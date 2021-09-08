РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10405 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
733 2
Крым (26016) крымские татары (2689)

Оккупанты отпустили бывшего члена Меджлиса Менсеитова, он находится дома, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты отпустили бывшего члена Меджлиса Менсеитова, он находится дома, - правозащитники

Экс-председателя Молодежненского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса крымских татар Эльдара Менсеитова отпустили из здания ФСБ, он вернулся домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

Отмечается, что 51-летнего Эльдара Менсеитова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке городского типа Молодежное в Крыму.

Оккупанты отпустили бывшего члена Меджлиса Менсеитова, он находится дома, - правозащитники 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На арест замглавы Меджлиса Джеляла подана апелляция, - адвокат Полозов

Напомним, 8 сентября в поселке Молодежное в Симферополе после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

По предварительной информации, "следственные действия" и задержание бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова связаны с повреждением газопровода в оккупированном Крыму в селе Перевальное 23 августа текущего года.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если бы в Украине были офицеры, а не мелочные шавки продажно-вороватые, вся та шобла кацапская была бы расстреляна на месте, при пособничестве захвату или попытке захвата ВР в Крыму в 2014 году ...но шавки предали страну и не восстают, шавки поменяли хозяев и им нечего бояться, они никогда не восстанут, их с руки кормили до захвата и кормят сейчас путинские оккупанты и в Крыму и на материке ...
показать весь комментарий
08.09.2021 23:07 Ответить
кацапня и крысмане, мечтающие пожить в Крыму, должны понимать своими маленькими мозжечками,
что после двух-трёх-четырёх лет у них, от жесткой воды - отпадут почки, посыпятся и шерсть и клыки... пресной воды вам - не будет ,
так что - держитесь там, мрази ! Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6811
показать весь комментарий
08.09.2021 23:35 Ответить
 
 