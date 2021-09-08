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Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники

Ексголову Молодіжненського місцевого меджлісу і члена Сімферопольського регіонального меджлісу кримських татар Ельдара Менсеітова відпустили з будівлі ФСБ, він повернувся додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".

Зазначають, що 51-річного Ельдара Менсеітова з інвалідністю 3-ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до себе додому в селище міського типу Молодіжне в Криму.

Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники 01

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Нагадаємо, 8 вересня в селищі Молодіжне в Сімферополі після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Ельдара Менсеітова, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району.

За попередньою інформацією, "слідчі дії" і затримання колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсеітова пов'язані з пошкодженням газопроводу в окупованому Криму в селі Перевальне 23 серпня поточного року.
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если бы в Украине были офицеры, а не мелочные шавки продажно-вороватые, вся та шобла кацапская была бы расстреляна на месте, при пособничестве захвату или попытке захвата ВР в Крыму в 2014 году ...но шавки предали страну и не восстают, шавки поменяли хозяев и им нечего бояться, они никогда не восстанут, их с руки кормили до захвата и кормят сейчас путинские оккупанты и в Крыму и на материке ...
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08.09.2021 23:07 Відповісти
кацапня и крысмане, мечтающие пожить в Крыму, должны понимать своими маленькими мозжечками,
что после двух-трёх-четырёх лет у них, от жесткой воды - отпадут почки, посыпятся и шерсть и клыки... пресной воды вам - не будет ,
так что - держитесь там, мрази ! Окупанти відпустили колишнього члена Меджлісу Менсеітова, він перебуває вдома, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6811
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08.09.2021 23:35 Відповісти
 
 