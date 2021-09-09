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Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко на встрече с Путиным:

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным назвал РБ и РФ "родными государствами" и заявил, что их народы - "от одного корня".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы, практически единый народ, отд одного корня и россияне, и беларусы", - сказал Лукашенко при встрече с Путиным в Кремле.

Лукашенко и Путин обсуждают 28 программ сотрудничества. "Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - анонсировал Лукашенко.

Смотрите: Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках. ФОТОрепортаж

Сначала они провели переговоры в закрытом формате, после - отправились на рабочий обед.

Сегодняшняя встреча Лукашенко и Путина - пятая с начала года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2434
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09.09.2021 20:00
+32
С кем из этой "солянки" белорусы один народ ??? 😂

Адыгея, Майкоп
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
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09.09.2021 20:10
+16
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2833
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09.09.2021 20:06
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Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2434
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09.09.2021 20:00 Ответить
Та ні , то вже собаки активно оперують професорів .
Одна така : пітерский дворовий пінчер Фова лекції по історії академікам чита ...
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09.09.2021 20:06 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6647
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09.09.2021 20:34 Ответить
А слабо с ута помыться или ********** вывести?
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10.09.2021 07:52 Ответить
Сори - уТра
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10.09.2021 07:53 Ответить
от этого черта сейчас можно что хочешь ожидать...очко же не железное...
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09.09.2021 20:02 Ответить
да-да, практически едбимый...
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09.09.2021 20:02 Ответить
Сразу вспомнилась частушка:
Опа, опа
Срослась 3,14..да и попа
А этого не может быть
Промежуток должен быть....
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09.09.2021 20:04 Ответить
Один нарот - один **********. И это *****.
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09.09.2021 20:05 Ответить
Таракан3%, тоже на копытах ходит, имеет собачий хвост и лишнюю, хромосому! Адинарод!
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09.09.2021 20:06 Ответить
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2833
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09.09.2021 20:06 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 7660
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09.09.2021 21:37 Ответить
нет сомнения что вы "адинарот" так все просрать и успокоится после 100 000 людей и митингов несколько месяцев и дарением цветов омону после того как вас унижали били могут только кацапы только они не выходили вообще но итог тот самый так что можно назвать вас одним народом терпил
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09.09.2021 20:07 Ответить
Про "все просрать" в зеркало взгляни для начала .
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09.09.2021 20:40 Ответить
Go away russian pig!
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09.09.2021 20:58 Ответить
Кацапська свиня, постить на українському ресурсі, під американським прапором про «фсьо прасрать»!) laughable!
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09.09.2021 21:00 Ответить
Go f*ck yourself, ze-moron .
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09.09.2021 21:07 Ответить
Die russian pig!
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09.09.2021 21:11 Ответить
Get lost , green shit .
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09.09.2021 21:14 Ответить
Ну так Беларусь - демократическое государство. У нас меньшинство никогда не будет диктовать свою волю большинству. В Минске по результатам выборов против Лукашенко порядка 20% - около 300 000. Сто тысяч из них создавали "картинку" своими хождениями. От этого их не стало большинство.)
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11.09.2021 11:50 Ответить
Один народ, один язык, белорускмй язык мертв. Учитесь хохлы!
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09.09.2021 20:10 Ответить
Мардовский тожа. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8893 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8893 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8893
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09.09.2021 21:04 Ответить
Что-то я не слышал как уССатая Лукерья говорила по-белоруски.
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10.09.2021 08:15 Ответить
так даже их любимый комуняка Машеров не говорил по-беларууски, ибо не знал его. срочно написали ему текст перед выступлением перед беларускими писателями - и то прочитал с ошибками - об этом говорила его дочь.
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10.09.2021 17:23 Ответить
Ну нашего "любимого коммуняку" Машерова нынче и враги, и друзья вспоминают с огромным уважением. Так же будут вспоминать в свое время патриота и бессеребреника Лукашенко. Дай-ка вспомнить последнего уважаемого правителя Украины... А нет, не вспомню таких. Хотя все разговаривали на украинском.)
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11.09.2021 11:45 Ответить
С кем из этой "солянки" белорусы один народ ??? 😂

