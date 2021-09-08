Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція
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В одному із сіл Київської області конфлікт біля магазину закінчився стріляниною. Поранено одну людину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Увечері в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля продовольчого магазину в селі Сорокотяги. Про це правоохоронцям повідомила жінка, яка стала випадковим свідком.
"Поліцейські з'ясували, що між чоловіками стався конфлікт, унаслідок якого один із них зробив чотири постріли в бік іншого. Зараз постраждалого госпіталізували до Білоцерківської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Стрілець із місця злочину втік, поліція проводить заходи щодо його розшуку.
Топ коментарі
+6 Serg Chuk 84dc7608
показати весь коментар08.09.2021 23:15
+5 Порохобандерівець
показати весь коментар08.09.2021 22:53
+4 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар08.09.2021 23:28
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Будь ласка, зачекайте...
перестрелка была бы активнее и зрелищнее... (сарказм)
шо не поделили то? шнапс заканчивался???
Обиженка
Деяких маминих рембо чекає розчарування...
Так, страшно.
Власники гандоноплюїв тому і пересрілюються, що імовірність летального випадку в результаті таких дій є вкрай малоімовірною. Більше того, саме власники подібних цяцьок в більшості своїй і є головними противниками легалізації обігу повноцінних стволів, оскільки усвідомлення можливих наслідків в першу чергу для себе, фактично унеможливлює вчинення ідіотських вчинків подібних описаному в статті. Простіше кажучи подібні стрільці морально не готові вбивати і/чи бути вбитими.
Доказательства?
Пожалуйста: Если Вас пытаются ограбить на улице есть 2 варианта:
1) Отдать всё.
2) Дать отпор.
Если Вы покалечите (или не дай бог убьете гопника) - сядете в тюрьму.
Т.е. у Вас два выбора, лишиться всего или сесть в тюрьму.
Ночью, двое, один с ножом. В результате, у того что с ножом вывих плеча и сломана челюсть. Если бы не отличный адвокат и Совет Ветеранов, я бы сел.