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Новини Події Репресії в окупованому Криму
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Меджліс (325) Полозов (367)

Росія може визнати Меджліс терористичною організацією, - Полозов

Новини Цензор.НЕТ Події

Росія може визнати Меджліс терористичною організацією, - Полозов

Останні арешти в окупованому Криму можуть мати на меті визнання Меджлісу кримськотатарського народу не тільки екстремістською, а й терористичною організацією на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Микола Полозов розповів в ефірі Громадського радіо.

"Раніше справи диверсантів не стосувались кримських татар, а це перший такий кейс (справа Нарімана Джеляла. – Ред.). Окрім того, ніколи у такого кейсу не було прив’язки до Меджлісу. Я не відкидаю, що у російських силовиків далекосяжні плани, зокрема щодо визнання Меджлісу уже не лише екстремістською, а й терористичною організацією. І це такий великий план з розширення репресій проти кримських татар, які мали стосунок до Меджлісу місцевого чи регіонального. Йдеться про сотні і тисячі людей, які нині перебувають під ударом", – сказав Полозов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Тоді в отвєтку -РПЦ в Україні !!!
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10.09.2021 07:02
+2
Может признать. Но если РФ в ООН ( был прецедент в Лиге наций, исключен СССР, как агрессор во время финской войны), признают агрессором и террористической организацией,
все обнулится. Как и в РФ давеча имело место. И начнем с нового листа отделять королей от капусты....И хоронить прошлых.
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10.09.2021 03:14
+2
Рекомендую Меджлису признать кацапию террористической организацией.
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10.09.2021 08:45
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Может признать. Но если РФ в ООН ( был прецедент в Лиге наций, исключен СССР, как агрессор во время финской войны), признают агрессором и террористической организацией,
все обнулится. Как и в РФ давеча имело место. И начнем с нового листа отделять королей от капусты....И хоронить прошлых.
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10.09.2021 03:14 Відповісти
Тоді в отвєтку -РПЦ в Україні !!!
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10.09.2021 07:02 Відповісти
У раши одна технология , чтобы убивать целые народы - доказать миру : что эти народы террористы . И тогда мир с облегчением НЕ ВВЯЗЫВАЕТСЯ в уничтожение этих народов .
Вот про эту технологию пора печатать материалы во всех западных СМИ хотя бы раз в неделю - прививать миру аллергию на рашкины действия
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10.09.2021 07:31 Відповісти
Действия украинского руководства должны быть более масштабными и стратегическими, для того, чтобы на границе с рашей могли поставить цивилизационный барьер, чтобы гарантировать безопасность нашего государства и наших граждан
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10.09.2021 07:37 Відповісти
Немытая Орда - террористическое государство.
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10.09.2021 07:42 Відповісти
я не бачу великої різниці в тому, що на параші що екстреміська, що терористична... Однаково під переслідуванням.
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10.09.2021 08:19 Відповісти
Какое нам дело до граждан РФ ?
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10.09.2021 08:24 Відповісти
причем здесь кацапы? Крым НЕ Соссия!!!
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10.09.2021 13:01 Відповісти
Крым - Украина !!!
А получившие гражданство РФ - уже не украинцы. Согласно Конституции Украины.
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10.09.2021 14:07 Відповісти
Рекомендую Меджлису признать кацапию террористической организацией.
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10.09.2021 08:45 Відповісти
Достаётся крымским татарам: сРалин гнобил и уничтожал, теперь вот ботоксный упырь тем же занимается...
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10.09.2021 09:23 Відповісти
Меджеліс, який не має ні одного ствола - терористи, а таліби, які просто розстрілюють мирні - партнери.
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10.09.2021 09:54 Відповісти
давно нужно было гундяйкую бесосекту признать террористической организацией.
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10.09.2021 12:59 Відповісти
 
 