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Новини Політика України
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Киян хочуть позбавити права обирати собі місцеву владу, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Киян хочуть позбавити права обирати собі місцеву владу, - Кличко

Киян хочуть позбавити права обирати владу столиці.

Про це заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко, коментуючи журналістам наміри народних депутатів розглянути й ухвалити найближчим часом законопроєкт від "Слуги народу" про столицю, який суттєво обмежує повноваження міського голови.

"До цього законопроєкту після першого читання подали 900 правок. До нього багато зауважень. І не будемо забувати, що ключовою метою цього законопроєкту є одне. Прибрати Кличка, який не підпорядковується комусь зверху. Я неодноразово говорив, що я підпорядковуюся виключно киянам, які мене обрали і довірили втілювати зміни в нашому місті. І переконаний, що в Києві має бути місцеве самоврядування! Бо питання ж не в прізвищі. Питання в тому, що киян хочуть позбавити права обирати владу столиці", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що ідея розподілу посад міського голови та очільника КМДА є порушенням Конституції. І Конституційний Суд вже ухвалював рішення з цього питання.

"Це когось не влаштовує. Тому роблять все можливе, щоб усунути Кличка від керування містом у такий єзуїтський спосіб – через Верховну Раду", – підкреслив лідер "УДАРу".

Мер також наголосив, що проєкт закону про столицю мають ухвалювати тільки після отримання висновків і експертної оцінки відповідних європейських інституцій.

