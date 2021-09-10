РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4002 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
14 271 238
Зеленский (16541) Президент (4406)

Зеленский: Не жалею, что стал президентом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Не жалею, что стал президентом

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы после его работы на посту главы государства его уважали.

Об этом он заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ.

"Я стал известным до того, как играл президента. Если бы я был неизвестен, то никто бы не смотрел, как я играл президента", - отметил Зеленский.

Также у главы государства спросили, просыпается ли он по утрам и думает: "Черт побери, лучше бы я продолжал играть роль президента, а не быть настоящим президентом".

"Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю "зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, иногда теряешь чувство некоторой реальности?". Для этого ты должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, то происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но, помня, что это был вызов и ты на это пошел и люди поверили, значит нельзя по другому. Ты же уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали. Не сейчас, когда ты президент, а самое главное - после. Потому что президентами, говорят, так и остаются. Хочется остаться президентом, чтобы говорили "мы уважаем, не все было идеально, но все было неплохо". Как-то так хочется закончить", - объяснил Зеленский.

Читайте: Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+100
Зато миллионы других людей жалеют, скотина гундосая !
показать весь комментарий
10.09.2021 11:32
+53
Зеленский: Не жалею, что стал президентом - Цензор.НЕТ 4099
показать весь комментарий
10.09.2021 11:42
+46
Еще бы!!!

Мошенник, вор и убийца никогда не жалеет пока не попадется.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"Вероятность полномасштабной войны с Россией есть.
Это самое страшное, что может быть. Зеленский" 😏

Вовочка, эта страшилка не работает.
У всех кроме тебя, есть разведки.
А у тебя - разводки ...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2021 19:54 Ответить
Зато народ жалеет.
показать весь комментарий
10.09.2021 20:00 Ответить
Самовлюбленный дилетант наш президент.
показать весь комментарий
10.09.2021 20:01 Ответить
Правильно .
показать весь комментарий
10.09.2021 20:14 Ответить
Ну, так, ха-а - раньше Зе выплясывал перед бабушкой и плебсом, выпрашивая копейку.

