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Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз - будет понемногу ослабевать.

Об этом президент заявил в ходе YES Brainstorming, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства Украина готова к вступлению НАТО.

"Мы этого не просим. Мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого Европейского Союза не будет. Я говорю об этом открыто и президента США. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский Союз будет понемногу ослабевать", - подчеркнул Зеленский.

"Я вижу отношение к политике Европейского Союза лидеров ЕС, лидеров современной Европы. Не все они хотят быть там и не все они видят Украину там. Так же и о НАТО. Я считаю, что если вы хотите, чтобы Россия стала крепче - не берите Украину", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
С потерпевшим вiслюком и Украина теряет, и НАТО, и Евросоюз... Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7038
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10.09.2021 10:17
+10
Сказал ЗЕчушпан, сливший информацию о совместной в США операции врагу.

Конечно НАТО много потеряет, если будет держаться от предателей подальше.
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10.09.2021 10:19
+10
Бомж-попрошайка заявляет миллионеру, что он без бомжа много потеряет. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6344

Дай денег, дай квартиру, дай защиту!!! Ато ты много потеряешь без меня. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1420
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10.09.2021 10:23
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С потерпевшим вiслюком и Украина теряет, и НАТО, и Евросоюз... Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7038
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10.09.2021 10:17 Ответить
Якщо Україна продасть свій газ з підземних газових сховищ та зіб'є рекордні ціни на газ в Європі по 700 доларів за 1000 куб.м то Європа побачить що Україна сильна країна не тільки в військовому, а й в енергетичному плані.
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10.09.2021 12:03 Ответить
Сказал ЗЕчушпан, сливший информацию о совместной в США операции врагу.

Конечно НАТО много потеряет, если будет держаться от предателей подальше.
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10.09.2021 10:19 Ответить
Согласен с президентом!
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10.09.2021 10:20 Ответить
Ты согласен с предателем Украины.
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10.09.2021 10:20 Ответить
А в НАТО не согласны,чтоб и их операции зекрыса сливал в кегебе
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10.09.2021 10:27 Ответить
Це ж скільки вони за тридцять років втратили і наскільки ослабли! Жах
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10.09.2021 10:23 Ответить
Бомж-попрошайка заявляет миллионеру, что он без бомжа много потеряет. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6344

Дай денег, дай квартиру, дай защиту!!! Ато ты много потеряешь без меня. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1420
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10.09.2021 10:23 Ответить
Я считаю, что если вы хотите, чтобы Россия стала крепче - не берите Украину", - добавил он.С таким президентом НАТО И ЕС ничего не теряют,ибо такой президент приобретение рашистского оккупанта Украины(он не считает ,что взять страну напичканную рашистской агентурой - ослабить и ЕС И НАТО?)
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10.09.2021 10:24 Ответить
НАТО з ЄСом сіли і задумались як оце вони бєдняжечки жили без Зєлєнского та Єрмака і чи буде у них жизнь дальше.
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10.09.2021 10:25 Ответить
Это тебе дерьмак сказал?
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10.09.2021 10:25 Ответить
Щось воно з рання розбазікалось
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10.09.2021 10:30 Ответить
Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону. Хроника президента 09.09.21
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10.09.2021 10:42 Ответить
І для НАТО і для Європи Україна всього лиш буферна зона.
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10.09.2021 10:52 Ответить
зе-дегенерат как обычно сцит в глаза лохам73%. По факту после слива операции по вагнеровцам - при зеленом шлемазле нам ничего не светит ни по нато, ни по ес
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10.09.2021 10:55 Ответить
Не слишком ли много в тексте - "Я".)
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10.09.2021 11:06 Ответить
А що може аналізувати і когось вчити те, яке чотири рази втікало від повісток і те, яке втікало не в США, на на росію?
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10.09.2021 11:08 Ответить
Takoi vapros , jemu tam teksti specom takije debilnije padsovivajut , ili v nature on takoi dalbajob ?
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10.09.2021 11:50 Ответить
Неспроможний здійснити реальні реформи, наш фігляр вирішив полякати Америку і Європу: «Якщо ви нас не візьмете до себе, то ДУЖЕ пошкодуєте!»
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10.09.2021 14:51 Ответить
 
 