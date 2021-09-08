"Це свідома і недалекоглядна політична диверсія", - віцепрем'єрка Стефанішина про ініціативу просити статус союзника США поза НАТО

Ініціатива депутатів просити Конгрес США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО через лічені дні після зустрічі двох лідерів має вигляд свідомої і недалекоглядної політичної диверсії.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери двох держав вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні:

- підтримка євроатлантичних прагнень України;

- співробітництво у рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва;

- співробітництво у рамках Партнерства з розширеними можливостями у рамках НАТО.

За її словами, пропонована до розгляду в Раді ініціатива не проговорювалася на рівні глав держав, вона ні на крок не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу євроатлантичної інтеграції та членства в НАТО, не має доданої вартості, адже Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус.

"Ініційована до розгляду ВРУ завтра постанова є нічим іншим, як цілеспрямованою кампанією з дискредитації зусиль влади щодо реалізації конституційного курсу", - впевнена Стефанішина.

Вона також наголосила, що президент Володимир Зеленський і уряд мають чітке розуміння, що необхідно зробити для того, щоб Україна стала справжнім сильним союзником і НАТО, і США зокрема. Під час візиту до США було закладено основу стратегічного партнерства України і США, підписано рамкову угоду для системного стратегічного співробітництва оборонних відомств США і України.

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Стефанішина також нагадала, що в 2017 році парламент вже голосував подібне звернення, яке залишилося тільки політичною декларацією.

"Ніяких гарантій статус "основного союзника поза НАТО" не дає. Афганістан теж є "союзником поза НАТО". Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях", - написала Стефанішина.

"І хоча з юридичної точки зору отримання статусу справді не перешкоджає набуттю членства в НАТО, його практична додана вартість дуже сумнівна, а ризики цілком реальні. Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України. Занадто довго Україна була непередбачуваним та непослідовним партнером, що лише шкодила нашим відносинам з Альянсом. Настав час дій, а не гучних слів чи знакових статусів. Тим паче, коли йдеться про статус створений для країн, які через своє географічне розташування не можуть претендувати на членства в НАТО та й не мають подібних амбіцій", - впевнена віцепрем'єрка.

"Закликаю ініціаторів звернення з опозиції зосередитися на речах, які посилюють нашу інтеграцію до НАТО", - резюмувала Стефанішина.

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Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня для ухвалення звернення щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що фракція "Слуги народу" не підтримуватиме постанову про звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).