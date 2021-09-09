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Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий

В Украине на данный момент не принято решение о вакцинации третьей дозой от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Вчера на комитете мы этот вопрос ставили министру здравоохранения Виктору Ляшко, ВОЗ еще не приняла решение о третьей дозе вакцины, поэтому Министерство здравоохранения еще такого решения не приняло. На сегодняшний день только две страны объявили у себя вакцинацию третьей дозой - это Израиль и США. Другие страны еще такого не делали, и ВОЗ еще этого не подтверждало", - сказал Радуцкий.

Как сообщается, ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что ситуация с действием сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19 будет меняться в связи с тем, что для штамма коронавируса "Дельта" нужен новый вид вакцины:

"Уже понятно, что нужна новая вакцина для нового варианта коронавируса, поэтому естественно, что будет меняться и ситуация с сертификатами вакцинации. Важная ремарка, в Евросоюзе это COVID-сертификат. Мы постоянно говорим о вакцинации. Все остальные варианты, которые на сегодняшний день в ЕС входят в сертификат – это и ПЦР-тест, и ранее переболевший – у нас почему-то об этом забывают. А на сегодняшний день уже есть данные из Израиля, Великобритании и США, что вакцинированные, к сожалению, массово болеют".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За продажу лекарств детям, которая повлекла гибель ребенка, предлагают установить уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий
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Топ комментарии
+2
Типа мы не успели открыть дополнительные офшорные счета....но как только откроем...так сразу и решим за третью дозу...
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09.09.2021 13:44
+2
З"являтимуться все нові штамми і на них не навакцинуєшся.
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09.09.2021 14:02
+1
Смысл в вакцине от одного штамма и той которая вводится в кровь - т.е. она начинает действовать только когда вирус пройдет слизистые больного и уже попадет в кровь (это уже тяжелая форма болезни), т.е. человек вакцинированный и нет одинаково заразны т.к. вирус распространяется воздушно капельным путем со слизистых.
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09.09.2021 14:38
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А как хочется Радуцкому закупить))))Вау)))
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09.09.2021 13:42 Ответить
Типа мы не успели открыть дополнительные офшорные счета....но как только откроем...так сразу и решим за третью дозу...
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09.09.2021 13:44 Ответить
Взагалі то у 2 дози у автентичних вакцин. Якщо фізрозчин то можна й 5-ту й 6 ту..
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09.09.2021 13:46 Ответить
Выходит, что люди зря кололись вакцинами от старого доброго ковид-19, если для дельты нужна новая вакцина. А от Мю-штамп, как говаривал дохтур Фаучи, ваще обходит любую существующую вакцину...
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09.09.2021 13:59 Ответить
лікарі і вірусологи говорять "штам"! Читати про такі речі на ресурсах де є букфы , все одно що міжнародні новини взнавати з написів на стінах туалету... Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3690
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09.09.2021 14:11 Ответить
Чтобы не выбрасывать
Лучше провести работу по популяции вакцинизации
И не на шоу а специалистами
Регулярно с примерами и статистикой
/что не откроеш новости там новые негативы вакцинизации /
И не 31 декабря а сегодня и завтра
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09.09.2021 13:51 Ответить
В Украине на данный момент не принято решение / Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "Не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей". Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. Но решение тоже ещё не принято.
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09.09.2021 13:51 Ответить
Я представляю, что сделал бы Гитлер с кРадуцким, если бы то в 39м продал патроны из гос. резерва куда-то на лево Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1497
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09.09.2021 13:57 Ответить
Бог любить троіцю
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09.09.2021 13:52 Ответить
Третьим будешь? Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5450
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09.09.2021 13:55 Ответить
Уже понятно, что нужна новая вакцина для нового варианта коронавируса, поэтому естественно, что будет меняться и ситуация с сертификатами вакцинации

Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4779Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4736Решение о третьей дозе вакцины от COVID-19 еще не принято, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4736
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09.09.2021 13:55 Ответить
З"являтимуться все нові штамми і на них не навакцинуєшся.
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09.09.2021 14:02 Ответить
Смысл в вакцине от одного штамма и той которая вводится в кровь - т.е. она начинает действовать только когда вирус пройдет слизистые больного и уже попадет в кровь (это уже тяжелая форма болезни), т.е. человек вакцинированный и нет одинаково заразны т.к. вирус распространяется воздушно капельным путем со слизистых.
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09.09.2021 14:38 Ответить
Торопитесь . Уже четвертая подходит .
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09.09.2021 18:58 Ответить
 
 