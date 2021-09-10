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Зеленський: Не шкодую, що став президентом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Не шкодую, що став президентом

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб після його роботи на посаді глави держави його поважали.

Про це він заявив у ході YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.

"Я став відомим до того, як грав президента. Якби я був невідомий, то ніхто б не дивився, як я грав президента", - зазначив Зеленський.

Також у глави держави запитали, чи прокидається він вранці і думає: "Чорт забирай, краще б я продовжував грати роль президента, а не бути справжнім президентом".

Також читайте: Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський

"Чесно, я не шкодую. Тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю "навіщо все це, якщо ти іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття певної реальності?". Для цього ти повинен виходити на вулицю, спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але, пам'ятаючи, що це був виклик і ти на це пішов, і люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали. Не зараз, коли ти президент, а найголовніше - після. Тому що президентами, кажуть, так і залишаються. Хочеться залишитися президентом, щоб говорили "ми поважаємо, не все було ідеально, але все було непогано". Якось так хочеться закінчити", - пояснив Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+100
Зато миллионы других людей жалеют, скотина гундосая !
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10.09.2021 11:32
+53
Зеленский: Не жалею, что стал президентом - Цензор.НЕТ 4099
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10.09.2021 11:42
+46
Еще бы!!!

Мошенник, вор и убийца никогда не жалеет пока не попадется.
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10.09.2021 11:34
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"Вероятность полномасштабной войны с Россией есть.
Это самое страшное, что может быть. Зеленский" 😏

Вовочка, эта страшилка не работает.
У всех кроме тебя, есть разведки.
А у тебя - разводки ...🤣🤣🤣
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10.09.2021 19:54 Відповісти
Зато народ жалеет.
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10.09.2021 20:00 Відповісти
Самовлюбленный дилетант наш президент.
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10.09.2021 20:01 Відповісти
Правильно .
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10.09.2021 20:14 Відповісти
Ну, так, ха-а - раньше Зе выплясывал перед бабушкой и плебсом, выпрашивая копейку.

