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Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко на зустрічі з Путіним:

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з президентом Росії Путіним назвав РБ і РФ "рідними державами" і заявив, що їхні народи - "від одного кореня".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Пул первого".

"Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі. Рідні держави, близькі народи, практично один народ, від одного кореня і росіяни, і білоруси", - сказав Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Кремлі.

Лукашенко і Путін обговорюють 28 програм співробітництва. "Це буде прорив. Прорив у багатьох сферах. Це не таємниця. Ми опублікуємо ці програми, покажемо, за якими напрямками ми працювали", - анонсував Лукашенко.

Смотрите: Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках. ФОТОрепортаж

Спочатку вони провели переговори в закритому форматі, потім - вирушили на робочий обід.

Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Путіна - п'ята з початку року.
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Топ коментарі
+38
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2434
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09.09.2021 20:00
+32
С кем из этой "солянки" белорусы один народ ??? 😂

Адыгея, Майкоп
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
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09.09.2021 20:10
+16
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2833
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09.09.2021 20:06
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Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2434
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09.09.2021 20:00 Відповісти
Та ні , то вже собаки активно оперують професорів .
Одна така : пітерский дворовий пінчер Фова лекції по історії академікам чита ...
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09.09.2021 20:06 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6647
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09.09.2021 20:34 Відповісти
А слабо с ута помыться или ********** вывести?
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10.09.2021 07:52 Відповісти
Сори - уТра
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10.09.2021 07:53 Відповісти
от этого черта сейчас можно что хочешь ожидать...очко же не железное...
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09.09.2021 20:02 Відповісти
да-да, практически едбимый...
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09.09.2021 20:02 Відповісти
Сразу вспомнилась частушка:
Опа, опа
Срослась 3,14..да и попа
А этого не может быть
Промежуток должен быть....
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09.09.2021 20:04 Відповісти
Один нарот - один **********. И это *****.
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09.09.2021 20:05 Відповісти
Таракан3%, тоже на копытах ходит, имеет собачий хвост и лишнюю, хромосому! Адинарод!
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09.09.2021 20:06 Відповісти
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2833
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09.09.2021 20:06 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 7660
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09.09.2021 21:37 Відповісти
нет сомнения что вы "адинарот" так все просрать и успокоится после 100 000 людей и митингов несколько месяцев и дарением цветов омону после того как вас унижали били могут только кацапы только они не выходили вообще но итог тот самый так что можно назвать вас одним народом терпил
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09.09.2021 20:07 Відповісти
Про "все просрать" в зеркало взгляни для начала .
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09.09.2021 20:40 Відповісти
Go away russian pig!
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09.09.2021 20:58 Відповісти
Кацапська свиня, постить на українському ресурсі, під американським прапором про «фсьо прасрать»!) laughable!
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09.09.2021 21:00 Відповісти
Go f*ck yourself, ze-moron .
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09.09.2021 21:07 Відповісти
Die russian pig!
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09.09.2021 21:11 Відповісти
Get lost , green shit .
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09.09.2021 21:14 Відповісти
Ну так Беларусь - демократическое государство. У нас меньшинство никогда не будет диктовать свою волю большинству. В Минске по результатам выборов против Лукашенко порядка 20% - около 300 000. Сто тысяч из них создавали "картинку" своими хождениями. От этого их не стало большинство.)
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11.09.2021 11:50 Відповісти
Один народ, один язык, белорускмй язык мертв. Учитесь хохлы!
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09.09.2021 20:10 Відповісти
Мардовский тожа. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8893 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8893 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8893
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09.09.2021 21:04 Відповісти
Что-то я не слышал как уССатая Лукерья говорила по-белоруски.
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10.09.2021 08:15 Відповісти
так даже их любимый комуняка Машеров не говорил по-беларууски, ибо не знал его. срочно написали ему текст перед выступлением перед беларускими писателями - и то прочитал с ошибками - об этом говорила его дочь.
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10.09.2021 17:23 Відповісти
Ну нашего "любимого коммуняку" Машерова нынче и враги, и друзья вспоминают с огромным уважением. Так же будут вспоминать в свое время патриота и бессеребреника Лукашенко. Дай-ка вспомнить последнего уважаемого правителя Украины... А нет, не вспомню таких. Хотя все разговаривали на украинском.)
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11.09.2021 11:45 Відповісти
С кем из этой "солянки" белорусы один народ ??? 😂

