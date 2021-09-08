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Новини Політика України
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ВР (11730) НАТО (5129) США (14460) членство в НАТО (1407) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ініціатива депутатів просити Конгрес США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО через лічені дні після зустрічі двох лідерів має вигляд свідомої і недалекоглядної політичної диверсії.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери двох держав вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні:

- підтримка євроатлантичних прагнень України;

- співробітництво у рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва;

- співробітництво у рамках Партнерства з розширеними можливостями у рамках НАТО.

За її словами, пропонована до розгляду в Раді ініціатива не проговорювалася на рівні глав держав, вона ні на крок не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу євроатлантичної інтеграції та членства в НАТО, не має доданої вартості, адже Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус.

"Ініційована до розгляду ВРУ завтра постанова є нічим іншим, як цілеспрямованою кампанією з дискредитації зусиль влади щодо реалізації конституційного курсу", - впевнена Стефанішина.

Вона також наголосила, що президент Володимир Зеленський і уряд мають чітке розуміння, що необхідно зробити для того, щоб Україна стала справжнім сильним союзником і НАТО, і США зокрема. Під час візиту до США було закладено основу стратегічного партнерства України і США, підписано рамкову угоду для системного стратегічного співробітництва оборонних відомств США і України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу"

Стефанішина також нагадала, що в 2017 році парламент вже голосував подібне звернення, яке залишилося тільки політичною декларацією.

"Ніяких гарантій статус "основного союзника поза НАТО" не дає. Афганістан теж є "союзником поза НАТО". Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях", - написала Стефанішина.

"І хоча з юридичної точки зору отримання статусу справді не перешкоджає набуттю членства в НАТО, його практична додана вартість дуже сумнівна, а ризики цілком реальні. Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України. Занадто довго Україна була непередбачуваним та непослідовним партнером, що лише шкодила нашим відносинам з Альянсом. Настав час дій, а не гучних слів чи знакових статусів. Тим паче, коли йдеться про статус створений для країн, які через своє географічне розташування не можуть претендувати на членства в НАТО та й не мають подібних амбіцій", - впевнена віцепрем'єрка.

"Закликаю ініціаторів звернення з опозиції зосередитися на речах, які посилюють нашу інтеграцію до НАТО", - резюмувала Стефанішина.

Також читайте: "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня для ухвалення звернення щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що фракція "Слуги народу" не підтримуватиме постанову про звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Раскудахталась зелёная плесень на всех углах. Значит д'ерьмаку неплохо вставили из москвобада.
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08.09.2021 11:52
+22
очень, очень не хотят зебилы, слуги урода и прочая шелупонь во главе с ермаком и вовкой-шмарклей НАТО в Украине.
Точно так же - как и кацапы не хотят. Совпадение?

Статус члена НАТО - долгий путь.. годами.
А основной союзник - можно получить через неск.месяцев..
Как и помощь на десятки-сотни млрд.долл на перевооружение ВСУ.

Точно так же эти ватники и зебилы орали о безвизе с ЕС.. мол, "зачем нам безвиз.. вот вступим в ЕС - и будет безвиз.. Да и зачем вообще тот ЕС - когда есть таёжный союз!"
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08.09.2021 11:54
+13
потому что это не нравится твоему кловану и его хозяевам в кремле..
Подожди денек - получишь методички из зомбоящика и будешь сам орать "нафига тот статус союзника!" "Это сознательная и недальновидная политическая диверсия", - вице-премьер Стефанишина об инициативе просить статус союзника США вне НАТО - Цензор.НЕТ 1082
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08.09.2021 11:55
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К сожалению у власти враги Украины. По своей тупости они даже не шифруются.
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08.09.2021 12:46 Відповісти
Свинка Пе-Па вміє розмовляти
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08.09.2021 12:58 Відповісти
Ляхи застряслись у зебилов. Не по плану события разворачиваются.

"Тактика ОП плодить себе врагов начала приносить свои плоды. Сегодняшнее голосование за предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО - это ловушка в которую «Слуга народа» влетела на полной скорости.
Очевидно, команда ОП вслух рассуждая о необходимости интеграции с НАТО, в реальности не собирается отходить от попыток договориться с Москвой на условиях, которые плюс-минус будет готово воспринимать украинское общество.
У партии гнусавого серьезные проблемы. Им приходится делать классический выбор - умные они или красивые. Дать повод сторонникам Порошенко критиковать себя за пророссийскость - или испортить отношения с Москвой и Вашингтоном одновременно. А тут еще и CNN с сюжетом о «вагнеровцах»… "
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08.09.2021 13:06 Відповісти
Будьте ви , неладні , зебіли , разом з вибраною вами зекоМАНДОЮ .
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08.09.2021 13:08 Відповісти
SOSKA
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08.09.2021 13:20 Відповісти
клован и отбросы #гопкомпания
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08.09.2021 13:20 Відповісти
Хитроопі хламідія вже остаточно людей за дебілів тримають!!!!
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08.09.2021 13:26 Відповісти
Чому це не подобається мордору і його апологетам?
Основний союзник поза НАТО, (ОСП НАТО) (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA) - визначення уряду Сполучених Штатів Америки, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.
Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проєктах.
Країни зі статусом ОСП НАТО

