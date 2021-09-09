За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины"

7 сентября наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 1566 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 8 сентября

В Донецкой области СММ зафиксировала 1 090 нарушений режима прекращения, в том числе 1 взрыв в воздухе. Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районе к юго-западу от н. п. Зерновое (70 км к югу от Донецка), по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, запрещающего проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. За предыдущий отчетный период зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов (1 взрыв в воздухе и 46 взрывов неопределенного происхождения). Все нарушения режима прекращения огня произошли к северу, востоку, юго-западу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи этого участка разведения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танки, "Гвоздики", "Васильки" и "Жабы": миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 53 единицы техники российских оккупантов вне линии отвода. КАРТА

После заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 55 835 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 15 654 взрыва, 10 815 пролетевших неопределенных боеприпасов, 270 вспышек дульного пламени, 222 осветительные ракеты, а также не менее 28 874 очередей и выстрелов).