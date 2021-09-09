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Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский

Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО. Они едут на территорию РФ в поисках относительно высшей зарплаты.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов.

"А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - отметил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
Туди їм і дорога - повітря в Україні стане чистішим!!!
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09.09.2021 09:19
+20
ну вот, а кого то волновала проблема, что делать с сепаратистами.... Ну неужели они не могли сразу собрать свои чемоданы и укатить в рф, без создания всяких квазиреспублик ....?
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09.09.2021 09:23
+19
Торбу в руку, вітер в дупу! Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 4703
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09.09.2021 09:21
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Правила форума Совет форумчан
Туди їм і дорога - повітря в Україні стане чистішим!!!
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09.09.2021 09:19 Ответить
УГРОБИТЬ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ , ЧТОБЫ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В КАЦАПСКИЕ ***** С ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТОЙ ,,,, ПРЕМИЮ ДАРВИНА В СТУДИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.09.2021 09:38 Ответить
эти дебилы на засРашку в сибирь пахать 24х7 что бы зарабатывать как до 2014 по 1000баксов, а на их место приедет ленивое рюзьке быдло из поволжья, для которого Донецк это рай на земле-Лас Вегас. оно горячую воду видело только по телевизору, и всю жизнь ходит срать на дырку во дворе. закон перемешивания быдла в природе....
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09.09.2021 10:52 Ответить
саме так. 100 вiдсоткова правда. до 2014 року цi iдiоти, деякi зних мали навiть пенсiю пiд 1.000 $. тепер на паРашi будуть заробляти аж доларiв 700-800 та проживати в сраних гуртожитках.))

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 2148
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09.09.2021 16:12 Ответить
Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 6330
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09.09.2021 16:16 Ответить
Сибирь и Дальний Восток предлагают заселить украинцами из Донбасса
Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев



Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 9848

Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
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09.09.2021 16:27 Ответить
этим повезло, эти в Татарстане, по общежитиям...
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 1511
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09.09.2021 16:30 Ответить
эти дауны будут с пеной у рта доказывать всю оставшуюся жизнЬ, что поступили правильно.
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09.09.2021 11:30 Ответить
вот и славненько!
меньше ватанов попадет под этнические чистки при освобождении Донбасса
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09.09.2021 12:59 Ответить
І Вас в Болгарії це так турбує?
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11.09.2021 05:05 Ответить
Я вільна людина - сьогодні в Болгарії на відпочинку у вівторок буду в Україні.
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11.09.2021 07:15 Ответить
здобули
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09.09.2021 09:21 Ответить
так для этого все и затевалось ...КРЫМ ТАТАРЫ и рожденные в Крыму даже россияне выдавливаются приезжим ското быдлом с Матюгальной нечерноземной полосы ********.. ОРЛДО такая же причина в Кузбасский регион шахтеров Норильские рудники Уральские шахты шахты дальнего Востока к программе НОВОРОССИЯ МАЛОРОССИЯ было пару секторные додатки предусматривающих за 10 лет полное ассимилированные населения Украины путем замещения украинцев и рожденных в Украине ското быдлом из глубины России.... а всех граждан Украины независимо от национальности забочковать в Сибири дальнем Востоке как пушечное мьясо для Китая...
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09.09.2021 09:31 Ответить
мы к вам в Донецк, в Крым, а вы сюда, к нам в рассею...Милости просим, хахлы!