А теперь пилит бюджет страны
- просто ****** наши бабки (с)
показать весь комментарий
10.09.2021 20:15 Ответить
Шановні, а в нього є один вихід І не посадять і нічого не буде... Звалить за станом здоров'я. Типу психічного розладу. Докаже що він був не сповна розуму.. і все...
( цікаво- але наймаючись на роботу всі проходять медкомісію- навіть електрику звичайному доводиться отримувати довідки з нарко та псих диспанцерів... А тут як?)
показать весь комментарий
10.09.2021 20:26 Ответить
Ну чи не **** наш приЗЕдент ? **** !!!
показать весь комментарий
10.09.2021 20:52 Ответить
УКРАИНА - жалеет.......
показать весь комментарий
10.09.2021 20:56 Ответить
но все было неплохо.................это ты для этого пришел...............на хрен мне этот дед мороз
показать весь комментарий
10.09.2021 21:01 Ответить
Зе бичара , зате тебе з самого початку ненавидять всі нормальні люди . І з кожним днем це тільки посилюється . Воно хоче ! Та тікай , зе , поки твої зебіли за тебе не взялися - ти ж розумієш , які вони дурні , раз вибрали таке , як ти , що хочеш можуть утнути .
показать весь комментарий
10.09.2021 21:19 Ответить
Позор ЗЕ!!
показать весь комментарий
10.09.2021 22:04 Ответить
ха ха красава теперь мяч на стороне мудрого нарида посмотрим на что он способен или как всегда шепотом на кухне😁
показать весь комментарий
10.09.2021 22:29 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочиш, - українське народне прислів'я. Це сьогодні ти не жалкуєш, бо пройшло всього 2,5 роки. А коли відсидиш років 15 за державну зраду, тоді розкажеш, жалкуєш ти чи ні.
показать весь комментарий
10.09.2021 22:47 Ответить
Еще комменты не читала, но заранее со всеми согласна)))
Может повторюсь, не знаю, но от себя хочу сказать: этот га.дон все ещё продолжает смешить людей своими высерами, так и не выйдя из образа безмозглого шута.
Особенно, когда оно тужится сказать, по его мнению, что-то умное.
Дебил . лядь!
показать весь комментарий
11.09.2021 00:14 Ответить
Прочитала))
В целом - комментами удовлетворена))
Пару придурков есть, конечно. Но, скорее всего, или на работе или совсем упоротые имбецилы))
показать весь комментарий
11.09.2021 00:47 Ответить
"Как-то так хочется закончить"---очень хочется, чтобы ты закончил как Каддафи ...
показать весь комментарий
11.09.2021 00:50 Ответить
А вот мы жалеем
показать весь комментарий
11.09.2021 00:57 Ответить
Нажаль, ця гніда потім просто здрисне до Ізраїловки чи Лаптєстану і все.
Ніякої відповідальності ніхто не понесе.
Відповідати за скоєне мусить мудрий 73% нарід.
показать весь комментарий
11.09.2021 01:45 Ответить
... как, там, Филип Филипыч, может уже пора Шарикова послом в Корею отправить?
показать весь комментарий
11.09.2021 07:05 Ответить
Вже зараз можна сказати, як зеленського опишуть історики. Яку оцінку надасть йому суспільство. Мріяти про народну любов і робити антидержавницькі речі, дозволяти обкрадати бюджет, не виплачувати армії кошти...
Та про що мова. Таких ділов наворотив, що ніякі мосейсучки вже не поможуть.
показать весь комментарий
11.09.2021 07:44 Ответить
Про мосейчучку... тю, после всего, она еще и в груди себя будет бить, как в "незаангажованi, мол таким счином , для будущего суда она выводила шута на чистую воду, втершись к нему в доверие.... Типо , Гордон-2.
показать весь комментарий
11.09.2021 08:53 Ответить
вона кінчить як піховщик.
показать весь комментарий
11.09.2021 08:57 Ответить
Це ж журнашлюха з плюсів. Багато ж виродків там формується...
Ватний обсмокт.
А раніше подавав надії стати вагомим журналістом.
показать весь комментарий
11.09.2021 08:59 Ответить
"...ЯК ПИХОВШЕК" - кондратий зацепит?
показать весь комментарий
11.09.2021 09:30 Ответить
А мож она - непробиваемая, бо, типо, имеет ******** рыло... Це Вам не Пиховшек с нежным и чувствительным сердцем, правда без мiзкiв, бо в свое время не вкурил, в какую сторону нужно было расчувствоваться... (выбрал рыго-зековскую шоблу, хотя в этом плане Мосейчучка отстоит от Пиховшека недалеко - запала не в ту сторону. Позарилась на ЗЕЛО предательский шмурдяк).
показать весь комментарий
11.09.2021 09:35 Ответить
********** хоч грошей набрала. А того довбня просто використали і викинули.
показать весь комментарий
11.09.2021 09:49 Ответить
Ещё пожалеешь. И уважать будут тебя только твои карманные чинуши и кореша с криворожской подворотни.
показать весь комментарий
11.09.2021 08:26 Ответить
А как мы ,жалеем ,что ты стал президентом !!!!!!!! Ты даже не представляешь 🤬
показать весь комментарий
11.09.2021 08:32 Ответить
Не жалеет... зелено - молодо...да проконсультировался хотя бы у шлепера.
показать весь комментарий
11.09.2021 08:45 Ответить
Лживый гнусный ублюдок, раньше лгал на концертах кагала95, и продолжает лгать,став преЗЕдентом
показать весь комментарий
11.09.2021 08:51 Ответить
Это наши жизни, это наше время идёт, это над нами издевается власть. Зеленский говорит только про себя, так как будто и нет целой страны, нет десятков миллионов людей, есть только Зеленский и все. Главное это он, остальных просто не существует.
Судак ты Вова!
показать весь комментарий
11.09.2021 09:00 Ответить
Мудак
показать весь комментарий
11.09.2021 09:02 Ответить
Вова, ти не оригінал. Знайди президента, який би жалів. Але ніхто таких тривіальних дурниць не каже. Ну що з тебе взяти, крім сечі для аналізу? В тебе й в голові сеча.
показать весь комментарий
11.09.2021 09:50 Ответить
Як би я хотів, щоб це був просто страшний сон!
показать весь комментарий
11.09.2021 10:15 Ответить
Ему же не тяжело,как он сказал Байден, чего ему жалеть.
показать весь комментарий
11.09.2021 11:38 Ответить
Еще бы？Да за такое везение и удачу, нужно с десяток церквей построить....😀
показать весь комментарий
02.11.2021 09:30 Ответить
ПыСы. Ну, на худой конец －Синагог😀
показать весь комментарий
02.11.2021 09:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 