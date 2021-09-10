Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз - будет понемногу ослабевать.

Об этом президент заявил в ходе YES Brainstorming, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства Украина готова к вступлению НАТО.

"Мы этого не просим. Мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого Европейского Союза не будет. Я говорю об этом открыто и президента США. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский Союз будет понемногу ослабевать", - подчеркнул Зеленский.

"Я вижу отношение к политике Европейского Союза лидеров ЕС, лидеров современной Европы. Не все они хотят быть там и не все они видят Украину там. Так же и о НАТО. Я считаю, что если вы хотите, чтобы Россия стала крепче - не берите Украину", - добавил он.

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