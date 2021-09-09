Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным назвал РБ и РФ "родными государствами" и заявил, что их народы - "от одного корня".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы, практически единый народ, отд одного корня и россияне, и беларусы", - сказал Лукашенко при встрече с Путиным в Кремле.

Лукашенко и Путин обсуждают 28 программ сотрудничества. "Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - анонсировал Лукашенко.

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Сначала они провели переговоры в закрытом формате, после - отправились на рабочий обед.

Сегодняшняя встреча Лукашенко и Путина - пятая с начала года.