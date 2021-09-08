"Это сознательная и недальновидная политическая диверсия", - вице-премьер Стефанишина об инициативе просить статус союзника США вне НАТО
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Инициатива депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО через считанные дни после встречи двух лидеров выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
Лидеры двух государств уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в Черноморском регионе:
- поддержка евроатлантических стремлений Украины;
- сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества;
- сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.
По ее словам, предлагаемая к рассмотрению в Раде инициатива не проговаривалась на уровне глав государств, она ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членства в НАТО, не имеет добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.
"Инициированное к рассмотрению ВРУ завтра постановление является ничем иным как целенаправленной кампанией по дискредитации усилий власти по реализации конституционного курса", - уверена Стефанишина.
Она также подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и правительство имеют четкое понимание, что необходимо сделать для того, чтобы Украина стала настоящим сильным союзником и НАТО, и США в частности. Во время визита в США была заложена основа стратегического партнерства Украины и США, подписано рамочное соглашение для системного стратегического сотрудничества оборонных ведомств США и Украины.
Стефанишина также напомнила, что в 2017 году парламент уже голосовал подобное обращение, которое осталось только политической декларацией.
"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже является "союзником вне НАТО". Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", - написала Стефанишина.
"И хотя с юридической точки зрения получение статуса действительно не препятствует приобретению членства в НАТО, но его практическая добавленная стоимость очень сомнительна, а риски вполне реальны. Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с Альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов. Тем более, когда речь идет о статусе, созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций", - уверена вице-премьер
"Призываю инициаторов обращения сосредоточиться на вещах, которые усиливают нашу интеграцию в НАТО", - резюмировала Стефанишина.
Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября для принятия обращения относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).
Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуги народа" не будет поддерживать постановление об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).
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"Тактика ОП плодить себе врагов начала приносить свои плоды. Сегодняшнее голосование за предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО - это ловушка в которую «Слуга народа» влетела на полной скорости.
Очевидно, команда ОП вслух рассуждая о необходимости интеграции с НАТО, в реальности не собирается отходить от попыток договориться с Москвой на условиях, которые плюс-минус будет готово воспринимать украинское общество.
У партии гнусавого серьезные проблемы. Им приходится делать классический выбор - умные они или красивые. Дать повод сторонникам Порошенко критиковать себя за пророссийскость - или испортить отношения с Москвой и Вашингтоном одновременно. А тут еще и CNN с сюжетом о «вагнеровцах»… "
Основний союзник поза НАТО, (ОСП НАТО) (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA) - визначення уряду Сполучених Штатів Америки, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.
Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проєктах.
Країни зі статусом ОСП НАТО
Австралія (1989) Єгипет (1989) Ізраїль (1989) Республіка Корея (1989) Японія (1989) Йорданія (1996) Нова Зеландія (1997) Аргентина (1998)[25]
кандидати
Молдова (1992) Косово (1998) Грузія (2008) Україна (2014)
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Нації, визначені головними союзниками, що не входять до НАТО, мають право на такі переваги:
вступ до спільних проєктів досліджень та розробок з Міністерством оборони на основі спільних витрат
участь у певних антитеррористичних ініціативах
закупівля протитанкових патронів з виснаженим ураном
пріоритетна доставка військового надлишку
володіння військовими резервними запасами обладнання, що належить Міністерству оборони, яке зберігається поза межами американських військових баз
позики обладнання та матеріалів для спільних досліджень та розробок та оцінок
дозвіл на використання американського фінансування для придбання або оренди певного оборонного обладнання
взаємне навчання
прискорена експортна обробка космічної техніки
дозвіл корпораціям країни робити заявки на певні контракти Міністерства оборони на ремонт та обслуговування військової техніки за межами США
КРЕМЛІВСЬКУ КУРВУ ВИДНО ЗДАЛЕКУ ПО ІЇ ЗАКЛИКАМ
Сто лет назад, весь 1917 год Грушевский, Винниченко и прочие точно так же всем втирали как плохо будет провозглашать независимость от Российской империи. Рассказывали что нужна именно Автономия, т.к. суспильство ще не готове. Угадайте каков был процент 'не готовых'- да примерно те же 73%
Причем тех кто сразу выступал за независимость (и в "полях" агитировал, создавая украинизированные корпуса царской армии- партию УНП Миколы Михновского и других "самойстийныков") автономисты топили вместе с москалями Временного Правительства.
Так, 4 июля 1917 Самостийники и украинизованные части во главе с полком им. Полуботка выступили из Святошина в центр Киева и захватили его вместе с складами, арсеналами, телеграфом, арестовали российских начальников гарнизона и обезоружили гарнизон. Победа? - Нет! Автономисты Грушевского подговорили верный им полк им.Хмельницкого втереться в доверие и сменить патрули самостийников на свои. А утром они вернули власть российским чиновникам и наместникам. Арестовали самостийников и выслали в мясорубку рассыпающегося фронта. Еще год они будут заглядывать в глаза то Керенского то Троцкого в поисках мира пока от них не разбежится собственная армия. А через год они уже сами будут отстаивать независимость, но уже будет поздно- большевики уже под Киевом и Крутами.
А правнуки по незнанию будут рисовать этих предателей у себя на гривнях, предателей которые своими руками утопили независимость 4 июля 1917 года