам как до начала циркуляции штамма "Дельта", так и после этого. Возрастная структура от 0 до 19 лет не превышает 8,2% в течение всей пандемии. То есть, статистически мы не видим рост случаев коронавирусной болезни среди детей. Поэтому с учетом того, что у нас вакцинировано первой дозой только 17% взрослого населения, где наиболее критическое, тяжелое течение, где больше летальных случаев, кампания вакцинации направлена ​​на взрослое население", - сказал Ляшко.

Чиновник напомнил, что Минздрав разрешил вакцинацию против COVID-19 подростков с 12 лет с хроническими заболеваниями, если есть угроза тяжелых осложнений при заболевании коронавирусной болезнью, а также тех, кто выезжает за границу на спортивные или ученические соревнования, олимпиады.

"Сейчас вакцинировано более 7 тыс. детей", - добавил министр.

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В дальнейшем, по словам Ляшко, Минздрав готов привлечь к вакцинации и возрастную группу от 12 лет.