"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Австралія (1989)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Єгипет (1989)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Ізраїль (1989)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Республіка Корея (1989)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Японія (1989)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Йорданія (1996)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Нова Зеландія (1997)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Аргентина (1998)[25]

кандидати
"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Молдова (1992)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Косово (1998)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Грузія (2008)"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 9170 Україна (2014)
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Нації, визначені головними союзниками, що не входять до НАТО, мають право на такі переваги:

вступ до спільних проєктів досліджень та розробок з Міністерством оборони на основі спільних витрат
участь у певних антитеррористичних ініціативах
закупівля протитанкових патронів з виснаженим ураном
пріоритетна доставка військового надлишку
володіння військовими резервними запасами обладнання, що належить Міністерству оборони, яке зберігається поза межами американських військових баз
позики обладнання та матеріалів для спільних досліджень та розробок та оцінок
дозвіл на використання американського фінансування для придбання або оренди певного оборонного обладнання
взаємне навчання
прискорена експортна обробка космічної техніки
дозвіл корпораціям країни робити заявки на певні контракти Міністерства оборони на ремонт та обслуговування військової техніки за межами США
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08.09.2021 13:54 Відповісти
Она также подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и правительство имеют четкое понимание, что необходимо сделать для того, чтобы Украина стала настоящим сильным союзником и НАТО, и США в частности.. о чем четко противоречит невыполнение оборонного заказа и задолженость по зарплате военным
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08.09.2021 14:17 Відповісти
Гарний урок для Гончаренка: вірити Арахамії - себе не поважати. Всі аргументи противників не витримують критики.
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08.09.2021 21:36 Відповісти
Инициатива депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО через считанные дни после встречи двух лидеров выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия. Источник: https://censor.net/ru/n3287016

КРЕМЛІВСЬКУ КУРВУ ВИДНО ЗДАЛЕКУ ПО ІЇ ЗАКЛИКАМ "Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО - Цензор.НЕТ 5429
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08.09.2021 21:52 Відповісти
ЗЕленые пид@ры с таким же упоением рассказывают как плох статус союзника вне нато.
Сто лет назад, весь 1917 год Грушевский, Винниченко и прочие точно так же всем втирали как плохо будет провозглашать независимость от Российской империи. Рассказывали что нужна именно Автономия, т.к. суспильство ще не готове. Угадайте каков был процент 'не готовых'- да примерно те же 73%

Причем тех кто сразу выступал за независимость (и в "полях" агитировал, создавая украинизированные корпуса царской армии- партию УНП Миколы Михновского и других "самойстийныков") автономисты топили вместе с москалями Временного Правительства.
Так, 4 июля 1917 Самостийники и украинизованные части во главе с полком им. Полуботка выступили из Святошина в центр Киева и захватили его вместе с складами, арсеналами, телеграфом, арестовали российских начальников гарнизона и обезоружили гарнизон. Победа? - Нет! Автономисты Грушевского подговорили верный им полк им.Хмельницкого втереться в доверие и сменить патрули самостийников на свои. А утром они вернули власть российским чиновникам и наместникам. Арестовали самостийников и выслали в мясорубку рассыпающегося фронта. Еще год они будут заглядывать в глаза то Керенского то Троцкого в поисках мира пока от них не разбежится собственная армия. А через год они уже сами будут отстаивать независимость, но уже будет поздно- большевики уже под Киевом и Крутами.
А правнуки по незнанию будут рисовать этих предателей у себя на гривнях, предателей которые своими руками утопили независимость 4 июля 1917 года
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09.09.2021 08:16 Відповісти
Яка неочікувана провокація... Ага, і ця квочка не в курсі, що підписи збирали ще з травня місяця, в тому числі підписали багато "зелених". Треба ж було якось дати задню, то такі тупі слонячі реверанси.
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09.09.2021 14:20 Відповісти
Банальна помста за матеріал CNN. І кого цікавлять інтереси України?
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12.09.2021 07:54 Відповісти
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