А теперь пилит бюджет страны
- просто ****** наши бабки (с)
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10.09.2021 20:15 Відповісти
Шановні, а в нього є один вихід І не посадять і нічого не буде... Звалить за станом здоров'я. Типу психічного розладу. Докаже що він був не сповна розуму.. і все...
( цікаво- але наймаючись на роботу всі проходять медкомісію- навіть електрику звичайному доводиться отримувати довідки з нарко та псих диспанцерів... А тут як?)
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10.09.2021 20:26 Відповісти
Ну чи не **** наш приЗЕдент ? **** !!!
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10.09.2021 20:52 Відповісти
УКРАИНА - жалеет.......
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10.09.2021 20:56 Відповісти
но все было неплохо.................это ты для этого пришел...............на хрен мне этот дед мороз
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10.09.2021 21:01 Відповісти
Зе бичара , зате тебе з самого початку ненавидять всі нормальні люди . І з кожним днем це тільки посилюється . Воно хоче ! Та тікай , зе , поки твої зебіли за тебе не взялися - ти ж розумієш , які вони дурні , раз вибрали таке , як ти , що хочеш можуть утнути .
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10.09.2021 21:19 Відповісти
Позор ЗЕ!!
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10.09.2021 22:04 Відповісти
ха ха красава теперь мяч на стороне мудрого нарида посмотрим на что он способен или как всегда шепотом на кухне😁
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10.09.2021 22:29 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочиш, - українське народне прислів'я. Це сьогодні ти не жалкуєш, бо пройшло всього 2,5 роки. А коли відсидиш років 15 за державну зраду, тоді розкажеш, жалкуєш ти чи ні.
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10.09.2021 22:47 Відповісти
Еще комменты не читала, но заранее со всеми согласна)))
Может повторюсь, не знаю, но от себя хочу сказать: этот га.дон все ещё продолжает смешить людей своими высерами, так и не выйдя из образа безмозглого шута.
Особенно, когда оно тужится сказать, по его мнению, что-то умное.
Дебил . лядь!
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11.09.2021 00:14 Відповісти
Прочитала))
В целом - комментами удовлетворена))
Пару придурков есть, конечно. Но, скорее всего, или на работе или совсем упоротые имбецилы))
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11.09.2021 00:47 Відповісти
"Как-то так хочется закончить"---очень хочется, чтобы ты закончил как Каддафи ...
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11.09.2021 00:50 Відповісти
А вот мы жалеем
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11.09.2021 00:57 Відповісти
Нажаль, ця гніда потім просто здрисне до Ізраїловки чи Лаптєстану і все.
Ніякої відповідальності ніхто не понесе.
Відповідати за скоєне мусить мудрий 73% нарід.
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11.09.2021 01:45 Відповісти
... как, там, Филип Филипыч, может уже пора Шарикова послом в Корею отправить?
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11.09.2021 07:05 Відповісти
Вже зараз можна сказати, як зеленського опишуть історики. Яку оцінку надасть йому суспільство. Мріяти про народну любов і робити антидержавницькі речі, дозволяти обкрадати бюджет, не виплачувати армії кошти...
Та про що мова. Таких ділов наворотив, що ніякі мосейсучки вже не поможуть.
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11.09.2021 07:44 Відповісти
Про мосейчучку... тю, после всего, она еще и в груди себя будет бить, как в "незаангажованi, мол таким счином , для будущего суда она выводила шута на чистую воду, втершись к нему в доверие.... Типо , Гордон-2.
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11.09.2021 08:53 Відповісти
вона кінчить як піховщик.
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11.09.2021 08:57 Відповісти
Це ж журнашлюха з плюсів. Багато ж виродків там формується...
Ватний обсмокт.
А раніше подавав надії стати вагомим журналістом.
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11.09.2021 08:59 Відповісти
"...ЯК ПИХОВШЕК" - кондратий зацепит?
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11.09.2021 09:30 Відповісти
А мож она - непробиваемая, бо, типо, имеет ******** рыло... Це Вам не Пиховшек с нежным и чувствительным сердцем, правда без мiзкiв, бо в свое время не вкурил, в какую сторону нужно было расчувствоваться... (выбрал рыго-зековскую шоблу, хотя в этом плане Мосейчучка отстоит от Пиховшека недалеко - запала не в ту сторону. Позарилась на ЗЕЛО предательский шмурдяк).
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11.09.2021 09:35 Відповісти
********** хоч грошей набрала. А того довбня просто використали і викинули.
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11.09.2021 09:49 Відповісти
Ещё пожалеешь. И уважать будут тебя только твои карманные чинуши и кореша с криворожской подворотни.
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11.09.2021 08:26 Відповісти
А как мы ,жалеем ,что ты стал президентом !!!!!!!! Ты даже не представляешь 🤬
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11.09.2021 08:32 Відповісти
Не жалеет... зелено - молодо...да проконсультировался хотя бы у шлепера.
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11.09.2021 08:45 Відповісти
Лживый гнусный ублюдок, раньше лгал на концертах кагала95, и продолжает лгать,став преЗЕдентом
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11.09.2021 08:51 Відповісти
Это наши жизни, это наше время идёт, это над нами издевается власть. Зеленский говорит только про себя, так как будто и нет целой страны, нет десятков миллионов людей, есть только Зеленский и все. Главное это он, остальных просто не существует.
Судак ты Вова!
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11.09.2021 09:00 Відповісти
Мудак
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11.09.2021 09:02 Відповісти
Вова, ти не оригінал. Знайди президента, який би жалів. Але ніхто таких тривіальних дурниць не каже. Ну що з тебе взяти, крім сечі для аналізу? В тебе й в голові сеча.
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11.09.2021 09:50 Відповісти
Як би я хотів, щоб це був просто страшний сон!
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11.09.2021 10:15 Відповісти
Ему же не тяжело,как он сказал Байден, чего ему жалеть.
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11.09.2021 11:38 Відповісти
Еще бы？Да за такое везение и удачу, нужно с десяток церквей построить....😀
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02.11.2021 09:30 Відповісти
ПыСы. Ну, на худой конец －Синагог😀
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02.11.2021 09:31 Відповісти
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