"Я переконаний, що цей законопроєкт, який намагаються ухвалити, повинен спочатку отримати експертну оцінку, зокрема, Венеціанської комісії, Ради Європи. Бо він має відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили", – наголосив Віталій Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Бене не мытьем, так катаньем нужен Киев. Такая куча денег проходит мимо его шаловливых ручек.
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09.09.2021 15:19
+13
Бене нужна Украина и скот, который можно стричь, доить, и если нужно будет - резать.
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09.09.2021 15:33
+10
Шел бы ты сережа на йюх. Ты хоть знаешь где Киев на карте?
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09.09.2021 15:39
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Бене не мытьем, так катаньем нужен Киев. Такая куча денег проходит мимо его шаловливых ручек.
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09.09.2021 15:19 Відповісти
Прікольно...
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09.09.2021 15:20 Відповісти
О! Он снова на сцене. Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко - Цензор.НЕТ 8548 Сменил германскую на нашу. Долго он там пропадал, кстати, заметьте- мосты перестали разрушаться, за время его отсутствия. Но... даже эта компания германская- не помогла, судя по всему. В Виталю-тяжеловеса вцепились легковесы. Вся проблема в том, что их- много... Не отпустят, как мне кажется.
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09.09.2021 15:21 Відповісти
Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко - Цензор.НЕТ 73
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09.09.2021 15:25 Відповісти
Та ему не до шуток, как мне кажется. Как вы понимаете- картинка- не моя:
Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко - Цензор.НЕТ 4579
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09.09.2021 15:28 Відповісти
Кличко, шел бы ты в одно место сам, пока хоть можешь!
Метро на Виноградарь где? С 2016 года строишь, только вот ни денег, ни метро нет!
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09.09.2021 15:31 Відповісти
Шел бы ты сережа на йюх. Ты хоть знаешь где Киев на карте?
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09.09.2021 15:39 Відповісти
Это знаменитый ботяра , которому мешает не только Кличко , а все украинцы вцелом !
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09.09.2021 17:10 Відповісти
"Пункт 2.1 "Підрядник … завершує та передає готовий об'єкт Замовнику - 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", - йдеться у тексті ухвали.
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09.09.2021 15:40 Відповісти
Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.
Таким чином, для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти щонайменше 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.
14 червня Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.
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09.09.2021 15:42 Відповісти
Не подобається Віталя - ок, завжди можна вибрати іншого... Ключове слово - ВИБРАТИ!!! Вибрати, а не щоб якась зелень обрізана нам назначала кєровніка!
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09.09.2021 16:00 Відповісти
Бене нужна Украина и скот, который можно стричь, доить, и если нужно будет - резать.
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09.09.2021 15:33 Відповісти
Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко .-
"Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019. / И от своей затеи главный вор Украины Коломойский не отступится.
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09.09.2021 15:36 Відповісти
давай віталя маж ,вмокай Зебілів в їх зелене лайно
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09.09.2021 15:38 Відповісти
Та ми пох... Лишь бы квартал показывали
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09.09.2021 15:41 Відповісти
Смотрите интервью Гео Лероса, там он весь расклад по игре с Кличко дал.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh3TBKns_s0
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09.09.2021 15:45 Відповісти
спочатку Київ, потім внесуть відповідні зміни й почнуть призначати мерів міст.
я ж кажу - воно крокує чітко слідами путіна.
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09.09.2021 15:45 Відповісти
Я знаю, я верю Киев выстоит. И пусть только попробуют...
Эта зелёная плесень не успеет уползти даже на 100 метров. Раздавим уродов.
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09.09.2021 15:49 Відповісти
Либо жидокацапы уничтожат Украину и украинцев,либо мы их должны уничтожить,все остальное бла бла бла...
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09.09.2021 15:57 Відповісти
Нехай спробують - каштанів в Києві багато.))
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09.09.2021 15:57 Відповісти
Корінні кияни хочуть, щоб у Києві припинилося свавілля забудовників, щоб будувалися об'єкти інфраструктури, а не лише ЖК, ТЦ та БЦ. За останні 8 років у Києві не ввели в експлуатацію жодної нової станції метро. Подібного не було навіть у 90ті! За тебе мій рідний Київ деградує, тож я буду дуже радий бачити, як тебе політично помножуть на нуль.
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09.09.2021 15:59 Відповісти
Якщо Київ і деградує, то тільки через таких як ти
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09.09.2021 18:15 Відповісти
Розкажи це цим людям:
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-w1u_FqCo
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09.09.2021 20:45 Відповісти
А что еще остается СН, которые позорно пролетели на выборах в Киеве?
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09.09.2021 16:01 Відповісти
Більшість дебільних порохоботів на цьому сайті не з Києва, тож їм щиро похер на долю міста.
Головне, якусь чергову херню написати на адресу зеленого кагалу. Мені, як корінному киянину з діда-прадіда, за боксера-імбецила стало огидно жити у рідному Києві. Столиця тотально деградує, а боксер-імбецил нездатний витягнути місто з перманентної кризи.
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09.09.2021 16:05 Відповісти
ЗЕльоный гауляйтер ?

спасибо, уже имелибело-голубого Сашку Попова (КГБ в запасе)
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09.09.2021 16:07 Відповісти
Так они за Зе... голосовали, что ещё хотят?😁😁😁😁 Хужынибудит...
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09.09.2021 16:27 Відповісти
Кличко строит очередной ТЦ. Вырлице капец.
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09.09.2021 16:37 Відповісти
Порохоботам та кличкоботам щиро похер на природу.
Для них головне обісрати будь-які дії влади.
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09.09.2021 20:47 Відповісти
влада і є гамно.як можна обісрати гамно-владу? зелену-коричневим по самі пейси !
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09.09.2021 22:21 Відповісти
Так і Кличко є владою. І також є лайном
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09.09.2021 22:23 Відповісти
Кличко точно не схожий на ангела.Але те,що витворяють зелені вилупки уже давно не вписується ні в які рамки.
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09.09.2021 22:30 Відповісти
Свавілля зелених я на собі не відчуваю, а ось свавілля забудовників у Києві відчуваю, плюс відсутність сталого розвитку міста. Мене це значно більше турбує.
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09.09.2021 22:37 Відповісти
вас тут на форумі ціла бригада таких стурбованих з однаковими зеленими методичками.
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09.09.2021 22:43 Відповісти
зеленский переступает все возможный и не возможные красные линии...
пора всем собираться на майдане!
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09.09.2021 16:37 Відповісти
Це боксер-імбецил переходить будь-які лінії:
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-w1u_FqCo
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09.09.2021 20:49 Відповісти
Меня всегда умиляли подобные бунты))