Адыгея, Майкоп
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
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09.09.2021 20:10 Відповісти
Наверно с чеченцами ? не угадал ??
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09.09.2021 20:12 Відповісти
С Терпилами.
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09.09.2021 20:15 Відповісти
Мы русские, с нами Депардье и Сигал!
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09.09.2021 20:35 Відповісти
знаменитый французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из рассеи Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».
По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. Также он продал свои российские квартиры.

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 4981
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09.09.2021 20:48 Відповісти
Так у него ж опечатка, он наверное имел в виде не "в сарае", а "в Саранске" (там ему, кажись, квартиру давали) Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 2655
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09.09.2021 20:51 Відповісти
В засранске. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9258 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9258 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9258
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09.09.2021 21:05 Відповісти
Даже вечно пьяный Жерар и тот не смог жить в Параше. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6753
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09.09.2021 20:55 Відповісти
рашка-говняшка же ))

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 7320
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09.09.2021 21:25 Відповісти
Проститут
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09.09.2021 20:57 Відповісти
а ведь для умного человека не обязательно есть гавно, чтобы понять, что оно - гавно. эээх, депердье ты деперьееее.
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10.09.2021 11:07 Відповісти
Це ж скільки нових країн скоро буде.
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09.09.2021 20:42 Відповісти
Забыла написать.
Русь, Киев.
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09.09.2021 20:42 Відповісти
Так мы ж не в составе РФ и туда не собираемся
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09.09.2021 20:58 Відповісти
Ну разумеется не в составе и не собираемся. Но вон Нина Лабунская перечислила состав народов РФ, и как видишь у Русских кроме Киева нет своей столицы. То есть Русские, это самые обыкновенные Украинцы и их там около ста миллионов. Это и Кубань и черноземные области и Дальний Восток и Сибирь и города золотого кольца, даже имена своих основателей носят, например Ярославль и Владимир. Да и Питер и Крым на Украинских костях стоят. Так, что они тоже Украинские.
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09.09.2021 21:18 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5244
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09.09.2021 21:30 Відповісти
Так и русских в реальности нет... Это смесь азиатских народов... А Киев никогда не был азиатской страной...
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09.09.2021 22:07 Відповісти
А как же они стали Русскими? Почему они при смешении не стали Монголами или Татарами, Коряками, или Каракалпаками? Почему у них Русский язык, религия, еда, одежда, песни Украинские? Почему они топор набивают не так как во всём мире принято с рукоятки топорища, а наоборот как в Украине? Зачем, они свои музеи, наполняют всякими рушныками, вышиванками, прялками, *******? Почему названия городов, рек, гор, озёр Украинские? Коршуна от своих цыплят отгоняют теми же звуками, что и в Украине приняты? Где логика? Хм...в реальности нет.
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09.09.2021 22:25 Відповісти
Поздравляю Россию с юбилеем ,300й годовщиной образования,ура,господа-товарищи!
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09.09.2021 22:39 Відповісти
Молодая ещё? Это хорошо или плохо?
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09.09.2021 22:44 Відповісти
Русскими стали??? Как можно ими стать? Логично было бы ими быть! А так действительно с какого-же перепугу они ими "стали".... А "стали" они тогда, когда их сцарь-алкаш Петрушка-1, сифилитик и шизофреник, с перепоя решил что-то изменить в царстве Масковском и начал изменения с придумывания истории племени мокши....😊
А если ты уж очень хочешь знать, то можешь почитать историю....только читай историю, написанную не Ху*лом , а взятую из архивов стран Западной Европы... есть дипломатическая переписка, есть западные историки, тем более если наш князь Ярослав считался сватом всей Европы ( ну кроме территории болот Мокшей)... Можешь даже послушать, в чем разница между Московитами и Украинцами с точки зрения путешественников и известных людей...

