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Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція

В одному із сіл Київської області конфлікт біля магазину закінчився стріляниною. Поранено одну людину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Увечері в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля продовольчого магазину в селі Сорокотяги. Про це правоохоронцям повідомила жінка, яка стала випадковим свідком.

"Поліцейські з'ясували, що між чоловіками стався конфлікт, унаслідок якого один із них зробив чотири постріли в бік іншого. Зараз постраждалого госпіталізували до Білоцерківської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Стрілець із місця злочину втік, поліція проводить заходи щодо його розшуку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція. ФОТО
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Топ коментарі
+6
Всем нужно раздать оружие и сделать право на самооборону более свободным. После периода естественного отбора начнётся эпоха взаимоуважения и добра.
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08.09.2021 23:15
+5
Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6262
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08.09.2021 22:53
+4
Поначалу с непривычки будет "шок-контент" с кровищей то тут, то там. Но потом всё устаканится. И в конечном итоге (довольно скоро) убийств и нападений будет в разы меньше, чем сейчас.
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08.09.2021 23:28
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жаль что у второго...да и у свидетелей не было оружия....
перестрелка была бы активнее и зрелищнее... (сарказм)
шо не поделили то? шнапс заканчивался???
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08.09.2021 22:52 Відповісти
перестрілки взагалі могло і не статися.
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09.09.2021 10:40 Відповісти
Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6262
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08.09.2021 22:53 Відповісти
Провокатор Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2435
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08.09.2021 22:58 Відповісти
"Подучились бы у своих врагов великим делам, пресмыкающиеся", - написал Арестович."
Обиженка
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08.09.2021 22:56 Відповісти
Похоже, очередной "журналист" с травматом обиделся, что ему подрезали или на стоянке какой-то автомобиль не понравился, как стоит. Сколько сейчас таких "журналистов" развелось.
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08.09.2021 22:59 Відповісти
Швидше б легалайз короткоствола.

Деяких маминих рембо чекає розчарування... Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9517
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08.09.2021 23:05 Відповісти
чого ви так пістолетів боїтеся? розданих пістолетів, до речі, не боїтеся.. а їх тільки цього року роздали дохріна. і ніхто не знає кому, бо міністерство оборони цю інформацію не надає.
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09.09.2021 01:13 Відповісти
Я бачив як голосували в 2019.
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09.09.2021 06:36 Відповісти
Вам вже страшно?
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09.09.2021 10:38 Відповісти
Якщо дебілу, котрий сам себе з пневмата умудрився підстрелити дати короткоствол?
Так, страшно.
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09.09.2021 12:19 Відповісти
Не сошлись взглядами в прениях о концепции мирного урегулирования войны Украины и рабсеи... Сошлись посередине, а серединой был крайний стакан водки...
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08.09.2021 23:06 Відповісти
Всем нужно раздать оружие и сделать право на самооборону более свободным. После периода естественного отбора начнётся эпоха взаимоуважения и добра.
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08.09.2021 23:15 Відповісти
Поначалу с непривычки будет "шок-контент" с кровищей то тут, то там. Но потом всё устаканится. И в конечном итоге (довольно скоро) убийств и нападений будет в разы меньше, чем сейчас.
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08.09.2021 23:28 Відповісти
Ніфіга не буде. Здаєш екзамен на знання законів і ситуацій в яких застосування зброї правомірно, а потім отримуєш зеленку.
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09.09.2021 10:37 Відповісти
Не буде ніякого відбору. Подібні інциденти зникнуть.
Власники гандоноплюїв тому і пересрілюються, що імовірність летального випадку в результаті таких дій є вкрай малоімовірною. Більше того, саме власники подібних цяцьок в більшості своїй і є головними противниками легалізації обігу повноцінних стволів, оскільки усвідомлення можливих наслідків в першу чергу для себе, фактично унеможливлює вчинення ідіотських вчинків подібних описаному в статті. Простіше кажучи подібні стрільці морально не готові вбивати і/чи бути вбитими.
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09.09.2021 09:34 Відповісти
Расскажи это Лозинскому.
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09.09.2021 21:05 Відповісти
Ашотутдивного? Всюди так...
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08.09.2021 23:19 Відповісти
Спершу надайте людям право захищати свою власність з мисливською зброєю в руках. Будь хто з тих хто проникає на приватну територію без запрошення повинні знати що ризикують втратити життя. У нас чомусь судять не злодіїв та зловмисників а власників які могли стати їх жертвами.
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08.09.2021 23:52 Відповісти
Ніхто не може заборонити людині захищати себе і свою сімю любими методами і засобами.
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09.09.2021 00:56 Відповісти
Ага. Тільки чомусь якщо вистрелиш в озброєного злодія першим у власній хаті то у нас Вас посадять за вбивство - "перевищення необхідної оборони". І це за те що Ви встигли вистрелити першим рятуючи членів родини, себе і майно зароблене! Вас заарештують, будуть місяцями і навіть роками тримати в СІЗО, змусять витрачати останні кошти на адвокатів і врешті Ви втратите роботу або за час в СІЗО Ваш бізнес дістанеться "любим друзям". Ви вийдете, навіть якщо Вас виправдають, "в пустелю"... а за цей час ще й дружина продала житло, забрала дітей і знайшла іншого...
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09.09.2021 02:29 Відповісти
НБ, це краще ніж повільно холдіючі трупи Вас і Ваших близьких.
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09.09.2021 09:03 Відповісти
читайте закони. Стаття 36 ККУ зверніть увагу на пункти 4 та 5, не забудьте пункт 3 та згадані там статті.
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09.09.2021 10:35 Відповісти
Тоді навчіться спокійно спостерігати,як нападники калічать вас і гвалтують вашу дружину,щоб не сталося все вище вами перелічене.
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09.09.2021 12:03 Відповісти
У мене вже припасено декілька мішків для трупів. Утилізую без повідомлення органів. Це неправильно! Але іншого варіанту я не бачу.
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09.09.2021 16:51 Відповісти
Чекушку не поделили?
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09.09.2021 09:27 Відповісти
Наши законы пишут преступники!
Доказательства?
Пожалуйста: Если Вас пытаются ограбить на улице есть 2 варианта:
1) Отдать всё.
2) Дать отпор.
Если Вы покалечите (или не дай бог убьете гопника) - сядете в тюрьму.
Т.е. у Вас два выбора, лишиться всего или сесть в тюрьму.
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09.09.2021 09:53 Відповісти
Ну, так є стаття 36 ККУ, ви її читали? Та нажаль суди у нас так і залишилися рехвормованими.
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Не только читал, но и проходил!
Ночью, двое, один с ножом. В результате, у того что с ножом вывих плеча и сломана челюсть. Если бы не отличный адвокат и Совет Ветеранов, я бы сел.
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09.09.2021 11:58 Відповісти
Ну, злочинці, як завжди не чекають коли товстозаді погодяться на закон.
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09.09.2021 10:28 Відповісти
ЗІ: і що, допомагає вам ваша заборона? Аваков казав що, від нападу дуже допомагають відеокамери. Носіть з собою.
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09.09.2021 10:30 Відповісти
тебя откуда выпустили?
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09.09.2021 21:06 Відповісти
 
 