Адыгея, Майкоп
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
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09.09.2021 20:10 Ответить
Наверно с чеченцами ? не угадал ??
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09.09.2021 20:12 Ответить
С Терпилами.
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09.09.2021 20:15 Ответить
Мы русские, с нами Депардье и Сигал!
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09.09.2021 20:35 Ответить
знаменитый французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из рассеи Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».
По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. Также он продал свои российские квартиры.

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 4981
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09.09.2021 20:48 Ответить
Так у него ж опечатка, он наверное имел в виде не "в сарае", а "в Саранске" (там ему, кажись, квартиру давали) Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 2655
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09.09.2021 20:51 Ответить
В засранске. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9258 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9258 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9258
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09.09.2021 21:05 Ответить
Даже вечно пьяный Жерар и тот не смог жить в Параше. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6753
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09.09.2021 20:55 Ответить
рашка-говняшка же ))

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 7320
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09.09.2021 21:25 Ответить
Проститут
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09.09.2021 20:57 Ответить
а ведь для умного человека не обязательно есть гавно, чтобы понять, что оно - гавно. эээх, депердье ты деперьееее.
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10.09.2021 11:07 Ответить
Це ж скільки нових країн скоро буде.
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09.09.2021 20:42 Ответить
Забыла написать.
Русь, Киев.
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09.09.2021 20:42 Ответить
Так мы ж не в составе РФ и туда не собираемся
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09.09.2021 20:58 Ответить
Ну разумеется не в составе и не собираемся. Но вон Нина Лабунская перечислила состав народов РФ, и как видишь у Русских кроме Киева нет своей столицы. То есть Русские, это самые обыкновенные Украинцы и их там около ста миллионов. Это и Кубань и черноземные области и Дальний Восток и Сибирь и города золотого кольца, даже имена своих основателей носят, например Ярославль и Владимир. Да и Питер и Крым на Украинских костях стоят. Так, что они тоже Украинские.
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09.09.2021 21:18 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5244
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09.09.2021 21:30 Ответить
Так и русских в реальности нет... Это смесь азиатских народов... А Киев никогда не был азиатской страной...
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09.09.2021 22:07 Ответить
А как же они стали Русскими? Почему они при смешении не стали Монголами или Татарами, Коряками, или Каракалпаками? Почему у них Русский язык, религия, еда, одежда, песни Украинские? Почему они топор набивают не так как во всём мире принято с рукоятки топорища, а наоборот как в Украине? Зачем, они свои музеи, наполняют всякими рушныками, вышиванками, прялками, *******? Почему названия городов, рек, гор, озёр Украинские? Коршуна от своих цыплят отгоняют теми же звуками, что и в Украине приняты? Где логика? Хм...в реальности нет.
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09.09.2021 22:25 Ответить
Поздравляю Россию с юбилеем ,300й годовщиной образования,ура,господа-товарищи!
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09.09.2021 22:39 Ответить
Молодая ещё? Это хорошо или плохо?
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09.09.2021 22:44 Ответить
Русскими стали??? Как можно ими стать? Логично было бы ими быть! А так действительно с какого-же перепугу они ими "стали".... А "стали" они тогда, когда их сцарь-алкаш Петрушка-1, сифилитик и шизофреник, с перепоя решил что-то изменить в царстве Масковском и начал изменения с придумывания истории племени мокши....😊
А если ты уж очень хочешь знать, то можешь почитать историю....только читай историю, написанную не Ху*лом , а взятую из архивов стран Западной Европы... есть дипломатическая переписка, есть западные историки, тем более если наш князь Ярослав считался сватом всей Европы ( ну кроме территории болот Мокшей)... Можешь даже послушать, в чем разница между Московитами и Украинцами с точки зрения путешественников и известных людей...

