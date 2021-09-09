РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11868 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 048 68
закон (3090) КГГА (2931) Киев (24537) Кличко (4512)

Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко

Киевлян хотят лишить права избирать власть столицы.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, комментируя журналистам намерения народных депутатов рассмотреть и принять в ближайшее время законопроект от "Слуги народа" о столице, который существенно ограничивает полномочия городского головы.

"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевая цель этого законопроекта одна. Убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Потому вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что идея распределения должностей городского головы и главы КГГА является нарушением Конституции. И Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу.

"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитский способом - через Верховную Раду", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Мэр также отметил, что проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", - отметил Виталий Кличко.

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
Бене не мытьем, так катаньем нужен Киев. Такая куча денег проходит мимо его шаловливых ручек.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:19
+13
Бене нужна Украина и скот, который можно стричь, доить, и если нужно будет - резать.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:33
+10
Шел бы ты сережа на йюх. Ты хоть знаешь где Киев на карте?
показать весь комментарий
09.09.2021 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бене не мытьем, так катаньем нужен Киев. Такая куча денег проходит мимо его шаловливых ручек.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:19 Ответить
Прікольно...
показать весь комментарий
09.09.2021 15:20 Ответить
О! Он снова на сцене. Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко - Цензор.НЕТ 8548 Сменил германскую на нашу. Долго он там пропадал, кстати, заметьте- мосты перестали разрушаться, за время его отсутствия. Но... даже эта компания германская- не помогла, судя по всему. В Виталю-тяжеловеса вцепились легковесы. Вся проблема в том, что их- много... Не отпустят, как мне кажется.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:21 Ответить
Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко - Цензор.НЕТ 73
показать весь комментарий
09.09.2021 15:25 Ответить
Та ему не до шуток, как мне кажется. Как вы понимаете- картинка- не моя:
Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко - Цензор.НЕТ 4579
показать весь комментарий
09.09.2021 15:28 Ответить
Кличко, шел бы ты в одно место сам, пока хоть можешь!
Метро на Виноградарь где? С 2016 года строишь, только вот ни денег, ни метро нет!
показать весь комментарий
09.09.2021 15:31 Ответить
Шел бы ты сережа на йюх. Ты хоть знаешь где Киев на карте?
показать весь комментарий
09.09.2021 15:39 Ответить
Это знаменитый ботяра , которому мешает не только Кличко , а все украинцы вцелом !
показать весь комментарий
09.09.2021 17:10 Ответить
"Пункт 2.1 "Підрядник … завершує та передає готовий об'єкт Замовнику - 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", - йдеться у тексті ухвали.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:40 Ответить
Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.
Таким чином, для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти щонайменше 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.
14 червня Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:42 Ответить
Не подобається Віталя - ок, завжди можна вибрати іншого... Ключове слово - ВИБРАТИ!!! Вибрати, а не щоб якась зелень обрізана нам назначала кєровніка!
показать весь комментарий
09.09.2021 16:00 Ответить
Бене нужна Украина и скот, который можно стричь, доить, и если нужно будет - резать.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:33 Ответить
Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко .-
"Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019. / И от своей затеи главный вор Украины Коломойский не отступится.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:36 Ответить
давай віталя маж ,вмокай Зебілів в їх зелене лайно
показать весь комментарий
09.09.2021 15:38 Ответить
Та ми пох... Лишь бы квартал показывали
показать весь комментарий
09.09.2021 15:41 Ответить
Смотрите интервью Гео Лероса, там он весь расклад по игре с Кличко дал.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh3TBKns_s0
показать весь комментарий
09.09.2021 15:45 Ответить
спочатку Київ, потім внесуть відповідні зміни й почнуть призначати мерів міст.
я ж кажу - воно крокує чітко слідами путіна.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:45 Ответить
Я знаю, я верю Киев выстоит. И пусть только попробуют...
Эта зелёная плесень не успеет уползти даже на 100 метров. Раздавим уродов.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:49 Ответить
Либо жидокацапы уничтожат Украину и украинцев,либо мы их должны уничтожить,все остальное бла бла бла...
показать весь комментарий
09.09.2021 15:57 Ответить
Нехай спробують - каштанів в Києві багато.))
показать весь комментарий
09.09.2021 15:57 Ответить
Корінні кияни хочуть, щоб у Києві припинилося свавілля забудовників, щоб будувалися об'єкти інфраструктури, а не лише ЖК, ТЦ та БЦ. За останні 8 років у Києві не ввели в експлуатацію жодної нової станції метро. Подібного не було навіть у 90ті! За тебе мій рідний Київ деградує, тож я буду дуже радий бачити, як тебе політично помножуть на нуль.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:59 Ответить
Якщо Київ і деградує, то тільки через таких як ти
показать весь комментарий
09.09.2021 18:15 Ответить
Розкажи це цим людям:
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-w1u_FqCo
показать весь комментарий
09.09.2021 20:45 Ответить
А что еще остается СН, которые позорно пролетели на выборах в Киеве?
показать весь комментарий
09.09.2021 16:01 Ответить
Більшість дебільних порохоботів на цьому сайті не з Києва, тож їм щиро похер на долю міста.
Головне, якусь чергову херню написати на адресу зеленого кагалу. Мені, як корінному киянину з діда-прадіда, за боксера-імбецила стало огидно жити у рідному Києві. Столиця тотально деградує, а боксер-імбецил нездатний витягнути місто з перманентної кризи.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:05 Ответить
ЗЕльоный гауляйтер ?