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 1334
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09.09.2021 16:35 Ответить
Торбу в руку, вітер в дупу! Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 4703
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09.09.2021 09:21 Ответить
Чудово.
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09.09.2021 09:22 Ответить
Скатертью дорога. Было бы неплохо, чтобы они всех оттуда вывезли. В тайгу желательно.
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09.09.2021 09:22 Ответить
а на место их приедет кац-е, как было в Голодомор, украинцев выморили, заселили русскими !!!! так постепенно и все будет рашка, так что радоваться не надо
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09.09.2021 09:36 Ответить
а там і сім'ї підтягнуться Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4678
та інші любителі "русского міра"
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09.09.2021 10:53 Ответить
ну вот, а кого то волновала проблема, что делать с сепаратистами.... Ну неужели они не могли сразу собрать свои чемоданы и укатить в рф, без создания всяких квазиреспублик ....?
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09.09.2021 09:23 Ответить
********, сэр !
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09.09.2021 09:24 Ответить
Возвращение блудных сыновей.
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09.09.2021 09:23 Ответить
Внуки і правнуки нкведистів, вохровців та совкоеліти відправляються "восвояси", тобто "нафуй дамой" Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 6114
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09.09.2021 10:55 Ответить
блудЛИвых Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 818
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09.09.2021 13:00 Ответить
это надо было сделать еще в 90-х когда шахты стали нерентабельны и совковое оборудование исчерпало свой ресурс...
А западенцев переселить строить новые, совков запоребрик..но увы...кормили на дотациях советское говно
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09.09.2021 09:23 Ответить
А на хорошие украинские земли перевезет кацапских алкашей Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 8326 вагонами
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09.09.2021 09:24 Ответить
они уже там с 45 года не расстраивайся...теперь их дети возвращаются назад
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09.09.2021 09:27 Ответить
Я удивляюсь, как они ещё все туда не сквозанули. Наверное, держит только то, что недвигу свою там можно продать за гроши. В Мариуполе, кстати, цены, довольно уверенно, поползли вверх, на квартиры, после жуткого падения в 2014-2015.
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09.09.2021 09:24 Ответить
Благодаря донецким. Переезжают в Мариуполь.
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09.09.2021 10:20 Ответить
ОООО "кормильцы" всея гейропы за похлёбкой в парашу "едут"
Возвращение блудных ****** на "родину", как до 1933 года...
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09.09.2021 09:27 Ответить
Желаю чтобы все.
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09.09.2021 09:28 Ответить
і до остатку! Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 3071
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09.09.2021 10:56 Ответить
Пусть прут!!! Я 40 лет там прожил !!! Россия никогда не сможет сравнится в Украиной не по духу не по уюту не по людям!!! Гулаг он и есть Гулаг!!
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09.09.2021 09:28 Ответить
Вот и збс-меньше придется отстреливать после освобождения
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09.09.2021 09:29 Ответить
ну так нехай щастить!
чем больше ватных кормильцев Украины свалит на паРашу, тем меньше потом их достанется Украине.
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09.09.2021 09:30 Ответить
хотели в ссср ?
тогда нахера было падать под БТР ???
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09.09.2021 09:31 Ответить
Ехай накуй.
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09.09.2021 09:31 Ответить
Ротація: ОРДЛОвці на роботу до рф, рфці на добриво до ОРДЛО
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09.09.2021 09:32 Ответить
Гостеприимная Якутия ждет своих новых донбабвийских сынов. Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 2727
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09.09.2021 09:35 Ответить
Да-да. Именно она. Недавно тут была инфа о начале добычи уголька там.
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09.09.2021 09:38 Ответить
Почему только донбабвийских? А лугандийцы чем хуже?
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09.09.2021 10:14 Ответить
Это собирательный образ.
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09.09.2021 10:25 Ответить
Первая партия шахтеров Донбасяо уже переехала...в Якутию Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4411 Надеюсь они солнцезащитный крем и плавки не забыли Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 6303
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09.09.2021 09:37 Ответить
Це дуже добре. Ніяких інтеграцій Донбасу ще років з десять. Пенси-совкодрочери вимруть, а бидло працездатнього віку нехай уй.бує на родіну. Коли населення лугандонії добряче прорідиться, тоді й можна забирати назад.
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09.09.2021 09:38 Ответить
наивный. кацапы своими выродками с "верхних ******" заселят "гордый бамбасс". меняя состав населения на максимально лояльных. как сейчас в Крыму.
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09.09.2021 09:46 Ответить
Я не думаю. Виродки їхали в 2014-му, коли було що грабувати. Крим - це вітрина, туди вкидають гроші, а з домбасу навпаки, витягують. До речі, таких лояльних як популяція лугандонії ще пошукати треба.
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09.09.2021 09:59 Ответить
"кубаноиды" тебе о чем-то говорит? нашим дамбасятам до них - далеко-о-о, по лояльности к Кремлю. Нечерноземье - вообще мрак. вот их и переселят.
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09.09.2021 10:08 Ответить
Говорят, что якуты, приезжая в Донбасс в восхищении от Донецка. Что Донецк после 8 лет войны лучше, чем их ***** в мирное время.
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09.09.2021 10:24 Ответить
"Вынуждают" - это в смысле предлагают з/п в 3 раза больше, чем в ОРДЛО и жилье?
При средней з/п шахтера в ОРДЛО 400-500$, Украина может сделать подобное предложение?
А кто "вынуждает" наших заробитчан выезжать на работу в Польшу, Чехию и т.п.?
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09.09.2021 09:45 Ответить
а бонусом клєть обірвана.
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09.09.2021 10:23 Ответить
Это ты к тому, что правильно делают что "принуждают уезжать"?
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09.09.2021 10:50 Ответить
совершенно верно.
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09.09.2021 13:26 Ответить
Так и я о том же. Новость в целом положительная. Меньше сырья будет для их т.н. "армий".
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09.09.2021 14:09 Ответить
Средняя зп. шахтьора в ОРДЛО 15000 ржублей. Это никак не 500$. Зарплата "заробитчан" например в Польше от 1500 евро. Почувствуйте разницу как говориться.
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09.09.2021 10:24 Ответить
У моего сына однокурсник из Донецка (его отец - проходчик). Информация от него. А у тебя откуда?
И даже если 15 000 р., то это еще больше подтверждает мой пост.
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09.09.2021 10:54 Ответить
Нужно завыть дурниной: - Покинули нас кормильцы всей Украиныыыы. Как же мы теперь без вас
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09.09.2021 09:59 Ответить
На істарічєскую родіну в телятниках !
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09.09.2021 09:59 Ответить
Останутся в ОРДЛО только паразиты и бомжи!
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09.09.2021 10:00 Ответить
ті підуть рити окопи,там і помруть,самоліквідуються Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 8811
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09.09.2021 10:19 Ответить
И военные подразделения
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09.09.2021 10:25 Ответить
Надоїло топтать ногами груші з абрикосами на вулицях Донбасу - поїхали топтать вічну мерзлоту! Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 5371
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09.09.2021 10:01 Ответить
Пусть убираются, без лугандона жить стало лучше.
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09.09.2021 10:04 Ответить
Вчера он славил « руцкий мир» -
Сегодня в урне ищет... сыр ,
Шахтёра - длинная рука