https://youtu.be/UBkBmTOkrgE
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09.09.2021 22:58 Ответить
Ну так и я о том же! Это же всё в школьных учебниках истории, задолго до рождения ху*ла и при царях и при генсеках и с усами и с бровями и с пузом тоже и при ху*ле, писали пишут и будут писать в разделе, Киевская Русь. Самое интересное, что никто в России об этом и не спорит. Наоборот даже поговорка есть, Киев, мать городов Русских. Только в Украине, по совершенно непонятным причинам, об стены бьются, доказывая, что Русские это не Русские. Хотя, что такого плохого в том, что есть и инородные не славянские составляющие вкрапления в Российском народе? Например ближайшие родственники Мокшей, Суоми, так они фирму Нокиа построили, а Киевские Русские только Запорожский автозавод, да и то по Европейским чертежам. А Суоми, так они на порядок ближе к Европейцам, чем Славянские Киевские Русские. Что то тут ни так. Похоже на массовый гипноз. Как у нас говорят, наче пороблэно. Зачем снова изобретать велосипед, или снова открывать Америку? Они же уже изобретены и открыты. Может быть и Мокши, вырвались бы в лидеры, не дотянись до них лохматая рука Владимира Ясное солнышко и его детей и внуков? Но я понимаю, что, история не терпит сослагательного наклонения. Сифилитик и шизофреник, после глубокого падения от ордынского ига, таки вывел Империю в мировые лидеры, и это факт.
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10.09.2021 09:08 Ответить
а русскими они стали исключительно грамматически.
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10.09.2021 11:08 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 3645
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10.09.2021 00:22 Ответить
Советский народ, как и эрефия
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09.09.2021 23:43 Ответить
Не, Чебоксарцы
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10.09.2021 06:45 Ответить
Я бы сильно поспорил. Даже внешне белобрысые беларусы сильно отличаются от росиянских ускоглазых брюнетов
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09.09.2021 20:10 Ответить
не-а мы тоже салавяне, одинарот епта.

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9935
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09.09.2021 21:36 Ответить
морды красные, видно кого-то съели
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09.09.2021 22:09 Ответить
кацапо-ордынския матрёхи...))
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10.09.2021 00:20 Ответить
Дурачок....який же він нікчемний....як наш Зеленський.
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09.09.2021 20:11 Ответить
а лука всё же по своему обыкновению лукавит: не адиннарот - а "от одного корня", не адиннарот - а "практически адиннарот", не одно государство - а "родные государства" Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 351
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09.09.2021 20:12 Ответить
Мойша, гэта вашы браты і сёстры. І не пярэчыце, так ваш бульбофюрер сказаў. Той, якога вы самі 26 гадоў вырошчвалі. З любоўю. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6003