Киев когда был хрещатиком и подолом, всё. Потом клятые меры начали выстраивать печерск, рубить там деревья, строить дома, святошино тоже когда то было селом, соломенского района (раньше железнодорожного также) не было и в помине, стояли хатки, озёра, берёзки.. Про левый берег вообще молчу, какая там была природа, не было троещины и позняком, дарницы, всё было сплошной лес и озёра..

чего ты тогда не бастовал?
живёшь сейчас где то в бетонных стенах на троещине и позняках и радуешься, а ведь кто то был тогда против твоих стен тоже
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10.09.2021 09:00 Відповісти
Не вигадуй відвертої херні. Одна справа, коли намивають пісок, де нічого не було, а потім будують житло, а геть інша справа, коли знищують півстолітні дерева та озера. Саме це відбувається за мерзотного боксера-імбецила. Навіть за Омельченка та Льоні-космоса подібного не було.

Ти ще той знавець Києва. Липки почали забудовувати понад 200 років тому, а у 1914 році у Києві було понад 600 тисяч мешканців, що було доволі багато для того часу. Тобто Київ навіть понад 100 років тому був доволі великим містом. Якщо ж ти про 15-17 сторіччя, то тоді, дійсно, життя було переважно на Подолі, але це було знадто давно.
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10.09.2021 12:14 Відповісти
дурень, а я тебе о чём?

я ж тебе так и написал, что вначале был Хрещатик, подол, киево-Печерская лавра.. всё остальное потом

и ты хочешь сказать, что на левом берегу до 50х не было столетних деревьев пока там не было троещины и позняков?? везде всё было.. хочешь природы - едь с мегаполиса обратно к себе в село
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10.09.2021 18:57 Відповісти
Срусскоязьічное "оно", ти не зі своїми друзяками у дешевому генделику, тож пиши чемно.

І що знищили у 15-18 сторіччях? Розкажи мені, хочу почитати. Більш того, ще сто років тому навіть схили Дніпра були майже без дерев. Їх засадили у радянські часи. "Совок" про природу дбав значно більше за дебільного Кличка, який взагалі не з Києва.

І, так, на більшій частині ******** Позняків та значної частини Троєщини майже не було дерев. І навіть "совки", коли почали їх забудовувати, то не чіпали озер.
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10.09.2021 19:06 Відповісти
Если зелебобики попытаются урезать мэру Киева полномочия, киевляне на это среагируют. Цирку на заметку.
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09.09.2021 16:40 Відповісти
Ніхто боксера-імбецила захищати не буде. Кажу це, як корінний киянин з діда-прадіда.
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09.09.2021 20:51 Відповісти
А ты за всех киевлян не расписывайся, у моей жены, к примеру, родословная в семь поколений киевлян, и она точно Кличко поддержит, а не зебила. Таких дегенератов как клоун зеленский даже среди мэров Киева не было, не то что средти президентов. Кличко в сравнении с клоуном и всякими кивами - интеллектуал, эрудит и эффективный управленец.
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10.09.2021 00:19 Відповісти
Кличко - це боксер-імбецил, який розмовляє на рівні дурненького школяра 5 класу.
Зрозуміло, тобто твоя дружина з киян, а ти понаїхавший... до того ж срусскоязьічньій. Я, на відміну від тебе, корінний киянин з діда-прадіда, і я проти мерзотного боксера-імбецила. Мені щиро похер на зеленого блазня, але мені не похер на мій рідний Київ, який знищує ця мерзота.
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10.09.2021 12:18 Відповісти
1. Кличко владеет немецким на разговорном уровне, а английским точно не хуже, чем средний мэр любого украинского города. Чтобы заработать десятки миллионов долларов на ринге, нужны не только кулаки. Чтобы доминировать в течение многих лет в спорте, а потом еще и стать мэром - точно нужен неплохой мозг.

