Адвокатура уже внедряет положения Стратегии президента по развитию правосудия, - Изовитова

Национальная ассоциация адвокатов Украины уже внедряет решения, которые соответствуют положениям по развитию адвокатуры, закрепленным в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы, которую утвердил Президент Владимир Зеленский.

Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины сообщила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Она напомнила, что вскоре после утверждения президентской Стратегии, САУ одобрил Стратегию развития НААУ на 2021-2025 годы.

"Задачи, которые поставили мы сами для себя: как сделать так, чтобы эти две стратегии заработали, произошли изменения к нашему профильному законодательству при нашем участии, и они отвечали всем международным стандартам нашей адвокатской деятельности и принципу самоуправления профессии", - отметила Изовитова.

По ее словам, чтобы обеспечить координацию в реализации этих стратегий, адвокаты постоянно поддерживают диалог с народными депутатами, членами парламентских комитетов, членами Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте.

В частности, НААУ уже обратилась к председателю Комиссии по вопросам правовой реформы Сергею Ионушасу для того, чтобы урегулировать вопрос дискриминационного налогообложения адвокатов.

"Внести изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов, полученных физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность. В частности, речь идет о праве адвоката, как физического лица, осуществляющего такую ​​деятельность, платить налоги по упрощенной системе налогообложения и платить единый налог", - сказала Изовитова.

Кроме того, она выразила надежду, что в ближайшее время на законодательном уровне будет решен вопрос относительно подачи деклараций адвокатами, на чем настаивает Национальное агентство по предупреждению коррупции, хотя в законодательстве отсутствуют соответствующие положения.

Лидия Изовитова сообщила, что на днях получила письмо от председателя НАПК Александра Новикова, в котором он заверил, что НАПК готово к сотрудничеству с адвокатурой, в том числе законодательное.

В свою очередь член САУ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Валерий Божик подчеркнул, что члены его комитета настроены способствовать решению вопросов декларирования. "Все согласились с тем, что необходимо срочно решить недоразумение с НАПК, а именно декларирование членов адвокатского самоуправления", - рассказал он.

Кроме того, Божик рассказал, что находится в активном диалоге с Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ по вопросам налогообложения адвокатов по упрощенной системе.

В свою очередь, Изовитова подчеркнула, что НААУ активно сотрудничает и с другими парламентскими комитетами. В частности, в июле был подписан меморандум с Комитетом Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства о сотрудничестве в сфере законодательных инициатив.

"Другие комитеты также начинают писать нам письма, звонить, предлагают подписать меморандумы о сотрудничестве. Именно потому, что очень активно над законодательными инициативами и в экспертном плане работают наши комитеты", - отметила она.

Кроме того, НААУ заключила меморандум о сотрудничестве с ООО "Изикон Групп", благодаря чему теперь адвокаты имеют возможность через личный кабинет организовывать видеоконференцсвязь в судебном процессе, с клиентами и между собой.

Лидия Изовитова отметила, что все эти инициативы со стороны НААУ являются ярким свидетельством того, что адвокатура уже делает конкретные шаги для реализации Стратегии Президента.

"Значительная часть задач президентской стратегии может быть воплощена решениями органов адвокатского самоуправления, и такой подход будет лучше соответствовать международным стандартам независимой адвокатуры", - подчеркнула она.

Вместе с тем председатель САУ отметила важность того, чтобы дальнейшие изменения в процессуальное и профильное законодательство об адвокатуре не получили хаотического порядка и не были направлены на сужение профессиональных прав адвокатов.