спасибо, уже имелибело-голубого Сашку Попова (КГБ в запасе)
показать весь комментарий
09.09.2021 16:07 Ответить
Так они за Зе... голосовали, что ещё хотят?😁😁😁😁 Хужынибудит...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:27 Ответить
Кличко строит очередной ТЦ. Вырлице капец.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:37 Ответить
Порохоботам та кличкоботам щиро похер на природу.
Для них головне обісрати будь-які дії влади.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:47 Ответить
влада і є гамно.як можна обісрати гамно-владу? зелену-коричневим по самі пейси !
показать весь комментарий
09.09.2021 22:21 Ответить
Так і Кличко є владою. І також є лайном
показать весь комментарий
09.09.2021 22:23 Ответить
Кличко точно не схожий на ангела.Але те,що витворяють зелені вилупки уже давно не вписується ні в які рамки.
показать весь комментарий
09.09.2021 22:30 Ответить
Свавілля зелених я на собі не відчуваю, а ось свавілля забудовників у Києві відчуваю, плюс відсутність сталого розвитку міста. Мене це значно більше турбує.
показать весь комментарий
09.09.2021 22:37 Ответить
вас тут на форумі ціла бригада таких стурбованих з однаковими зеленими методичками.
показать весь комментарий
09.09.2021 22:43 Ответить
зеленский переступает все возможный и не возможные красные линии...
пора всем собираться на майдане!
показать весь комментарий
09.09.2021 16:37 Ответить
Це боксер-імбецил переходить будь-які лінії:
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-w1u_FqCo
показать весь комментарий
09.09.2021 20:49 Ответить
Меня всегда умиляли подобные бунты))

Киев когда был хрещатиком и подолом, всё. Потом клятые меры начали выстраивать печерск, рубить там деревья, строить дома, святошино тоже когда то было селом, соломенского района (раньше железнодорожного также) не было и в помине, стояли хатки, озёра, берёзки.. Про левый берег вообще молчу, какая там была природа, не было троещины и позняком, дарницы, всё было сплошной лес и озёра..

чего ты тогда не бастовал?
живёшь сейчас где то в бетонных стенах на троещине и позняках и радуешься, а ведь кто то был тогда против твоих стен тоже
показать весь комментарий
10.09.2021 09:00 Ответить
Не вигадуй відвертої херні. Одна справа, коли намивають пісок, де нічого не було, а потім будують житло, а геть інша справа, коли знищують півстолітні дерева та озера. Саме це відбувається за мерзотного боксера-імбецила. Навіть за Омельченка та Льоні-космоса подібного не було.

Ти ще той знавець Києва. Липки почали забудовувати понад 200 років тому, а у 1914 році у Києві було понад 600 тисяч мешканців, що було доволі багато для того часу. Тобто Київ навіть понад 100 років тому був доволі великим містом. Якщо ж ти про 15-17 сторіччя, то тоді, дійсно, життя було переважно на Подолі, але це було знадто давно.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:14 Ответить
дурень, а я тебе о чём?

я ж тебе так и написал, что вначале был Хрещатик, подол, киево-Печерская лавра.. всё остальное потом

и ты хочешь сказать, что на левом берегу до 50х не было столетних деревьев пока там не было троещины и позняков?? везде всё было.. хочешь природы - едь с мегаполиса обратно к себе в село
показать весь комментарий
10.09.2021 18:57 Ответить
Срусскоязьічное "оно", ти не зі своїми друзяками у дешевому генделику, тож пиши чемно.

І що знищили у 15-18 сторіччях? Розкажи мені, хочу почитати. Більш того, ще сто років тому навіть схили Дніпра були майже без дерев. Їх засадили у радянські часи. "Совок" про природу дбав значно більше за дебільного Кличка, який взагалі не з Києва.

