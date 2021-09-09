Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Привитым гражданам, которые контактировали с больным COVID-19, не нужно идти на самоизоляцию.
Об этомзаявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью. В соответствии с этим, люди получивший полный курс вакцинации, не будут нуждаться в самоизоляции (в случае, если контактировали с лицом, у которого подтвержден COVID-19 - ред). Но в случае появления симптомов они должны обязательно пройти тестирование или методом определения антигена к COVID-19 или ПЦР методом ", - сказал Кузин.
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+16 Oleg Bakhtin
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Так что сортировать время будет всех...
Та ти шо...Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від коронавірусу
Может быть год назад так оно было...а с появлением дельты все стало немножечко не так...
Умирают и вакцинированные...и не вакцинированные причем примерно в равной пропорции...
Хто віддає накази?
п - "послідовність"
б - "боротьба"
Их задача разносить заразу и заражать невакцинированных!