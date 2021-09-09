Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з президентом Росії Путіним назвав РБ і РФ "рідними державами" і заявив, що їхні народи - "від одного кореня".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Пул первого".
"Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі. Рідні держави, близькі народи, практично один народ, від одного кореня і росіяни, і білоруси", - сказав Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Кремлі.
Лукашенко і Путін обговорюють 28 програм співробітництва. "Це буде прорив. Прорив у багатьох сферах. Це не таємниця. Ми опублікуємо ці програми, покажемо, за якими напрямками ми працювали", - анонсував Лукашенко.
Спочатку вони провели переговори в закритому форматі, потім - вирушили на робочий обід.
Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Путіна - п'ята з початку року.
Будь ласка, зачекайте...
Одна така : пітерский дворовий пінчер Фова лекції по історії академікам чита ...
дбимый...
Опа, опа
Срослась 3,14..да и попа
А этого не может быть
Промежуток должен быть....
Адыгея, Майкоп
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. Также он продал свои российские квартиры.
Русь, Киев.
А если ты уж очень хочешь знать, то можешь почитать историю....только читай историю, написанную не Ху*лом , а взятую из архивов стран Западной Европы... есть дипломатическая переписка, есть западные историки, тем более если наш князь Ярослав считался сватом всей Европы ( ну кроме территории болот Мокшей)... Можешь даже послушать, в чем разница между Московитами и Украинцами с точки зрения путешественников и известных людей...
https://youtu.be/UBkBmTOkrgE
А калі сам Лукашэнка лічыць сябе радней з мардвой, якутамі і чачэнам, то гэта яго асабістая праблема.
P.S. Нічога не маю супраць мардвы, якутаў і чачэнцаў.
И это еще мягко сказано.