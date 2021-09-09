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Ділянку траси Н-07 ремонтують біля Прилук на Чернігівщині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Чернігівській області завершується ремонт ділянки траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, яка з'єднує південь Чернігівщини з Київщиною і Сумщиною.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Ділянку траси Н-07 ремонтують біля Прилук на Чернігівщині 01

Ідеться про ділянку протяжністю 4,14 км у районі розворотного кола біля села Заїзд на під'їзді до Прилук - від села Петровське до мосту через Удай.

"Раніше тут були старі бетонні плити. У процесі капітального ремонту покриття замінюється на асфальтобетонне. Попередньо проведена дефрагментація бетонних плит із метою зняття внутрішніх напружень. Також зараз ведуться роботи з підсипання укосів дороги і зміцнення узбіччя", - йдеться в повідомленні.

Роботи виконують у рамках програми "Велике будівництво".

Дорога Н-07 Київ - Суми - Юнаківка була побудована в 1965-1980 роках. Планом "Великого будівництва" передбачено її ремонт на всій протяжності в 143 км. Уже тривалий час дорога була непридатна до сучасного транспортного навантаження. Старе дорожнє покриття давно втратило несучу здатність. На цементобетонному покритті постійно виникали руйнування окремих плит і їхніх частин, поперечних швів, місцями суцільні сітки тріщин. На асфальтобетонному і чорнощебеневому покриттях - колійність, напливи, суцільні сітки тріщин, суцільні сліди ямкового ремонту.

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Зараз велика частина дороги охоплена роботами, повідомили в Службі автомобільних доріг у Чернігівській області.

Усього за програмою "Велике будівництво" в 2021 році в Чернігівській області буде відремонтовано 182 км доріг державного значення.

У масштабах країни цього року планується оновити й побудувати за програмою "Велике будівництво" 4500 км доріг державного значення.

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Участок трассы Н-07 ремонтируют возле Прилук на Черниговщине - Цензор.НЕТ 706
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09.09.2021 19:08 Відповісти
Тема будівництва доріг порошкових не цікавить, не погавкаєш про зраду зрадную.
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09.09.2021 20:12 Відповісти
А я ремонтую туалет на дворе. Впишите в новость дня!
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10.09.2021 00:56 Відповісти
 
 