2. Я понаехал в Киев 20 лет назад, помню мэров начиная с Омельченко. К тому же успел пожить в Европе и США, есть с чем сравнивать.

3. Русскоязычность - признак неполноценности ? Я владею украинским не хуже тебя, а мой дед был учителем украинского языка. Но в отличие от мордора, где украиноязычных считают неполноценными и говорить на украинском сегодня там опасно для свободы и жизни, русскоязычные в Украине никем не притесняются. Хотя, благодаря таким как ты, мордорские пропагандоны иногда имеют возможность ткнуть в примеры "притеснения".

4. Я так понял, что ты очень любишь меряться прадедами. Твой прадед такой же понаехавший в Киев, как и я. Если бы ты встретил его сегодня, и к нему бы проявил снобизм и высокомерие? А я вот думаю, что состоявшимся людям нет смысла кичиться тем, что они "киевляне в 3-м поколении". И если для тебя это не так, то я уже привел пример человека, предки которого уже жили в Киеве, когда твой прадед еще только планировал сюда понаехать. И этот человек не хочет, чтобы злобные клоуны убрали Кличко и поставили вместо него какого-нибудь ручного попку, как это делал дважды не сидевший.

5. Киев уничтожается уже много лет, при разных мэрах. Строительная мафия крышуется с самых верхов, и даже мэр со всеми его полномочиями, не может эту ситуацию переломить. Мне самому больно видеть то, что делают с городом, в котором я живу, потому что люблю его с детства, но все это - следствие сложившейся системы власти в стране, а не проблемы отдельно взятого Киева.
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10.09.2021 22:28 Відповісти
Ти володієш лише базіканням, як і твій Кличко.

