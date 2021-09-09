Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным назвал РБ и РФ "родными государствами" и заявил, что их народы - "от одного корня".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".
"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы, практически единый народ, отд одного корня и россияне, и беларусы", - сказал Лукашенко при встрече с Путиным в Кремле.
Лукашенко и Путин обсуждают 28 программ сотрудничества. "Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - анонсировал Лукашенко.
Сначала они провели переговоры в закрытом формате, после - отправились на рабочий обед.
Сегодняшняя встреча Лукашенко и Путина - пятая с начала года.
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дбимый...
Опа, опа
Срослась 3,14..да и попа
А этого не может быть
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Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. Также он продал свои российские квартиры.
Русь, Киев.
А если ты уж очень хочешь знать, то можешь почитать историю....только читай историю, написанную не Ху*лом , а взятую из архивов стран Западной Европы... есть дипломатическая переписка, есть западные историки, тем более если наш князь Ярослав считался сватом всей Европы ( ну кроме территории болот Мокшей)... Можешь даже послушать, в чем разница между Московитами и Украинцами с точки зрения путешественников и известных людей...
https://youtu.be/UBkBmTOkrgE
А калі сам Лукашэнка лічыць сябе радней з мардвой, якутамі і чачэнам, то гэта яго асабістая праблема.
P.S. Нічога не маю супраць мардвы, якутаў і чачэнцаў.
И это еще мягко сказано.