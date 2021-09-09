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Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський

Представник Донецька в українській делегації ТКГ Денис Казанський заявив, що Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО. Вони їдуть на територію РФ у пошуках відносно вищої зарплати.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Казанського, Росія відчуває дефіцит робочої сили та фахівців.

"А на Донбасі доволі багато металургів, шахтарів, машинобудівників. Ці кадри Росії потрібні, і вона прямо змушує їх переїжджати, влаштовуватися на інші підприємства. Вони не вимогливі, їм російські зарплати здаються дуже високими після існування в ОРДЛО", - зазначив представник Донецька в українській делегації ТКГ.

Дивіться: Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат. ВІДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Туди їм і дорога - повітря в Україні стане чистішим!!!
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09.09.2021 09:19
+20
ну вот, а кого то волновала проблема, что делать с сепаратистами.... Ну неужели они не могли сразу собрать свои чемоданы и укатить в рф, без создания всяких квазиреспублик ....?
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09.09.2021 09:23
+19
Торбу в руку, вітер в дупу! Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 4703
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09.09.2021 09:21
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Туди їм і дорога - повітря в Україні стане чистішим!!!
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09.09.2021 09:19 Відповісти
УГРОБИТЬ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ , ЧТОБЫ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В КАЦАПСКИЕ ***** С ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТОЙ ,,,, ПРЕМИЮ ДАРВИНА В СТУДИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.09.2021 09:38 Відповісти
эти дебилы на засРашку в сибирь пахать 24х7 что бы зарабатывать как до 2014 по 1000баксов, а на их место приедет ленивое рюзьке быдло из поволжья, для которого Донецк это рай на земле-Лас Вегас. оно горячую воду видело только по телевизору, и всю жизнь ходит срать на дырку во дворе. закон перемешивания быдла в природе....
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09.09.2021 10:52 Відповісти
саме так. 100 вiдсоткова правда. до 2014 року цi iдiоти, деякi зних мали навiть пенсiю пiд 1.000 $. тепер на паРашi будуть заробляти аж доларiв 700-800 та проживати в сраних гуртожитках.))

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 2148
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09.09.2021 16:12 Відповісти
Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 6330
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09.09.2021 16:16 Відповісти
Сибирь и Дальний Восток предлагают заселить украинцами из Донбасса
Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев



Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 9848

Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
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09.09.2021 16:27 Відповісти
этим повезло, эти в Татарстане, по общежитиям...
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 1511
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09.09.2021 16:30 Відповісти
эти дауны будут с пеной у рта доказывать всю оставшуюся жизнЬ, что поступили правильно.
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09.09.2021 11:30 Відповісти
вот и славненько!
меньше ватанов попадет под этнические чистки при освобождении Донбасса
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09.09.2021 12:59 Відповісти
І Вас в Болгарії це так турбує?
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11.09.2021 05:05 Відповісти
Я вільна людина - сьогодні в Болгарії на відпочинку у вівторок буду в Україні.
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11.09.2021 07:15 Відповісти
здобули
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09.09.2021 09:21 Відповісти
так для этого все и затевалось ...КРЫМ ТАТАРЫ и рожденные в Крыму даже россияне выдавливаются приезжим ското быдлом с Матюгальной нечерноземной полосы ********.. ОРЛДО такая же причина в Кузбасский регион шахтеров Норильские рудники Уральские шахты шахты дальнего Востока к программе НОВОРОССИЯ МАЛОРОССИЯ было пару секторные додатки предусматривающих за 10 лет полное ассимилированные населения Украины путем замещения украинцев и рожденных в Украине ското быдлом из глубины России.... а всех граждан Украины независимо от национальности забочковать в Сибири дальнем Востоке как пушечное мьясо для Китая...
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09.09.2021 09:31 Відповісти
мы к вам в Донецк, в Крым, а вы сюда, к нам в рассею...Милости просим, хахлы!

