Росія може визнати Меджліс терористичною організацією, - Полозов

Останні арешти в окупованому Криму можуть мати на меті визнання Меджлісу кримськотатарського народу не тільки екстремістською, а й терористичною організацією на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Микола Полозов розповів в ефірі Громадського радіо.

"Раніше справи диверсантів не стосувались кримських татар, а це перший такий кейс (справа Нарімана Джеляла. – Ред.). Окрім того, ніколи у такого кейсу не було прив’язки до Меджлісу. Я не відкидаю, що у російських силовиків далекосяжні плани, зокрема щодо визнання Меджлісу уже не лише екстремістською, а й терористичною організацією. І це такий великий план з розширення репресій проти кримських татар, які мали стосунок до Меджлісу місцевого чи регіонального. Йдеться про сотні і тисячі людей, які нині перебувають під ударом", – сказав Полозов.

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