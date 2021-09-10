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Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
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Россия может признать Меджлис террористической организацией, - Полозов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия может признать Меджлис террористической организацией, - Полозов

Последние аресты в оккупированном Крыму могут иметь целью признания Меджлиса крымскотатарского народа не только экстремистской, но и террористической организацией на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире Громадського радіо.

"Раньше дела диверсантов не относились к крымским татарам, а это первый такой кейс (дело Наримана Джеляла - ред.) Кроме того, никогда у такого кейса не было привязки к Меджлису. Я не исключаю, что у российских силовиков далеко идущие планы в том числе по признанию Меджлиса уже не только экстремистской, но и террористической организацией. И это такой большой план по расширению репрессий против крымских татар, которые имели отношение к Меджлису местному или региональному. Речь идет о сотнях и тысячах людей, которые сейчас находятся под ударом", - сказал Полозов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Тоді в отвєтку -РПЦ в Україні !!!
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10.09.2021 07:02
+2
Может признать. Но если РФ в ООН ( был прецедент в Лиге наций, исключен СССР, как агрессор во время финской войны), признают агрессором и террористической организацией,
все обнулится. Как и в РФ давеча имело место. И начнем с нового листа отделять королей от капусты....И хоронить прошлых.
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10.09.2021 03:14
+2
Рекомендую Меджлису признать кацапию террористической организацией.
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10.09.2021 08:45
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Может признать. Но если РФ в ООН ( был прецедент в Лиге наций, исключен СССР, как агрессор во время финской войны), признают агрессором и террористической организацией,
все обнулится. Как и в РФ давеча имело место. И начнем с нового листа отделять королей от капусты....И хоронить прошлых.
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10.09.2021 03:14 Ответить
Тоді в отвєтку -РПЦ в Україні !!!
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10.09.2021 07:02 Ответить
У раши одна технология , чтобы убивать целые народы - доказать миру : что эти народы террористы . И тогда мир с облегчением НЕ ВВЯЗЫВАЕТСЯ в уничтожение этих народов .
Вот про эту технологию пора печатать материалы во всех западных СМИ хотя бы раз в неделю - прививать миру аллергию на рашкины действия
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10.09.2021 07:31 Ответить
Действия украинского руководства должны быть более масштабными и стратегическими, для того, чтобы на границе с рашей могли поставить цивилизационный барьер, чтобы гарантировать безопасность нашего государства и наших граждан
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10.09.2021 07:37 Ответить
Немытая Орда - террористическое государство.
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10.09.2021 07:42 Ответить
я не бачу великої різниці в тому, що на параші що екстреміська, що терористична... Однаково під переслідуванням.
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10.09.2021 08:19 Ответить
Какое нам дело до граждан РФ ?
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10.09.2021 08:24 Ответить
причем здесь кацапы? Крым НЕ Соссия!!!
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10.09.2021 13:01 Ответить
Крым - Украина !!!
А получившие гражданство РФ - уже не украинцы. Согласно Конституции Украины.
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10.09.2021 14:07 Ответить
Рекомендую Меджлису признать кацапию террористической организацией.
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10.09.2021 08:45 Ответить
Достаётся крымским татарам: сРалин гнобил и уничтожал, теперь вот ботоксный упырь тем же занимается...
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10.09.2021 09:23 Ответить
Меджеліс, який не має ні одного ствола - терористи, а таліби, які просто розстрілюють мирні - партнери.
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10.09.2021 09:54 Ответить
давно нужно было гундяйкую бесосекту признать террористической организацией.
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10.09.2021 12:59 Ответить
 
 