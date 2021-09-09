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Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин

Привитым гражданам, которые контактировали с больным COVID-19, не нужно идти на самоизоляцию.

Об этомзаявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью. В соответствии с этим, люди получивший полный курс вакцинации, не будут нуждаться в самоизоляции (в случае, если контактировали с лицом, у которого подтвержден COVID-19 - ред). Но в случае появления симптомов они должны обязательно пройти тестирование или методом определения антигена к COVID-19 или ПЦР методом ", - сказал Кузин.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Погодь, так вакцина ж не от заражения защищает, а от ИВЛ. То есть как это - без самоизоляции? То есть и дальше заражать остальных? Они вообще о здоровье других думают? )))
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09.09.2021 17:23
+16
Антиваксерам как-то похрен. Это ваксеры всег говном обкидывают типа непривитые заразу разносят. Но как выяснилось привитые тоже. Только вот наше правительство ведет себя непоследовательно. Получается непривитый не имеет право заразу разносить, а привитый это может делать спокойно.
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09.09.2021 17:29
+8
От ИВЛ она тоже как выяснилось не спасает...и от склеить ласты тоже...😀
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09.09.2021 17:27
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Сча начнется вой антиваксеров на болотах Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 8130
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09.09.2021 17:14 Ответить
Антиваксерам как-то похрен. Это ваксеры всег говном обкидывают типа непривитые заразу разносят. Но как выяснилось привитые тоже. Только вот наше правительство ведет себя непоследовательно. Получается непривитый не имеет право заразу разносить, а привитый это может делать спокойно.
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09.09.2021 17:29 Ответить
Хе-хе. А вот и не похрен! Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 9432

Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1063
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09.09.2021 22:24 Ответить
Не удивлюсь что сии картинки сами ваксеры и фотошопят. Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 8241
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09.09.2021 22:36 Ответить
Даже тут вас наскринить - будет цирк не менее фееричный Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 389
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09.09.2021 22:50 Ответить
Например.
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09.09.2021 22:54 Ответить
Каждый день примеры. Открывай темы про КВОВИД и листай Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4512
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09.09.2021 22:55 Ответить
Ну сказал А - говори Я. Пример подобного выложенного тобою в картинке маразма.
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09.09.2021 23:03 Ответить
Каждый день такой маразм Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 2974 Например, некий Пiдлога заявляет, что умершие от КОВИДа на самом деле "вышли с 9-го этажа"...
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09.09.2021 23:07 Ответить
Тут бы и ссылку на данный месидж привести самое оно было бы.
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09.09.2021 23:20 Ответить
Так потёрли этот бред Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5978 Но можешь сам у него спросить. Он же твой коллега по цеху Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5978
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09.09.2021 23:28 Ответить
Не имею чести знать. Так что этот Ваш пример покуда мимо. Давате следующий. Вы же говорили, что каждый буквально день примеры. Или уже все потерли?
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09.09.2021 23:33 Ответить
Ну да - рассказывай, что ты Пiдлогу не знаешь Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 8914
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09.09.2021 23:50 Ответить
Ник этот видел. Комменты наверное тоже читал. Лично не знаю.
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10.09.2021 00:06 Ответить
Кста, можете не скринить - сразу ссылку давайте т.с. на первоисточник. Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 2706
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09.09.2021 22:55 Ответить
Если хилый, сразу - в гроб!!
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09.09.2021 17:15 Ответить
ТОЧНО НЕ ІЗОЛЯЦІЇ НЕ ЛІКУВАНЯ ЯКЩО ЗАХВОРІВ БО ЩЕПЛЕНИЙ.
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09.09.2021 17:34 Ответить
А не вакцинированные болт клали на эту самоизоляцию..большой и толстый..😀
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09.09.2021 17:21 Ответить
ну и отлично... продолжайте ложить. В 2023 будет видно - время рассортирует
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09.09.2021 18:53 Ответить
Разумеется рассортирует...в Великобритании уже сортирует...смертность от дельты примерно 50 на 50...вакцинированные и не вакцинированные..
Так что сортировать время будет всех...
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09.09.2021 18:59 Ответить
Погодь, так вакцина ж не от заражения защищает, а от ИВЛ. То есть как это - без самоизоляции? То есть и дальше заражать остальных? Они вообще о здоровье других думают? )))
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09.09.2021 17:23 Ответить
От ИВЛ она тоже как выяснилось не спасает...и от склеить ласты тоже...😀
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09.09.2021 17:27 Ответить
ЗЕМЕНГЕЛЕВЦЬ В ХАЛАТІ ДУМАЄ ЗА БАБЛО.
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09.09.2021 17:35 Ответить
Вакцина не захищає від зараження, а лише від летального ісходу. тобто вакцинований може відреагувати на зараження слабою формою, або взагалі без явних симптомі стати просто носієм. І ВІН МАЄ ПРАВО РОЗНОСИТИ!
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09.09.2021 18:03 Ответить
А чем он в плане разнесения отличается от непривитого? А ничем...
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09.09.2021 18:09 Ответить
тем, что непривитый не опасен, а это сейчас НИКОМУ не интересно.Пандемию нужно на ноги ставить.
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09.09.2021 19:42 Ответить
Вакцина не захищає від зараження, а лише від летального ісходу.