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 1334
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09.09.2021 16:35 Відповісти
Торбу в руку, вітер в дупу! Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 4703
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09.09.2021 09:21 Відповісти
Чудово.
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09.09.2021 09:22 Відповісти
Скатертью дорога. Было бы неплохо, чтобы они всех оттуда вывезли. В тайгу желательно.
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09.09.2021 09:22 Відповісти
а на место их приедет кац-е, как было в Голодомор, украинцев выморили, заселили русскими !!!! так постепенно и все будет рашка, так что радоваться не надо
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09.09.2021 09:36 Відповісти
а там і сім'ї підтягнуться Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4678
та інші любителі "русского міра"
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09.09.2021 10:53 Відповісти
ну вот, а кого то волновала проблема, что делать с сепаратистами.... Ну неужели они не могли сразу собрать свои чемоданы и укатить в рф, без создания всяких квазиреспублик ....?
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09.09.2021 09:23 Відповісти
********, сэр !
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09.09.2021 09:24 Відповісти
Возвращение блудных сыновей.
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09.09.2021 09:23 Відповісти
Внуки і правнуки нкведистів, вохровців та совкоеліти відправляються "восвояси", тобто "нафуй дамой" Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 6114
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09.09.2021 10:55 Відповісти
блудЛИвых Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 818
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09.09.2021 13:00 Відповісти
это надо было сделать еще в 90-х когда шахты стали нерентабельны и совковое оборудование исчерпало свой ресурс...
А западенцев переселить строить новые, совков запоребрик..но увы...кормили на дотациях советское говно
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09.09.2021 09:23 Відповісти
А на хорошие украинские земли перевезет кацапских алкашей Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 8326 вагонами
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09.09.2021 09:24 Відповісти
они уже там с 45 года не расстраивайся...теперь их дети возвращаются назад
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09.09.2021 09:27 Відповісти
Я удивляюсь, как они ещё все туда не сквозанули. Наверное, держит только то, что недвигу свою там можно продать за гроши. В Мариуполе, кстати, цены, довольно уверенно, поползли вверх, на квартиры, после жуткого падения в 2014-2015.
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09.09.2021 09:24 Відповісти
Благодаря донецким. Переезжают в Мариуполь.
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09.09.2021 10:20 Відповісти
ОООО "кормильцы" всея гейропы за похлёбкой в парашу "едут"
Возвращение блудных ****** на "родину", как до 1933 года...
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09.09.2021 09:27 Відповісти
Желаю чтобы все.
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09.09.2021 09:28 Відповісти
і до остатку! Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 3071
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09.09.2021 10:56 Відповісти
Пусть прут!!! Я 40 лет там прожил !!! Россия никогда не сможет сравнится в Украиной не по духу не по уюту не по людям!!! Гулаг он и есть Гулаг!!
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09.09.2021 09:28 Відповісти
Вот и збс-меньше придется отстреливать после освобождения
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09.09.2021 09:29 Відповісти
ну так нехай щастить!
чем больше ватных кормильцев Украины свалит на паРашу, тем меньше потом их достанется Украине.
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09.09.2021 09:30 Відповісти
хотели в ссср ?
тогда нахера было падать под БТР ???
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09.09.2021 09:31 Відповісти
Ехай накуй.
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09.09.2021 09:31 Відповісти
Ротація: ОРДЛОвці на роботу до рф, рфці на добриво до ОРДЛО
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09.09.2021 09:32 Відповісти
Гостеприимная Якутия ждет своих новых донбабвийских сынов. Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 2727
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09.09.2021 09:35 Відповісти
Да-да. Именно она. Недавно тут была инфа о начале добычи уголька там.
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09.09.2021 09:38 Відповісти
Почему только донбабвийских? А лугандийцы чем хуже?
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09.09.2021 10:14 Відповісти
Это собирательный образ.
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09.09.2021 10:25 Відповісти
Первая партия шахтеров Донбасяо уже переехала...в Якутию Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4411 Надеюсь они солнцезащитный крем и плавки не забыли Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 6303
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09.09.2021 09:37 Відповісти
Це дуже добре. Ніяких інтеграцій Донбасу ще років з десять. Пенси-совкодрочери вимруть, а бидло працездатнього віку нехай уй.бує на родіну. Коли населення лугандонії добряче прорідиться, тоді й можна забирати назад.
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09.09.2021 09:38 Відповісти
наивный. кацапы своими выродками с "верхних ******" заселят "гордый бамбасс". меняя состав населения на максимально лояльных. как сейчас в Крыму.
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09.09.2021 09:46 Відповісти
Я не думаю. Виродки їхали в 2014-му, коли було що грабувати. Крим - це вітрина, туди вкидають гроші, а з домбасу навпаки, витягують. До речі, таких лояльних як популяція лугандонії ще пошукати треба.
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09.09.2021 09:59 Відповісти
"кубаноиды" тебе о чем-то говорит? нашим дамбасятам до них - далеко-о-о, по лояльности к Кремлю. Нечерноземье - вообще мрак. вот их и переселят.
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09.09.2021 10:08 Відповісти
Говорят, что якуты, приезжая в Донбасс в восхищении от Донецка. Что Донецк после 8 лет войны лучше, чем их ***** в мирное время.
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09.09.2021 10:24 Відповісти
"Вынуждают" - это в смысле предлагают з/п в 3 раза больше, чем в ОРДЛО и жилье?
При средней з/п шахтера в ОРДЛО 400-500$, Украина может сделать подобное предложение?
А кто "вынуждает" наших заробитчан выезжать на работу в Польшу, Чехию и т.п.?
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09.09.2021 09:45 Відповісти
а бонусом клєть обірвана.
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09.09.2021 10:23 Відповісти
Это ты к тому, что правильно делают что "принуждают уезжать"?
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09.09.2021 10:50 Відповісти
совершенно верно.
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09.09.2021 13:26 Відповісти
Так и я о том же. Новость в целом положительная. Меньше сырья будет для их т.н. "армий".
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09.09.2021 14:09 Відповісти
Средняя зп. шахтьора в ОРДЛО 15000 ржублей. Это никак не 500$. Зарплата "заробитчан" например в Польше от 1500 евро. Почувствуйте разницу как говориться.
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09.09.2021 10:24 Відповісти
У моего сына однокурсник из Донецка (его отец - проходчик). Информация от него. А у тебя откуда?
И даже если 15 000 р., то это еще больше подтверждает мой пост.
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09.09.2021 10:54 Відповісти
Нужно завыть дурниной: - Покинули нас кормильцы всей Украиныыыы. Как же мы теперь без вас
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09.09.2021 09:59 Відповісти
На істарічєскую родіну в телятниках !
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09.09.2021 09:59 Відповісти
Останутся в ОРДЛО только паразиты и бомжи!
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09.09.2021 10:00 Відповісти
ті підуть рити окопи,там і помруть,самоліквідуються Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 8811
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09.09.2021 10:19 Відповісти
И военные подразделения
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09.09.2021 10:25 Відповісти
Надоїло топтать ногами груші з абрикосами на вулицях Донбасу - поїхали топтать вічну мерзлоту! Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 5371
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09.09.2021 10:01 Відповісти
Пусть убираются, без лугандона жить стало лучше.
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09.09.2021 10:04 Відповісти
Вчера он славил « руцкий мир» -
Сегодня в урне ищет... сыр ,
Шахтёра - длинная рука