https://youtu.be/UBkBmTOkrgE
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09.09.2021 22:58 Відповісти
Ну так и я о том же! Это же всё в школьных учебниках истории, задолго до рождения ху*ла и при царях и при генсеках и с усами и с бровями и с пузом тоже и при ху*ле, писали пишут и будут писать в разделе, Киевская Русь. Самое интересное, что никто в России об этом и не спорит. Наоборот даже поговорка есть, Киев, мать городов Русских. Только в Украине, по совершенно непонятным причинам, об стены бьются, доказывая, что Русские это не Русские. Хотя, что такого плохого в том, что есть и инородные не славянские составляющие вкрапления в Российском народе? Например ближайшие родственники Мокшей, Суоми, так они фирму Нокиа построили, а Киевские Русские только Запорожский автозавод, да и то по Европейским чертежам. А Суоми, так они на порядок ближе к Европейцам, чем Славянские Киевские Русские. Что то тут ни так. Похоже на массовый гипноз. Как у нас говорят, наче пороблэно. Зачем снова изобретать велосипед, или снова открывать Америку? Они же уже изобретены и открыты. Может быть и Мокши, вырвались бы в лидеры, не дотянись до них лохматая рука Владимира Ясное солнышко и его детей и внуков? Но я понимаю, что, история не терпит сослагательного наклонения. Сифилитик и шизофреник, после глубокого падения от ордынского ига, таки вывел Империю в мировые лидеры, и это факт.
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10.09.2021 09:08 Відповісти
а русскими они стали исключительно грамматически.
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10.09.2021 11:08 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 3645
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10.09.2021 00:22 Відповісти
Советский народ, как и эрефия
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09.09.2021 23:43 Відповісти
Не, Чебоксарцы
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10.09.2021 06:45 Відповісти
Я бы сильно поспорил. Даже внешне белобрысые беларусы сильно отличаются от росиянских ускоглазых брюнетов
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09.09.2021 20:10 Відповісти
не-а мы тоже салавяне, одинарот епта.

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9935
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09.09.2021 21:36 Відповісти
морды красные, видно кого-то съели
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09.09.2021 22:09 Відповісти
кацапо-ордынския матрёхи...))
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10.09.2021 00:20 Відповісти
Дурачок....який же він нікчемний....як наш Зеленський.
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09.09.2021 20:11 Відповісти
а лука всё же по своему обыкновению лукавит: не адиннарот - а "от одного корня", не адиннарот - а "практически адиннарот", не одно государство - а "родные государства" Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 351
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09.09.2021 20:12 Відповісти
Мойша, гэта вашы браты і сёстры. І не пярэчыце, так ваш бульбофюрер сказаў. Той, якога вы самі 26 гадоў вырошчвалі. З любоўю. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6003

Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6395 Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 2315Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 1468
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09.09.2021 20:14 Відповісти
"Вы слышите меня, Корнеплоды!", сказал Каа с лицом Лукашенко..
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 7450
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09.09.2021 20:15 Відповісти
Адіннарот? Що воно,чмо недолуге,меле?
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09.09.2021 20:16 Відповісти
Набутылочный народ ?
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09.09.2021 20:21 Відповісти
Продал Прусак немногочисленные остатки независимости...
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09.09.2021 20:31 Відповісти
Становись уже Башкартостаном, Удмуртией или ЕАО в составе РФ.
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09.09.2021 20:32 Відповісти
бульбостаном
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09.09.2021 22:39 Відповісти
Что вы хотели услышать от росийского холопа лукашенко посаженого москвой гаулятером в Беларуси в 1994 году и удерживаемого всеми силами росийского ФСБ и министерства финансов ?
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09.09.2021 20:43 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8561
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09.09.2021 20:49 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 667
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09.09.2021 20:50 Відповісти
А вечером тот мужик их драть будет,для приплоду....
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09.09.2021 22:42 Відповісти
приехал сдавать Беларусь путену. говномес.
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09.09.2021 20:53 Відповісти
НЕ, пацаы! Эта такая хитрая бестия и ничего в итоге не подпишет, что касается подчинения Белоруси России, т.к это касается непосредственно его "царского трона", который он ни под каким соусом не намерен лишаться, иначе ему сразу придет "пис..ц"! Он уже двадцать лет морочит голову Путину и тот пока ничего не может с ним сделать.
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5495
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09.09.2021 21:38 Відповісти
А его будут спрашивать? Главное что ***** уже ввел на Беларашку свои войска под видом учений, а Таракан скоро скоропостижно отправится к Машерову и другим кто вертел хвостом и не хотел полностью лечь под кремлевского царя.
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10.09.2021 09:07 Відповісти
их народы от одного "корня" ии от одной обезьяны? насильник и изнасилованная снова слились в тупом экстазе кайфа...
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09.09.2021 20:58 Відповісти
Чи може бути щось більш рідне, ніж ВКЛ і улус Золотої Орди...
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09.09.2021 21:22 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 6212
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09.09.2021 21:38 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 9414
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09.09.2021 21:43 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 8503
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09.09.2021 21:34 Відповісти
Ніколі з кацапамі мы не былі адным народам.
А калі сам Лукашэнка лічыць сябе радней з мардвой, якутамі і чачэнам, то гэта яго асабістая праблема.
P.S. Нічога не маю супраць мардвы, якутаў і чачэнцаў.
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09.09.2021 21:47 Відповісти
Якутские алмазы - якутам!
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09.09.2021 22:45 Відповісти
нафту та газ хантам та мансам!


Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5772
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10.09.2021 00:26 Відповісти
Карельскую березу -карелам!
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10.09.2021 10:20 Відповісти
Твоя точка зрения - это твоя "асабістая праблема". А я например полностью согласен с Лукашенко. И? Лукашенко как наш президент имеет право высказываться от имени народа. А твое мнение - только твое, имеет силу в рамках твоей квартиры.)
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11.09.2021 12:00 Відповісти
Просто иди лесом.
И это еще мягко сказано. Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 4189
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11.09.2021 21:10 Відповісти
Рабство очень роднит и сближает.
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09.09.2021 22:05 Відповісти
честно сказать, жаль белорусов... абсолютно славянский народ, потомок Великого Княжества Литовского, утрачивая остатки своей государственности, на наших глазах, поглощается московской ордой (ничуть не изменившейся со времен ее альма-матер - татаро-монгольского улуса Джучи) только лишь потому, что однажды войдя в московскую парадигму "рускавамира" и "вЯликай пАбеды", сябры так и не смогли из нее выйти...
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09.09.2021 22:35 Відповісти
Адиннарот, братья навеки
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09.09.2021 23:11 Відповісти
Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 4382
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09.09.2021 23:33 Відповісти
Практически таки да - Сябростан окончательно перестал существовать даже номинально - теперь это одна из сотни улусов Хренлостана.
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10.09.2021 00:53 Відповісти
Пещерные чилавеки были одним стадом баранов... Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 5822Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ" - Цензор.НЕТ 2534
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10.09.2021 06:07 Відповісти
"я решил бросить материться. теперь сижу и молчу. мне больше не чего сказать этому миру" - как-то так?
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10.09.2021 11:11 Відповісти
Лукашенко як пацюк, загнаний в глухий кут...
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10.09.2021 10:24 Відповісти
практически уничтожил беларуский народ, осталась одна бульба
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10.09.2021 17:19 Відповісти
остались в основном терпилы и ватаны. Но - генеральное сражение ещё впереди.
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11.09.2021 00:37 Відповісти
"Литовский офис тихановской" нужно наградить от имени СГ РФ и РБ. Они внесли наибольший вклад в дело максимального сближения Беларуси с Россией - вплоть до возможности полного обьединения.)
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11.09.2021 11:53 Відповісти
 
 