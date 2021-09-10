Россия может признать Меджлис террористической организацией, - Полозов
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Последние аресты в оккупированном Крыму могут иметь целью признания Меджлиса крымскотатарского народа не только экстремистской, но и террористической организацией на территории России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире Громадського радіо.
"Раньше дела диверсантов не относились к крымским татарам, а это первый такой кейс (дело Наримана Джеляла - ред.) Кроме того, никогда у такого кейса не было привязки к Меджлису. Я не исключаю, что у российских силовиков далеко идущие планы в том числе по признанию Меджлиса уже не только экстремистской, но и террористической организацией. И это такой большой план по расширению репрессий против крымских татар, которые имели отношение к Меджлису местному или региональному. Речь идет о сотнях и тысячах людей, которые сейчас находятся под ударом", - сказал Полозов.
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все обнулится. Как и в РФ давеча имело место. И начнем с нового листа отделять королей от капусты....И хоронить прошлых.
Вот про эту технологию пора печатать материалы во всех западных СМИ хотя бы раз в неделю - прививать миру аллергию на рашкины действия
А получившие гражданство РФ - уже не украинцы. Согласно Конституции Украины.