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Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура. ФОТО

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Правооохранители задержали во время сбыта психотропных веществ военнослужащего-контрактника одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцирована в Чернигове, и гражданское лицо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура 01

Негласными следственными (розыскными) действиями установлено, что злоумышленники в июне - сентябре 2021 года неоднократно совершали изготовление и последующий сбыт среди военнослужащих и гражданских лиц психотропного вещества - амфетамина в военном городке с. Гончаровское и г. Чернигове.

В частности 17.06.2021 и 09.09.2021 главный сержант с соучастником сбыл по 10 гр. амфетамина, получив за это 6 тыс. грн.

Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура 02

Сразу после второй передачи психотропного вещества оба злоумышленника были задержаны. В ходе личного обыска и обыска автомобилю военнослужащего обнаружены другие психотропные вещества, точное количество и тип которых устанавливается.
Во время санкционированного судом обыска по месту жительства гражданского лица также обнаружено и изъято наркотические и психотропные вещества, приборы измерения веса и фасовки.

Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура 03
Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура 04

Обоим задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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контроктник нароктики продавал не понарошку... Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником нароктиками в Чернигове, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6259
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10.09.2021 16:12 Ответить
Чем торговал?! "нароктиками"? )))
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10.09.2021 16:12 Ответить
Ну и сколько горе-военных в данной части употребляют наркоту? Хотелось бы услышать от компетентных органов. А потом под кайфом разборки с ранениями и гибелью и всё это "счастье" за деньги налогоплатильщиков?
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10.09.2021 16:14 Ответить
Герб Украины с фоток этой новости бы убрать не помешало бы.
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10.09.2021 16:14 Ответить
Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником нароктиками в Чернигове, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7061
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10.09.2021 16:15 Ответить
заставить этих ублюдков всё употребить самим,это отобьёт охоту заниматься такой хренью...
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10.09.2021 16:56 Ответить
смешал муку сахар и доместос и можно торговать )
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10.09.2021 19:33 Ответить
 
 