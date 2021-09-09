Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА
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В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.
Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:
- 21 учреждение общего среднего образования (общее количество 579),
- 22 учреждения дошкольного образования (общее количество 484),
- 1 заведение высшего образования (общее количество 9),
- 1 заведение профессионального (профессионально-технического) образования (общее количество 14).
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+1 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.09.2021 14:01
+1 Веретено
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+1 hexen
показать весь комментарий09.09.2021 14:31
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и все равно весной школы придется закрыть т.к. вакцинированные через 6 месяцев уже будут иметь статус - не вакцинированные, и не успеют пройти весь курс вакцинации заново.
почему нет требований вакцинироваться тем кто учится в учебных заведениях?, дискриминация людей получается одни должны, а другие нет?