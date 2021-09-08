Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція

В одному із сіл Київської області конфлікт біля магазину закінчився стріляниною. Поранено одну людину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Увечері в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля продовольчого магазину в селі Сорокотяги. Про це правоохоронцям повідомила жінка, яка стала випадковим свідком.

"Поліцейські з'ясували, що між чоловіками стався конфлікт, унаслідок якого один із них зробив чотири постріли в бік іншого. Зараз постраждалого госпіталізували до Білоцерківської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Стрілець із місця злочину втік, поліція проводить заходи щодо його розшуку.

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