Зеленский: Не жалею, что стал президентом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы после его работы на посту главы государства его уважали.
Об этом он заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ.
"Я стал известным до того, как играл президента. Если бы я был неизвестен, то никто бы не смотрел, как я играл президента", - отметил Зеленский.
Также у главы государства спросили, просыпается ли он по утрам и думает: "Черт побери, лучше бы я продолжал играть роль президента, а не быть настоящим президентом".
"Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю "зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, иногда теряешь чувство некоторой реальности?". Для этого ты должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, то происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но, помня, что это был вызов и ты на это пошел и люди поверили, значит нельзя по другому. Ты же уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали. Не сейчас, когда ты президент, а самое главное - после. Потому что президентами, говорят, так и остаются. Хочется остаться президентом, чтобы говорили "мы уважаем, не все было идеально, но все было неплохо". Как-то так хочется закончить", - объяснил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Это самое страшное, что может быть. Зеленский" 😏
Вовочка, эта страшилка не работает.
У всех кроме тебя, есть разведки.
А у тебя - разводки ...🤣🤣🤣
А теперь пилит бюджет страны
- просто ****** наши бабки (с)
( цікаво- але наймаючись на роботу всі проходять медкомісію- навіть електрику звичайному доводиться отримувати довідки з нарко та псих диспанцерів... А тут як?)
Может повторюсь, не знаю, но от себя хочу сказать: этот га.дон все ещё продолжает смешить людей своими высерами, так и не выйдя из образа безмозглого шута.
Особенно, когда оно тужится сказать, по его мнению, что-то умное.
Дебил . лядь!
В целом - комментами удовлетворена))
Пару придурков есть, конечно. Но, скорее всего, или на работе или совсем упоротые имбецилы))
Ніякої відповідальності ніхто не понесе.
Відповідати за скоєне мусить мудрий 73% нарід.
Та про що мова. Таких ділов наворотив, що ніякі мосейсучки вже не поможуть.
Ватний обсмокт.
А раніше подавав надії стати вагомим журналістом.
Судак ты Вова!