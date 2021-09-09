Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО до РФ, - Казанський

Представник Донецька в українській делегації ТКГ Денис Казанський заявив, що Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО. Вони їдуть на територію РФ у пошуках відносно вищої зарплати.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Казанського, Росія відчуває дефіцит робочої сили та фахівців.

"А на Донбасі доволі багато металургів, шахтарів, машинобудівників. Ці кадри Росії потрібні, і вона прямо змушує їх переїжджати, влаштовуватися на інші підприємства. Вони не вимогливі, їм російські зарплати здаються дуже високими після існування в ОРДЛО", - зазначив представник Донецька в українській делегації ТКГ.

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