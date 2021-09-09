Количество отравившихся учеников одной из школ Хмельницкого увеличилось до 85, - Минздрав

В учебном заведении г. Хмельницкого, где зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, отравились 84 ученика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

"По состоянию на 16.00 9 сентября зарегистрировано уже 85 случаев заболевания. В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослого человека, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз - "Пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

Больные, которых госпитализировали в Хмельницкой инфекционной больницы, находятся в состоянии средней тяжести. Другие - лечатся дома под наблюдением педиатров и семейных врачей.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, заболели дети 1-4 классов, всего поражены школьники из 18 классов. Все дети питались в школьной столовой.

Специалисты Хмельницкого Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) начали эпидемиологическое расследование.

Обследовали 11 работников пищеблока, взяты 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

В учебном заведении и в домашних очагах больных проведена дезинфекция.

Источник возбудителя инфекции, причины вспышки и обстоятельства, способствовавшие ее возникновению, выясняют.

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