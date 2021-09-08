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Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В одном из сел Киевской области конфликт возле магазина закончился стрельбой. Ранен один человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе возле продовольственного магазина в селе Сорокотяги. Об этом правоохранителям сообщила женщина, которая стала случайным свидетелем.
"Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - говорится в сообщении.
Стрелок с места преступления скрылся, полиция проводит мероприятия по его розыску.
Топ комментарии
+6 Serg Chuk 84dc7608
показать весь комментарий08.09.2021 23:15
+5 Порохобандерівець
показать весь комментарий08.09.2021 22:53
+4 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий08.09.2021 23:28
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перестрелка была бы активнее и зрелищнее... (сарказм)
шо не поделили то? шнапс заканчивался???
Обиженка
Деяких маминих рембо чекає розчарування...
Так, страшно.
Власники гандоноплюїв тому і пересрілюються, що імовірність летального випадку в результаті таких дій є вкрай малоімовірною. Більше того, саме власники подібних цяцьок в більшості своїй і є головними противниками легалізації обігу повноцінних стволів, оскільки усвідомлення можливих наслідків в першу чергу для себе, фактично унеможливлює вчинення ідіотських вчинків подібних описаному в статті. Простіше кажучи подібні стрільці морально не готові вбивати і/чи бути вбитими.
Доказательства?
Пожалуйста: Если Вас пытаются ограбить на улице есть 2 варианта:
1) Отдать всё.
2) Дать отпор.
Если Вы покалечите (или не дай бог убьете гопника) - сядете в тюрьму.
Т.е. у Вас два выбора, лишиться всего или сесть в тюрьму.
Ночью, двое, один с ножом. В результате, у того что с ножом вывих плеча и сломана челюсть. Если бы не отличный адвокат и Совет Ветеранов, я бы сел.