Найдёт и хлеб … на дне бачка . Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 1179
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09.09.2021 10:08 Ответить
Це ж чудово! Саме так ми позбудемось на Сході п'яної вати, вони всеодно вже живі мерці.
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09.09.2021 10:12 Ответить
як колись їх предків на дамбас заселили,так нехай тепер повертаються в родні говені,і більше ніколи сюди не поверталися
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09.09.2021 10:18 Ответить
Пора прекращать платить пенсию выродкам из ОРДЛр. Со всех углов несется, что те украинцы кому сегодня 40-50 останутся без пенсий вообще, а зачем это дерьмо предателей кормить тогда?
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09.09.2021 10:19 Ответить
Так - звідти поступлень у ПФ немає , а жителям окупованих територій - платимо Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 419
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09.09.2021 12:09 Ответить
Также в ИндоПэриджанский АхырБах(Конец смотрящего)=Карабах НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ(запрещен на Кавказе) напереселял арабоцыган из Иордании,Египта,Ливии, Ирака,Сирии( в АРАбистане их почти не осталось.) Ведь когда еще Калантаряны(Лавровы) и Мишустяны будут так сидеть на головах русских.Но Кавказ,созданный всевышним, вначале, с языком межнац.общения одэри(азэри вплоть до 19в.по Лермонтову),обладает страшной силой и она откроется.
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09.09.2021 10:41 Ответить
Цензор, картинку другую вставь, во, я нашел. не благодарите :
Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4134
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09.09.2021 10:49 Ответить
В результате переезда долб@#бов из Украины на па-рашку, средний уровень IQ повысится в обеих странах. Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 2004
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09.09.2021 10:56 Ответить
А що ж тут дивного: Германія також вивозила рабсилу із окупованих територій. А сьогодняшня підерефія набагато підступніша за Германію часів ВВВ.
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09.09.2021 12:26 Ответить
главное - что б они обратно не вернулись.....
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09.09.2021 12:58 Ответить
Правильно. В заполярные ***** их, сепаров.
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09.09.2021 13:03 Ответить
Ага , туди де навіть ягель вже не росте . А рідкісні місцеві аборигени твердо переконані , що береза - це кущ , бо деревом вони її ніколи не бачили .
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09.09.2021 13:28 Ответить
І це прекрасно . Менше прорашистських виродків і ватного бидла - краща якість життя для нормальних , здорових людей .

Машіни не єздят туда
Брєдут спотикаясь алєні.
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09.09.2021 13:22 Ответить
В общем, реинтеграция Донбасса скоро потеряет остатки смысла - оборудование повывозили или сдали на металлолом, проукраинская часть населения давно покинула оккупированную зону, а теперь выгребают в рашу трудоспособное население. Итого в сухом остатке - зона экологического бедствия и престарелая вата (с российскими паспортами)...
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09.09.2021 13:39 Ответить
э, давай к нам в Якутии, хАхлы....а мы к вам.)) махнемся не глядя.)

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 3099

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 7688

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 9853
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09.09.2021 16:41 Ответить
 
 