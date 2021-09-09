За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 1566 порушень "тиші"

7 вересня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 1566 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 8 вересня

У Донецькій області СММ зафіксувала 1090 порушень режиму припинення вогню, зокрема 1 вибух у повітрі. Майже всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі на південний захід від н. п. Зернове (непідконтрольний урядові, 70 км на південь від Донецька). За оцінкою Місії, це були навчання з бойовою стрільбою в межах зони безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки. Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 114 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів (1 вибух у повітрі та 46 вибухів невизначеного походження). Всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на північ, схід, південний захід і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (яке також сталося поблизу цієї ділянки розведення).

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Після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 55 835 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 15 654 вибухи, 10 815 невизначених боєприпасів у польоті, 270 спалахів дульного полум’я та 222 освітлювальні ракети, а також щонайменше 28 874 черги та постріли).