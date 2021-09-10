Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура. ФОТО

Правооохранители задержали во время сбыта психотропных веществ военнослужащего-контрактника одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцирована в Чернигове, и гражданское лицо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Негласными следственными (розыскными) действиями установлено, что злоумышленники в июне - сентябре 2021 года неоднократно совершали изготовление и последующий сбыт среди военнослужащих и гражданских лиц психотропного вещества - амфетамина в военном городке с. Гончаровское и г. Чернигове.

В частности 17.06.2021 и 09.09.2021 главный сержант с соучастником сбыл по 10 гр. амфетамина, получив за это 6 тыс. грн.

Сразу после второй передачи психотропного вещества оба злоумышленника были задержаны. В ходе личного обыска и обыска автомобилю военнослужащего обнаружены другие психотропные вещества, точное количество и тип которых устанавливается.

Во время санкционированного судом обыска по месту жительства гражданского лица также обнаружено и изъято наркотические и психотропные вещества, приборы измерения веса и фасовки.





Обоим задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.