І, так, на більшій частині ******** Позняків та значної частини Троєщини майже не було дерев. І навіть "совки", коли почали їх забудовувати, то не чіпали озер.
показать весь комментарий
10.09.2021 19:06 Ответить
Если зелебобики попытаются урезать мэру Киева полномочия, киевляне на это среагируют. Цирку на заметку.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:40 Ответить
Ніхто боксера-імбецила захищати не буде. Кажу це, як корінний киянин з діда-прадіда.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:51 Ответить
А ты за всех киевлян не расписывайся, у моей жены, к примеру, родословная в семь поколений киевлян, и она точно Кличко поддержит, а не зебила. Таких дегенератов как клоун зеленский даже среди мэров Киева не было, не то что средти президентов. Кличко в сравнении с клоуном и всякими кивами - интеллектуал, эрудит и эффективный управленец.
показать весь комментарий
10.09.2021 00:19 Ответить
Кличко - це боксер-імбецил, який розмовляє на рівні дурненького школяра 5 класу.
Зрозуміло, тобто твоя дружина з киян, а ти понаїхавший... до того ж срусскоязьічньій. Я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда, і я проти мерзотного боксера-імбецила. Мені щиро похер на зеленого блазня, але мені не похер на мій рідний Київ, який знищує ця мерзота.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:18 Ответить
1. Кличко владеет немецким на разговорном уровне, а английским точно не хуже, чем средний мэр любого украинского города. Чтобы заработать десятки миллионов долларов на ринге, нужны не только кулаки. Чтобы доминировать в течение многих лет в спорте, а потом еще и стать мэром - точно нужен неплохой мозг.

2. Я понаехал в Киев 20 лет назад, помню мэров начиная с Омельченко. К тому же успел пожить в Европе и США, есть с чем сравнивать.

3. Русскоязычность - признак неполноценности ? Я владею украинским не хуже тебя, а мой дед был учителем украинского языка. Но в отличие от мордора, где украиноязычных считают неполноценными и говорить на украинском сегодня там опасно для свободы и жизни, русскоязычные в Украине никем не притесняются. Хотя, благодаря таким как ты, мордорские пропагандоны иногда имеют возможность ткнуть в примеры "притеснения".

4. Я так понял, что ты очень любишь меряться прадедами. Твой прадед такой же понаехавший в Киев, как и я. Если бы ты встретил его сегодня, и к нему бы проявил снобизм и высокомерие? А я вот думаю, что состоявшимся людям нет смысла кичиться тем, что они "киевляне в 3-м поколении". И если для тебя это не так, то я уже привел пример человека, предки которого уже жили в Киеве, когда твой прадед еще только планировал сюда понаехать. И этот человек не хочет, чтобы злобные клоуны убрали Кличко и поставили вместо него какого-нибудь ручного попку, как это делал дважды не сидевший.

5. Киев уничтожается уже много лет, при разных мэрах. Строительная мафия крышуется с самых верхов, и даже мэр со всеми его полномочиями, не может эту ситуацию переломить. Мне самому больно видеть то, что делают с городом, в котором я живу, потому что люблю его с детства, но все это - следствие сложившейся системы власти в стране, а не проблемы отдельно взятого Киева.
показать весь комментарий
10.09.2021 22:28 Ответить
Ти володієш лише базіканням, як і твій Кличко.

