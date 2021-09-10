Зеленський: Не шкодую, що став президентом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб після його роботи на посаді глави держави його поважали.
Про це він заявив у ході YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.
"Я став відомим до того, як грав президента. Якби я був невідомий, то ніхто б не дивився, як я грав президента", - зазначив Зеленський.
Також у глави держави запитали, чи прокидається він вранці і думає: "Чорт забирай, краще б я продовжував грати роль президента, а не бути справжнім президентом".
"Чесно, я не шкодую. Тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю "навіщо все це, якщо ти іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття певної реальності?". Для цього ти повинен виходити на вулицю, спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але, пам'ятаючи, що це був виклик і ти на це пішов, і люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали. Не зараз, коли ти президент, а найголовніше - після. Тому що президентами, кажуть, так і залишаються. Хочеться залишитися президентом, щоб говорили "ми поважаємо, не все було ідеально, але все було непогано". Якось так хочеться закінчити", - пояснив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Это самое страшное, что может быть. Зеленский" 😏
Вовочка, эта страшилка не работает.
У всех кроме тебя, есть разведки.
А у тебя - разводки ...🤣🤣🤣
А теперь пилит бюджет страны
- просто ****** наши бабки (с)
( цікаво- але наймаючись на роботу всі проходять медкомісію- навіть електрику звичайному доводиться отримувати довідки з нарко та псих диспанцерів... А тут як?)
Может повторюсь, не знаю, но от себя хочу сказать: этот га.дон все ещё продолжает смешить людей своими высерами, так и не выйдя из образа безмозглого шута.
Особенно, когда оно тужится сказать, по его мнению, что-то умное.
Дебил . лядь!
В целом - комментами удовлетворена))
Пару придурков есть, конечно. Но, скорее всего, или на работе или совсем упоротые имбецилы))
Ніякої відповідальності ніхто не понесе.
Відповідати за скоєне мусить мудрий 73% нарід.
Та про що мова. Таких ділов наворотив, що ніякі мосейсучки вже не поможуть.
Ватний обсмокт.
А раніше подавав надії стати вагомим журналістом.
Судак ты Вова!