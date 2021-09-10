Адвокатура вже впроваджує положення Стратегії президента з розвитку правосуддя, - Ізовітова

Національна асоціація адвокатів України вже впроваджує рішення, які відповідають положенням щодо розвитку адвокатури, закріпленим в Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки, яку затвердив Президент Володимир Зеленський.

Про це під час засідання Ради адвокатів України повідомила голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Вона нагадала, що невдовзі після затвердження президентської Стратегії, РАУ схвалила Стратегію розвитку НААУ на 2021-2025 роки.

"Завдання, які поставили ми самі для себе: як зробити так, щоб ці дві стратегії запрацювали, відбулися зміни до нашого профільного законодавства за нашої участі і вони відповідали усім міжнародним стандартам нашої адвокатської діяльності і принципу самоврядності професії", - зазначила Лідія Ізовітова.

За її словами, аби забезпечити координацію у реалізації цих стратегій, адвокати постійно підтримують діалог з народними депутатами, членами парламентських комітетів, членами Комісії з питань правової реформи при Президенті.

Зокрема НААУ вже звернулася до голови Комісії з питань правової реформи Сергія Іонушаса для того, щоб врегулювати питання дискримінаційного оподаткування адвокатів.

"Внести зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Зокрема ідеться про право адвоката, як фізичної особи, що проводить таку діяльність, сплачувати податки за спрощеною системою оподаткування та сплачувати Єдиний податок", - сказала Лідія Ізовітова.

Крім того, вона висловила сподівання, що найближчим часом на законодавчому рівні буде вирішено питання щодо подачі декларацій адвокатами, на чому наполягає Національне агентство з питань запобігання корупції, хоча в законодавстві відсутні відповідні положення.

Лідія Ізовітова повідомила, що днями отримала листа від голови НАЗК Олександра Новікова, в якому він запевнив, що НАЗК готове на співпрацю з адвокатурою, в тому числі законодавчу.

В свою чергу член РАУ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Валерій Божик наголосив, що члени його комітету налаштовані сприяти вирішенню питань декларування.

"Всі погодилися з тим, що необхідно терміново вирішити непорозуміння з НАЗК, а саме декларування членів адвокатського самоврядування", - розповів він.

В свою чергу Лідія Ізовітова підкреслила, що НААУ активно співпрацює і з іншими парламентськими комітетами.

Зокрема в липні був підписаний меморандум з Комітетом Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо співпраці у сфері законодавчих ініціатив.

"Інші комітети також починають писати нам листи, телефонувати, пропонують підписати меморандуми про співпрацю. Саме тому, що дуже активно над законодавчими ініціативами і в експертному плані працюють наші комітети", - зазначила вона.

Крім того, НААУ уклала меморандум про співпрацю з ТОВ "Ізікон Груп", завдяки чому тепер адвокати мають можливість через особистий кабінет організовувати відеоконференцзв’язкок в судовому процесі, з клієнтами і між собою.

Лідія Ізовітова зазначила, що всі ці ініціативи з боку НААУ є яскравим свідченням того, що адвокатура вже робить конкретні кроки для реалізації Стратегії Президента.

"Значна частина завдань президентської стратегії може бути втілена рішеннями органів адвокатського самоврядування і такий підхід буде найкраще відповідати міжнародним стандартам незалежної адвокатури", - підкреслила вона.

Разом з тим голова РАУ наголосила на важливості того, щоб подальші зміни до процесуального та профільного законодавства про адвокатуру не набули хаотичного порядку і не були спрямовані на звуження професійних прав адвокатів.