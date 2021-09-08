Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники
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Ексголову Молодіжненського місцевого меджлісу і члена Сімферопольського регіонального меджлісу кримських татар Ельдара Менсеітова відпустили з будівлі ФСБ, він повернувся додому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".
Зазначають, що 51-річного Ельдара Менсеітова з інвалідністю 3-ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до себе додому в селище міського типу Молодіжне в Криму.
Нагадаємо, 8 вересня в селищі Молодіжне в Сімферополі після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Ельдара Менсеітова, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району.
За попередньою інформацією, "слідчі дії" і затримання колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсеітова пов'язані з пошкодженням газопроводу в окупованому Криму в селі Перевальне 23 серпня поточного року.
Будь ласка, зачекайте...
что после двух-трёх-четырёх лет у них, от жесткой воды - отпадут почки, посыпятся и шерсть и клыки... пресной воды вам - не будет ,
так что - держитесь там, мрази !