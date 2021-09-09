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Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА

В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:

  • 21 учреждение общего среднего образования (общее количество 579),
  • 22 учреждения дошкольного образования (общее количество 484),
  • 1 заведение высшего образования (общее количество 9),
  • 1 заведение профессионального (профессионально-технического) образования (общее количество 14).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 505 учебных заведений будут закрыты на карантин в случае перехода Сумщины в "желтую" зону, - ОГА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Зря вообще начинали новый учебный год. Знали же как будет. Предлагаю отложить очный учебный процесс лет на 10, пока не победим коронавирис Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА - Цензор.НЕТ 5641
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09.09.2021 14:01
+1
не пабедим, бо в школу хоч і не ходитимуть, зато шляться будуть.
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09.09.2021 14:06
+1
Почему в статистику вакцинированного персонала не включают тех кто из персонала переболел ковидом и имеют природный иммунитет - это типо вакцинированием не считается?
и все равно весной школы придется закрыть т.к. вакцинированные через 6 месяцев уже будут иметь статус - не вакцинированные, и не успеют пройти весь курс вакцинации заново.
почему нет требований вакцинироваться тем кто учится в учебных заведениях?, дискриминация людей получается одни должны, а другие нет?
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09.09.2021 14:31
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Вчера в селе у тещи врачи сами приехали в школу а две трети учителей вакцинироваться отказались,теща живет рядом зашли к ней и укололи что бы зря не пропала вакцина.Теще хоть бы хны. Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА - Цензор.НЕТ 4853
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09.09.2021 14:00 Ответить
а тобі тре, щоб було хни?
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09.09.2021 14:05 Ответить
Так не бывает,теща это надолго.. Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА - Цензор.НЕТ 597
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09.09.2021 14:10 Ответить
не нада виправдовуватись. у твоєму коменті є тайне бажання.
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09.09.2021 14:11 Ответить
"Самая золотая теща это та которая живет на Камчатке или Дальнем Востоке а бриллиантовая это та которая живет в США и только деньги присылает". (Моя фраза). Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991
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09.09.2021 14:15 Ответить
Зря вообще начинали новый учебный год. Знали же как будет. Предлагаю отложить очный учебный процесс лет на 10, пока не победим коронавирис Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА - Цензор.НЕТ 5641
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09.09.2021 14:01 Ответить
не пабедим, бо в школу хоч і не ходитимуть, зато шляться будуть.
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09.09.2021 14:06 Ответить
Тогда объявить комендансткий час и хай дома сидят)
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09.09.2021 14:08 Ответить
так він увечері, а тихочеш навпаки удень.
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09.09.2021 14:13 Ответить
Почему в статистику вакцинированного персонала не включают тех кто из персонала переболел ковидом и имеют природный иммунитет - это типо вакцинированием не считается?
и все равно весной школы придется закрыть т.к. вакцинированные через 6 месяцев уже будут иметь статус - не вакцинированные, и не успеют пройти весь курс вакцинации заново.
почему нет требований вакцинироваться тем кто учится в учебных заведениях?, дискриминация людей получается одни должны, а другие нет?
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09.09.2021 14:31 Ответить
 
 