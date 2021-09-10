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Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України НАТО буде втрачати, а Євросоюз - буде потроху слабшати.

Про це президент заявив в ході YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Україна готова до вступу в НАТО.

"Ми цього не просимо. Ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я говорю про це відкрито і президенту США. Я вважаю, що без України НАТО втрачатиме, я вважаю, що без України Європейський Союз потроху слабшатиме", - підкреслив Зеленський.

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"Я бачу ставлення до політики Європейського Союзу лідерів ЄС, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там. Так само і про НАТО. Я вважаю, що якщо ви хочете, щоб Росія стала міцніше - не беріть Україну", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
С потерпевшим вiслюком и Украина теряет, и НАТО, и Евросоюз... Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7038
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10.09.2021 10:17
+10
Сказал ЗЕчушпан, сливший информацию о совместной в США операции врагу.

Конечно НАТО много потеряет, если будет держаться от предателей подальше.
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10.09.2021 10:19
+10
Бомж-попрошайка заявляет миллионеру, что он без бомжа много потеряет. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6344

Дай денег, дай квартиру, дай защиту!!! Ато ты много потеряешь без меня. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1420
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10.09.2021 10:23
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С потерпевшим вiслюком и Украина теряет, и НАТО, и Евросоюз... Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7038
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10.09.2021 10:17 Відповісти
Якщо Україна продасть свій газ з підземних газових сховищ та зіб'є рекордні ціни на газ в Європі по 700 доларів за 1000 куб.м то Європа побачить що Україна сильна країна не тільки в військовому, а й в енергетичному плані.
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10.09.2021 12:03 Відповісти
Сказал ЗЕчушпан, сливший информацию о совместной в США операции врагу.

Конечно НАТО много потеряет, если будет держаться от предателей подальше.
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10.09.2021 10:19 Відповісти
Согласен с президентом!
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10.09.2021 10:20 Відповісти
Ты согласен с предателем Украины.
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10.09.2021 10:20 Відповісти
А в НАТО не согласны,чтоб и их операции зекрыса сливал в кегебе
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10.09.2021 10:27 Відповісти
Це ж скільки вони за тридцять років втратили і наскільки ослабли! Жах
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10.09.2021 10:23 Відповісти
Бомж-попрошайка заявляет миллионеру, что он без бомжа много потеряет. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6344

Дай денег, дай квартиру, дай защиту!!! Ато ты много потеряешь без меня. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1420
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10.09.2021 10:23 Відповісти
Я считаю, что если вы хотите, чтобы Россия стала крепче - не берите Украину", - добавил он.С таким президентом НАТО И ЕС ничего не теряют,ибо такой президент приобретение рашистского оккупанта Украины(он не считает ,что взять страну напичканную рашистской агентурой - ослабить и ЕС И НАТО?)
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10.09.2021 10:24 Відповісти
НАТО з ЄСом сіли і задумались як оце вони бєдняжечки жили без Зєлєнского та Єрмака і чи буде у них жизнь дальше.
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10.09.2021 10:25 Відповісти
Это тебе дерьмак сказал?
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10.09.2021 10:25 Відповісти
Щось воно з рання розбазікалось
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10.09.2021 10:30 Відповісти
Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону. Хроника президента 09.09.21
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10.09.2021 10:42 Відповісти
І для НАТО і для Європи Україна всього лиш буферна зона.
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10.09.2021 10:52 Відповісти
зе-дегенерат как обычно сцит в глаза лохам73%. По факту после слива операции по вагнеровцам - при зеленом шлемазле нам ничего не светит ни по нато, ни по ес
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10.09.2021 10:55 Відповісти
Не слишком ли много в тексте - "Я".)
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10.09.2021 11:06 Відповісти
А що може аналізувати і когось вчити те, яке чотири рази втікало від повісток і те, яке втікало не в США, на на росію?
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10.09.2021 11:08 Відповісти
Takoi vapros , jemu tam teksti specom takije debilnije padsovivajut , ili v nature on takoi dalbajob ?
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10.09.2021 11:50 Відповісти
Неспроможний здійснити реальні реформи, наш фігляр вирішив полякати Америку і Європу: «Якщо ви нас не візьмете до себе, то ДУЖЕ пошкодуєте!»
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10.09.2021 14:51 Відповісти
 
 