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Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО. Они едут на территорию РФ в поисках относительно высшей зарплаты.
Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Казанского, Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов.
"А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - отметил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ.
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Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев
Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...
меньше ватанов попадет под этнические чистки при освобождении Донбасса
та інші любителі "русского міра"
А западенцев переселить строить новые, совков запоребрик..но увы...кормили на дотациях советское говно
Возвращение блудных ****** на "родину", как до 1933 года...
чем больше ватных кормильцев Украины свалит на паРашу, тем меньше потом их достанется Украине.
тогда нахера было падать под БТР ???
При средней з/п шахтера в ОРДЛО 400-500$, Украина может сделать подобное предложение?
А кто "вынуждает" наших заробитчан выезжать на работу в Польшу, Чехию и т.п.?
И даже если 15 000 р., то это еще больше подтверждает мой пост.
Сегодня в урне ищет... сыр ,
Шахтёра - длинная рука
Найдёт и хлеб … на дне бачка .
Машіни не єздят туда
Брєдут спотикаясь алєні.