На відміну від тебе, я корінний киянин з діда-прадіда, тож мешкаю у Києві не 20 років, а усе життя, а це понад півстоліття. А мої пращури у цьому місті мешкають ще з часів козацької держави. Ти зі своїм тупим кличко так і залишишся понаїхавшим. Ніколи вам не відчути дух Києва та не збагнути справжніх киян.
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12.09.2021 23:27 Відповісти
Беня с ахметкой известние безпредельщики.
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09.09.2021 16:42 Відповісти
Давно пора лишить!
Каждый раз выбирают всяких придурков.
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09.09.2021 16:53 Відповісти
придурки і вибирають собі побних ослоклоунів,ти правий !
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09.09.2021 22:49 Відповісти
Не знаю, що у тому Зє!коні про столицю, але якщо там буде прописане реальне самоврядування (повернення районних рад та участь в їхній роботі громадскості) - двома руками "За!". Тому що єдина міська рада голосує за котів у мішках - хто з тих депутатів знає про конкретні проблеми або вимоги в окремих районах міста? Он історичні буддівлі зносять, будують наперекір законам і протестам де заводно і що завгодно, і що? Хто цим усим керує? Одна міська рада і один мер? І це у багатомільйонному місті. Інша справа, що за такого розподілу повноважень нахєра тут мер і голова КМДА? Хто кому підлеглий, якщо один виборний, інший призначений? Яке місце у цій схемі районних рад? На що може впливати громадскість? Ні, треба дивитись на той Зє!кон, дуже уважно дивитись.
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09.09.2021 17:00 Відповісти
Історичними будівлями завідує Мінкульт взагалі-то...
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09.09.2021 17:12 Відповісти
Я про те і кажу - у семи няньок дитина без ока: повинна бути єдина комунальна власність на балансі міста, а мінкульт... До речі, а в яких нормальних країнах існує таке міністєрство? Наху@ воно взагалі потрібне? Якийсь совковий пережитокКиян хочуть позбавити права обирати собі місцеву владу, - Кличко - Цензор.НЕТ 1968
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09.09.2021 21:27 Відповісти
Та немає у нас ніякого мера! Є екс-боксер, який де-факто виконує обов"язки прес-секретаря, розважаючи нас розповідями про піську, ставить підписи та регулярно одержує свою частку від усіх забудовників. Керує всім Д. Комарницький, який був і за часів Черновецького. +12 замів боксера. Оскільки забудовники або їх родичі є в усіх фракціях, всі змушені з Комарницьким узгоджувати свої рішення. 10 років Київ буде впершеи в історії без жодної станції метрА, жодного метру нових трамвайних і тролейбусних ліній, жодної нової розв"язки, під/надземного переходу, мосту через Дніпро.... Хай хоч чорта лисого в КМДА ставлять - гірше вже точно не буде
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09.09.2021 17:35 Відповісти
Зеленій бенешоблі потрібен Киів , тому що знають все про грошові потоки !
Пам'ятаю , як колись , ставши мером Києва , говорив Черновецький дослівно : ,, Дорогие киевляне , вы даже не предсталяете сколько в столице денег "☹️
Київ повинні відстояти кияни разом із командою Кличка, інакше це пахне катастрофою для всієі країни !!
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09.09.2021 17:16 Відповісти
Комарницький був смотрящим і при Черновецькому, і при нинішньому! В чому різниця? І за Черновецького б втретє проголосували, якби його не зняв Янукович, щоб поставити свого пОпова. А пОпов - це за 3 роки 6 станцій метрА, Дарницький міст у нинішньому вигляді, повне кільце міської електрички у нинішньому вигляді з подовженням туди трамвайної лінії, нові розв"язки по Набережному шосе і не тільки це
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09.09.2021 17:41 Відповісти
а ще сніговий колапс на 3 дні, що навіть хліба в магазини не розвозили - врятувало лише те, що це трапилось в кінці березня і скоро все розтануло.
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09.09.2021 18:18 Відповісти
Той сніговий колапс був у 2013 році, тобто при пОпові. А до чого тут взагалі будь-який мер? Він був не тільки в Києві і не тільки в Україні
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09.09.2021 18:57 Відповісти
Черновецький розрив весь Київ і почав шантажувати Банкову - а тим часом всі стирчали у заторах поки Черновецький вирішував свої фінансові проблеми
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09.09.2021 18:20 Відповісти
Розрив - то ще не найстрашніше. Жодної реакції на гололід 2010р. - набагато гірше. Він шантажував не стільки Банкову, скільки Кабмін... Але й при ньому будувалося те (метро, наприклад), що завершили при пОпові. При нинішньому не будується практично нічого з інфраструктурних об"єктів
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09.09.2021 19:05 Відповісти
такі да. Тим більше що ці зелені покидьки - держ зрадники
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09.09.2021 18:16 Відповісти
Ребята за что голосовали, то и имеете
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09.09.2021 17:31 Відповісти
Голосували за Кличка і будемо голосувати за нього , так як альтернативи нема йому !
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09.09.2021 17:43 Відповісти
Так, то так, але Віталію треба об'єднуватися з Порошенком і з мерами великих міст. Чому Порох програв вибори, а тому що застосували "особистий догляд" з травлею тих кого вважали за сильніших і вони не об'єдналися у протистоянні, а намагалися по одному вирішити її. Так нас і обіграли. Тому у Кличка немає вибору - єдине триматися одне за одного и не розкривати своїх планів
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09.09.2021 20:39 Відповісти
Для понаїхавшої київської бидлоти альтернативи й черновецькому не було.
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09.09.2021 20:57 Відповісти
Плач " ярославны" - " Ай я я я яй убили негра.. Убили негра, убили.. Ая я я яй ни за что.. Ни про что.. суки замочили.. , корыта лишили.."
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09.09.2021 18:00 Відповісти
Правильно! Пастух баранов должен назначаться хозяином всех отары.
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10.09.2021 01:07 Відповісти
 
 