На відміну від тебе, я корінний киянин з діда-прадіда, тож мешкаю у Києві не 20 років, а усе життя, а це понад півстоліття. А мої пращури у цьому місті мешкають ще з часів козацької держави. Ти зі своїм тупим кличко так і залишишся понаїхавшим. Ніколи вам не відчути дух Києва та не збагнути справжніх киян.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:27 Ответить
Беня с ахметкой известние безпредельщики.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:42 Ответить
Давно пора лишить!
Каждый раз выбирают всяких придурков.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:53 Ответить
придурки і вибирають собі побних ослоклоунів,ти правий !
показать весь комментарий
09.09.2021 22:49 Ответить
Не знаю, що у тому Зє!коні про столицю, але якщо там буде прописане реальне самоврядування (повернення районних рад та участь в їхній роботі громадскості) - двома руками "За!". Тому що єдина міська рада голосує за котів у мішках - хто з тих депутатів знає про конкретні проблеми або вимоги в окремих районах міста? Он історичні буддівлі зносять, будують наперекір законам і протестам де заводно і що завгодно, і що? Хто цим усим керує? Одна міська рада і один мер? І це у багатомільйонному місті. Інша справа, що за такого розподілу повноважень нахєра тут мер і голова КМДА? Хто кому підлеглий, якщо один виборний, інший призначений? Яке місце у цій схемі районних рад? На що може впливати громадскість? Ні, треба дивитись на той Зє!кон, дуже уважно дивитись.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:00 Ответить
Історичними будівлями завідує Мінкульт взагалі-то...
показать весь комментарий
09.09.2021 17:12 Ответить
Я про те і кажу - у семи няньок дитина без ока: повинна бути єдина комунальна власність на балансі міста, а мінкульт... До речі, а в яких нормальних країнах існує таке міністєрство? Наху@ воно взагалі потрібне? Якийсь совковий пережитокКиян хочуть позбавити права обирати собі місцеву владу, - Кличко - Цензор.НЕТ 1968
показать весь комментарий
09.09.2021 21:27 Ответить
Та немає у нас ніякого мера! Є екс-боксер, який де-факто виконує обов"язки прес-секретаря, розважаючи нас розповідями про піську, ставить підписи та регулярно одержує свою частку від усіх забудовників. Керує всім Д. Комарницький, який був і за часів Черновецького. +12 замів боксера. Оскільки забудовники або їх родичі є в усіх фракціях, всі змушені з Комарницьким узгоджувати свої рішення. 10 років Київ буде впершеи в історії без жодної станції метрА, жодного метру нових трамвайних і тролейбусних ліній, жодної нової розв"язки, під/надземного переходу, мосту через Дніпро.... Хай хоч чорта лисого в КМДА ставлять - гірше вже точно не буде
показать весь комментарий
09.09.2021 17:35 Ответить
Зеленій бенешоблі потрібен Киів , тому що знають все про грошові потоки !
Пам'ятаю , як колись , ставши мером Києва , говорив Черновецький дослівно : ,, Дорогие киевляне , вы даже не предсталяете сколько в столице денег "☹️
Київ повинні відстояти кияни разом із командою Кличка, інакше це пахне катастрофою для всієі країни !!
показать весь комментарий
09.09.2021 17:16 Ответить
Комарницький був смотрящим і при Черновецькому, і при нинішньому! В чому різниця? І за Черновецького б втретє проголосували, якби його не зняв Янукович, щоб поставити свого пОпова. А пОпов - це за 3 роки 6 станцій метрА, Дарницький міст у нинішньому вигляді, повне кільце міської електрички у нинішньому вигляді з подовженням туди трамвайної лінії, нові розв"язки по Набережному шосе і не тільки це
показать весь комментарий
09.09.2021 17:41 Ответить
а ще сніговий колапс на 3 дні, що навіть хліба в магазини не розвозили - врятувало лише те, що це трапилось в кінці березня і скоро все розтануло.
показать весь комментарий
09.09.2021 18:18 Ответить
Той сніговий колапс був у 2013 році, тобто при пОпові. А до чого тут взагалі будь-який мер? Він був не тільки в Києві і не тільки в Україні
показать весь комментарий
09.09.2021 18:57 Ответить
Черновецький розрив весь Київ і почав шантажувати Банкову - а тим часом всі стирчали у заторах поки Черновецький вирішував свої фінансові проблеми
показать весь комментарий
09.09.2021 18:20 Ответить
Розрив - то ще не найстрашніше. Жодної реакції на гололід 2010р. - набагато гірше. Він шантажував не стільки Банкову, скільки Кабмін... Але й при ньому будувалося те (метро, наприклад), що завершили при пОпові. При нинішньому не будується практично нічого з інфраструктурних об"єктів
показать весь комментарий
09.09.2021 19:05 Ответить
такі да. Тим більше що ці зелені покидьки - держ зрадники
показать весь комментарий
09.09.2021 18:16 Ответить
Ребята за что голосовали, то и имеете
показать весь комментарий
09.09.2021 17:31 Ответить
Голосували за Кличка і будемо голосувати за нього , так як альтернативи нема йому !
показать весь комментарий
09.09.2021 17:43 Ответить
Так, то так, але Віталію треба об'єднуватися з Порошенком і з мерами великих міст. Чому Порох програв вибори, а тому що застосували "особистий догляд" з травлею тих кого вважали за сильніших і вони не об'єдналися у протистоянні, а намагалися по одному вирішити її. Так нас і обіграли. Тому у Кличка немає вибору - єдине триматися одне за одного и не розкривати своїх планів
показать весь комментарий
09.09.2021 20:39 Ответить
Для понаїхавшої київської бидлоти альтернативи й черновецькому не було.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:57 Ответить
Плач " ярославны" - " Ай я я я яй убили негра.. Убили негра, убили.. Ая я я яй ни за что.. Ни про что.. суки замочили.. , корыта лишили.."
показать весь комментарий
09.09.2021 18:00 Ответить
Правильно! Пастух баранов должен назначаться хозяином всех отары.
показать весь комментарий
10.09.2021 01:07 Ответить
 
 