Найдёт и хлеб … на дне бачка . Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 1179
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09.09.2021 10:08 Відповісти
Це ж чудово! Саме так ми позбудемось на Сході п'яної вати, вони всеодно вже живі мерці.
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09.09.2021 10:12 Відповісти
як колись їх предків на дамбас заселили,так нехай тепер повертаються в родні говені,і більше ніколи сюди не поверталися
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09.09.2021 10:18 Відповісти
Пора прекращать платить пенсию выродкам из ОРДЛр. Со всех углов несется, что те украинцы кому сегодня 40-50 останутся без пенсий вообще, а зачем это дерьмо предателей кормить тогда?
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09.09.2021 10:19 Відповісти
Так - звідти поступлень у ПФ немає , а жителям окупованих територій - платимо Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 419
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09.09.2021 12:09 Відповісти
Также в ИндоПэриджанский АхырБах(Конец смотрящего)=Карабах НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ(запрещен на Кавказе) напереселял арабоцыган из Иордании,Египта,Ливии, Ирака,Сирии( в АРАбистане их почти не осталось.) Ведь когда еще Калантаряны(Лавровы) и Мишустяны будут так сидеть на головах русских.Но Кавказ,созданный всевышним, вначале, с языком межнац.общения одэри(азэри вплоть до 19в.по Лермонтову),обладает страшной силой и она откроется.
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09.09.2021 10:41 Відповісти
Цензор, картинку другую вставь, во, я нашел. не благодарите :
Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4134
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09.09.2021 10:49 Відповісти
В результате переезда долб@#бов из Украины на па-рашку, средний уровень IQ повысится в обеих странах. Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 2004
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09.09.2021 10:56 Відповісти
А що ж тут дивного: Германія також вивозила рабсилу із окупованих територій. А сьогодняшня підерефія набагато підступніша за Германію часів ВВВ.
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09.09.2021 12:26 Відповісти
главное - что б они обратно не вернулись.....
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09.09.2021 12:58 Відповісти
Правильно. В заполярные ***** их, сепаров.
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09.09.2021 13:03 Відповісти
Ага , туди де навіть ягель вже не росте . А рідкісні місцеві аборигени твердо переконані , що береза - це кущ , бо деревом вони її ніколи не бачили .
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09.09.2021 13:28 Відповісти
І це прекрасно . Менше прорашистських виродків і ватного бидла - краща якість життя для нормальних , здорових людей .

Машіни не єздят туда
Брєдут спотикаясь алєні.
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09.09.2021 13:22 Відповісти
В общем, реинтеграция Донбасса скоро потеряет остатки смысла - оборудование повывозили или сдали на металлолом, проукраинская часть населения давно покинула оккупированную зону, а теперь выгребают в рашу трудоспособное население. Итого в сухом остатке - зона экологического бедствия и престарелая вата (с российскими паспортами)...
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09.09.2021 13:39 Відповісти
э, давай к нам в Якутии, хАхлы....а мы к вам.)) махнемся не глядя.)

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 3099

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 7688

Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський - Цензор.НЕТ 9853
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09.09.2021 16:41 Відповісти
 
 