Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко
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Киевлян хотят лишить права избирать власть столицы.
Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, комментируя журналистам намерения народных депутатов рассмотреть и принять в ближайшее время законопроект от "Слуги народа" о столице, который существенно ограничивает полномочия городского головы.
"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевая цель этого законопроекта одна. Убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Потому вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что идея распределения должностей городского головы и главы КГГА является нарушением Конституции. И Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу.
"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитский способом - через Верховную Раду", - подчеркнул лидер "УДАРа".
Мэр также отметил, что проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.
"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", - отметил Виталий Кличко.
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https://www.youtube.com/watch?v=Kh3TBKns_s0
я ж кажу - воно крокує чітко слідами путіна.
Эта зелёная плесень не успеет уползти даже на 100 метров. Раздавим уродов.
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-w1u_FqCo
Головне, якусь чергову херню написати на адресу зеленого кагалу. Мені, як корінному киянину з діда-прадіда, за боксера-імбецила стало огидно жити у рідному Києві. Столиця тотально деградує, а боксер-імбецил нездатний витягнути місто з перманентної кризи.
спасибо, уже имелибело-голубого Сашку Попова (КГБ в запасе)
Для них головне обісрати будь-які дії влади.
пора всем собираться на майдане!
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-w1u_FqCo
Киев когда был хрещатиком и подолом, всё. Потом клятые меры начали выстраивать печерск, рубить там деревья, строить дома, святошино тоже когда то было селом, соломенского района (раньше железнодорожного также) не было и в помине, стояли хатки, озёра, берёзки.. Про левый берег вообще молчу, какая там была природа, не было троещины и позняком, дарницы, всё было сплошной лес и озёра..
чего ты тогда не бастовал?
живёшь сейчас где то в бетонных стенах на троещине и позняках и радуешься, а ведь кто то был тогда против твоих стен тоже
Ти ще той знавець Києва. Липки почали забудовувати понад 200 років тому, а у 1914 році у Києві було понад 600 тисяч мешканців, що було доволі багато для того часу. Тобто Київ навіть понад 100 років тому був доволі великим містом. Якщо ж ти про 15-17 сторіччя, то тоді, дійсно, життя було переважно на Подолі, але це було знадто давно.
я ж тебе так и написал, что вначале был Хрещатик, подол, киево-Печерская лавра.. всё остальное потом
и ты хочешь сказать, что на левом берегу до 50х не было столетних деревьев пока там не было троещины и позняков?? везде всё было.. хочешь природы - едь с мегаполиса обратно к себе в село
І що знищили у 15-18 сторіччях? Розкажи мені, хочу почитати. Більш того, ще сто років тому навіть схили Дніпра були майже без дерев. Їх засадили у радянські часи. "Совок" про природу дбав значно більше за дебільного Кличка, який взагалі не з Києва.
І, так, на більшій частині ******** Позняків та значної частини Троєщини майже не було дерев. І навіть "совки", коли почали їх забудовувати, то не чіпали озер.
Зрозуміло, тобто твоя дружина з киян, а ти понаїхавший... до того ж срусскоязьічньій. Я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда, і я проти мерзотного боксера-імбецила. Мені щиро похер на зеленого блазня, але мені не похер на мій рідний Київ, який знищує ця мерзота.
2. Я понаехал в Киев 20 лет назад, помню мэров начиная с Омельченко. К тому же успел пожить в Европе и США, есть с чем сравнивать.
3. Русскоязычность - признак неполноценности ? Я владею украинским не хуже тебя, а мой дед был учителем украинского языка. Но в отличие от мордора, где украиноязычных считают неполноценными и говорить на украинском сегодня там опасно для свободы и жизни, русскоязычные в Украине никем не притесняются. Хотя, благодаря таким как ты, мордорские пропагандоны иногда имеют возможность ткнуть в примеры "притеснения".
4. Я так понял, что ты очень любишь меряться прадедами. Твой прадед такой же понаехавший в Киев, как и я. Если бы ты встретил его сегодня, и к нему бы проявил снобизм и высокомерие? А я вот думаю, что состоявшимся людям нет смысла кичиться тем, что они "киевляне в 3-м поколении". И если для тебя это не так, то я уже привел пример человека, предки которого уже жили в Киеве, когда твой прадед еще только планировал сюда понаехать. И этот человек не хочет, чтобы злобные клоуны убрали Кличко и поставили вместо него какого-нибудь ручного попку, как это делал дважды не сидевший.
5. Киев уничтожается уже много лет, при разных мэрах. Строительная мафия крышуется с самых верхов, и даже мэр со всеми его полномочиями, не может эту ситуацию переломить. Мне самому больно видеть то, что делают с городом, в котором я живу, потому что люблю его с детства, но все это - следствие сложившейся системы власти в стране, а не проблемы отдельно взятого Киева.
На відміну від тебе, я корінний киянин з діда-прадіда, тож мешкаю у Києві не 20 років, а усе життя, а це понад півстоліття. А мої пращури у цьому місті мешкають ще з часів козацької держави. Ти зі своїм тупим кличко так і залишишся понаїхавшим. Ніколи вам не відчути дух Києва та не збагнути справжніх киян.
Каждый раз выбирают всяких придурков.
Пам'ятаю , як колись , ставши мером Києва , говорив Черновецький дослівно : ,, Дорогие киевляне , вы даже не предсталяете сколько в столице денег "☹️
Київ повинні відстояти кияни разом із командою Кличка, інакше це пахне катастрофою для всієі країни !!