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6395 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 2315Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 1468
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09.09.2021 20:14 Ответить
"Вы слышите меня, Корнеплоды!", сказал Каа с лицом Лукашенко..
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 7450
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09.09.2021 20:15 Ответить
Адіннарот? Що воно,чмо недолуге,меле?
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09.09.2021 20:16 Ответить
Набутылочный народ ?
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09.09.2021 20:21 Ответить
Продал Прусак немногочисленные остатки независимости...
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09.09.2021 20:31 Ответить
Становись уже Башкартостаном, Удмуртией или ЕАО в составе РФ.
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09.09.2021 20:32 Ответить
бульбостаном
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09.09.2021 22:39 Ответить
Что вы хотели услышать от росийского холопа лукашенко посаженого москвой гаулятером в Беларуси в 1994 году и удерживаемого всеми силами росийского ФСБ и министерства финансов ?
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09.09.2021 20:43 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8561
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09.09.2021 20:49 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 667
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09.09.2021 20:50 Ответить
А вечером тот мужик их драть будет,для приплоду....
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09.09.2021 22:42 Ответить
приехал сдавать Беларусь путену. говномес.
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09.09.2021 20:53 Ответить
НЕ, пацаы! Эта такая хитрая бестия и ничего в итоге не подпишет, что касается подчинения Белоруси России, т.к это касается непосредственно его "царского трона", который он ни под каким соусом не намерен лишаться, иначе ему сразу придет "пис..ц"! Он уже двадцать лет морочит голову Путину и тот пока ничего не может с ним сделать.
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5495
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09.09.2021 21:38 Ответить
А его будут спрашивать? Главное что ***** уже ввел на Беларашку свои войска под видом учений, а Таракан скоро скоропостижно отправится к Машерову и другим кто вертел хвостом и не хотел полностью лечь под кремлевского царя.
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10.09.2021 09:07 Ответить
их народы от одного "корня" ии от одной обезьяны? насильник и изнасилованная снова слились в тупом экстазе кайфа...
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09.09.2021 20:58 Ответить
Чи може бути щось більш рідне, ніж ВКЛ і улус Золотої Орди...
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09.09.2021 21:22 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6212
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09.09.2021 21:38 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9414
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09.09.2021 21:43 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8503
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09.09.2021 21:34 Ответить
Ніколі з кацапамі мы не былі адным народам.
А калі сам Лукашэнка лічыць сябе радней з мардвой, якутамі і чачэнам, то гэта яго асабістая праблема.
P.S. Нічога не маю супраць мардвы, якутаў і чачэнцаў.
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09.09.2021 21:47 Ответить
Якутские алмазы - якутам!
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09.09.2021 22:45 Ответить
нафту та газ хантам та мансам!


Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5772
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10.09.2021 00:26 Ответить
Карельскую березу -карелам!
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10.09.2021 10:20 Ответить
Твоя точка зрения - это твоя "асабістая праблема". А я например полностью согласен с Лукашенко. И? Лукашенко как наш президент имеет право высказываться от имени народа. А твое мнение - только твое, имеет силу в рамках твоей квартиры.)
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11.09.2021 12:00 Ответить
Просто иди лесом.
И это еще мягко сказано. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 4189
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11.09.2021 21:10 Ответить
Рабство очень роднит и сближает.
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09.09.2021 22:05 Ответить
честно сказать, жаль белорусов... абсолютно славянский народ, потомок Великого Княжества Литовского, утрачивая остатки своей государственности, на наших глазах, поглощается московской ордой (ничуть не изменившейся со времен ее альма-матер - татаро-монгольского улуса Джучи) только лишь потому, что однажды войдя в московскую парадигму "рускавамира" и "вЯликай пАбеды", сябры так и не смогли из нее выйти...
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09.09.2021 22:35 Ответить
Адиннарот, братья навеки
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09.09.2021 23:11 Ответить
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 4382
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09.09.2021 23:33 Ответить
Практически таки да - Сябростан окончательно перестал существовать даже номинально - теперь это одна из сотни улусов Хренлостана.
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10.09.2021 00:53 Ответить
Пещерные чилавеки были одним стадом баранов... Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5822Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 2534
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10.09.2021 06:07 Ответить
"я решил бросить материться. теперь сижу и молчу. мне больше не чего сказать этому миру" - как-то так?
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10.09.2021 11:11 Ответить
Лукашенко як пацюк, загнаний в глухий кут...
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10.09.2021 10:24 Ответить
практически уничтожил беларуский народ, осталась одна бульба
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10.09.2021 17:19 Ответить
остались в основном терпилы и ватаны. Но - генеральное сражение ещё впереди.
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11.09.2021 00:37 Ответить
"Литовский офис тихановской" нужно наградить от имени СГ РФ и РБ. Они внесли наибольший вклад в дело максимального сближения Беларуси с Россией - вплоть до возможности полного обьединения.)
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11.09.2021 11:53 Ответить
 
 