Участок трассы Н-07 ремонтируют возле Прилук на Черниговщине. ФОТО

В Черниговской области завершается ремонт участка трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, которая соединяет юг Черниговщины с Киевщиной и Сумщиной.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об участке протяженностью 4,14 км в районе разворотного круга возле села Заезд на подъезде в Прилуки - от села Петровское к мосту через Удай.

"Раньше здесь были старые бетонные плиты. В процессе капитального ремонта покрытие заменяется на асфальтобетонное. Предварительно проведена дефрагментация бетонных плит с целью снятия внутренних напряжений. Также сейчас ведутся работы по подсыпке откосов дороги и укреплению обочины", - говорится в сообщении.

Работы выполняют в рамках программы "Большая стройка".

Дорога Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка была построена в 1965-1980 годах. Планом "Большой стройки" предусмотрен ее ремонт на всей протяженности в 143 км. Уже длительное время дорога была непригодна к современной транспортной нагрузке. Старое дорожное покрытие давно потеряло несущую способность. На цементобетонном покрытии постоянно возникали разрушения отдельных плит и их частей, поперечных швов, местами сплошные сетки трещин. На асфальтобетонном и чернощебеночном покрытиях - колейность, наплывы, сплошные сетки трещин, сплошные следы ямочного ремонта.

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Сейчас большая часть дороги охвачена работами, сообщили в Службе автомобильных дорог в Черниговской области.

Всего по программе "Большая стройка" в 2021 году в Черниговской области будет отремонтировано 182 км дорог государственного значения.

В масштабах страны в этом году планируется обновить и построить по программе "Большая стройка" 4500 км дорог государственного значения.

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