Та ти шо...Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від коронавірусу
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09.09.2021 18:41 Ответить
Брехуняки проклятые. Осиновый кол им в жопу и в грудак.
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09.09.2021 18:51 Ответить
А "Они вообще...думают?"...
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09.09.2021 19:31 Ответить
Ну да. Правильно. Пусть разносят заразу.
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09.09.2021 17:27 Ответить
Им самоизолироваться не нужно.. они просто станут разносчиками...
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09.09.2021 17:31 Ответить
ДОВГО НЕ ПОНОСИТЬ ЛАСТИ СКЛЕЇТЬ, ДЛЯ ЦЬОГО МАБУТЬ І ЩЕПИЛИ, ЩОБ ВІДВОЛІКТИ УВАГУ, ЗСПОКОЇТИ ЩОБ ЛЮДИ ВЧАСНО НЕ ЗВЕРТАЛИСЬ ЗА МЕДДОПОМОГОЮ ПРИ ЗАРАЖЕНІ.
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09.09.2021 17:39 Ответить
вакцина захищає від тяжких і летальних форм хвороби. а не від зараження.
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09.09.2021 18:04 Ответить
Наивный...
Может быть год назад так оно было...а с появлением дельты все стало немножечко не так...
Умирают и вакцинированные...и не вакцинированные причем примерно в равной пропорции...
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09.09.2021 19:01 Ответить
правильно, бо власні сили організму теж грають роль. так шо наївний ти, якщо побачив у недописаноу мою наївність.
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09.09.2021 19:06 Ответить
В том что ты мечтаешь о том что вакцина защищает от тяжелых и смертельных случаев...а это совсем не так...
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09.09.2021 19:12 Ответить
***, тобі щойно написали, що ще грає сам організм роль, ти знов продовжуєш без цього факту. упертість узькочелюстна?
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09.09.2021 19:37 Ответить
А ось адекватним, невакцинованим громадянам, конче потрібно ізолюватися від ГМО, так як за останніми відомостями ці ходячі мерці можуть бути розплідником вірусних інфекцій.
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09.09.2021 17:56 Ответить
Вакцинированные могут быть разносчиками ковида, не имея видимых признаков болезни, так что....
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09.09.2021 17:57 Ответить
так що як не крути, українці отримають природній імунітет. Дарвін править шабашем!
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09.09.2021 18:05 Ответить
Это, если не вмешались людишки из лабораторий, конструируя вирус
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09.09.2021 18:12 Ответить
а Дарвін керуя не заледжно від того, чи людішки створили вірус. він зараз без людішек мутує як скажений!
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09.09.2021 18:40 Ответить
Потому что мутации заложены искусственно
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09.09.2021 18:58 Ответить
ти вважаєш лабораторників богами? може ще ти скажеш, що вони керують, який де штам вилізе? ну ти фантазьор. природа завжди бере своє.
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09.09.2021 19:09 Ответить
Богов -нет, а, что выпустили наружу китайские(американские) вирусологи неизвестно
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09.09.2021 19:21 Ответить
Особенно много мутаций было искуственно заложено в вирус гриппа еще в 1918 году.
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10.09.2021 08:04 Ответить
Все проходили на мед справку на вод. Права? Примерно также дебилы
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09.09.2021 18:16 Ответить
откуда это чмо вылезло, и будет рассказывать что делать. Когда 50 процентов переболело. Какая самоизоляция при контакте. Больной на голову. Он когда переболел
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09.09.2021 18:19 Ответить
Верно сказал , пусть переносят вирус дальше по цепочке . Где таких врачей берут ?
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09.09.2021 18:41 Ответить
Х ,Миссия нездийснена' скоро с бубнами прыгать будет.Придурок.
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09.09.2021 18:44 Ответить
Власні догми переінакшити і - все гаразд, бидло зхаває.
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09.09.2021 18:45 Ответить
Както ж на прививку заманить нужно, даже такой откровенной чушью и ложью)
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09.09.2021 19:04 Ответить
Так вакциновані такі самі носії.Вакцина ж тільки допомагає в легшій формі перехворіти.Вакцина не створює ніякого захисного поля,яка вірус не пропускає.
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09.09.2021 20:03 Ответить
"Сейчас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью. В соответствии с этим, люди получивший полный курс вакцинации, не будут нуждаться в самоизоляции (в случае, если контактировали с лицом, у которого подтвержден COVID-19 - ред). Но в случае появления симптомов они должны обязательно пройти тестирование или методом определения антигена к COVID-19 или ПЦР методом ", - сказал Кузин.Источник: https://censor.net/ru/n3287359

Хто віддає накази?
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09.09.2021 20:04 Ответить
Да неужели? меня с двумя прививками и свежайшим тестом отправили на самоизоляцию после пересечения русско-украинской границы. При чем факт моего контакта с ковидбольными был весьма призрачным.
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09.09.2021 20:51 Ответить
л - "логіка"
п - "послідовність"
б - "боротьба"
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09.09.2021 21:00 Ответить
Капець.
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09.09.2021 21:06 Ответить
Продажный умственно-отсталый дурачек
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09.09.2021 22:22 Ответить
придурки
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09.09.2021 23:18 Ответить
Вакцинированным не нужно самоизолироваться.
Их задача разносить заразу и заражать невакцинированных!
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10.09.2021 08:38 Ответить
Это просто гениально...
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10.09.2021 10:00 Ответить
 
 