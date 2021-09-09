Госпредприятие "Павлоградский химзавод" по вине руководства недополучило 43 млн грн дохода, - НАБУ

9 сентября 2021 г. детективы НАБУ сообщили генеральному директору государственного предприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего возглавляемое им предприятие недополучило более 43,3 млн грн дохода. Действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с коммерческим директором ГП "НПО "ПХЗ" и главой еще двух частных предприятий организовали схему эксклюзивной реализации продукции, произведенной государственным предприятием, через подконтрольные компании-посредницы. Те реализовали продукцию заказчикам и покупателям по ценам на 30% выше цены закупки в "НПО "ПХЗ".

При этом, поставки продукции (взрывчатых веществ) физически осуществляли напрямую от производителя - ГП "НПО "ПХЗ" - конечным потребителям (предприятиям горнодобывающей промышленности) без привлечения ресурсов посреднических (коммерческих) структур. Если же конечные потребители обращались напрямую к ГП "НПО "ПХЗ" с предложениями заключить договора поставки взрывчатых материалов непосредственно, должностные лица государственного предприятия отказывали им и настойчиво рекомендовали обратиться к компаниям-посредницам, или называли отпускные цены выше, чем посредники.

Как отмечают в НАБУ, это - второй эпизод коррупционной деятельности на указанном государственном предприятии, разоблаченный НАБУ и САП. Первый касался 2015 года, он расследован: дело по обвинению коммерческого директора ГП "НПО "ПХЗ" в нанесении 7 млн ​​грн убытков госпредприятию в 2017 году направлено в суд.

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Однако детективы НАБУ на этом не остановились и продолжили в 2018-2020 годах тщательное исследование деятельности других периодов существования схемы в ГП "НПО "ПХЗ" и установили, что в результате ее действия Павлоградский химический завод через реализацию продукции по заниженным ценам неполучил не менее 43 млн грн. В ходе досудебного расследования установлено вероятная причастность к совершению преступления, кроме генерального директора "ПХЗ", еще и коммерческого директора госпредприятия и директора компаний-посредниц - последним двум о подозрении сообщили в августе 2021 года.

Кроме этого, детективы НАБУ исследуют и другие факты злоупотреблений со стороны должностных лиц ГП "НПО "ПХЗ" в рамках ряда уголовных производств.

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