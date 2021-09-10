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Метро в Киеве возвращает ограничения на вход в часы пик

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Метро в Киеве возвращает ограничения на вход в часы пик

Закрывать вход на станции не будут - только ограничат количество открытых дверей, чтобы замедлить поток пассажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, информирует Цензор.НЕТ.

"В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций", - сказано в сообщении.

В метрополитене просят пассажиров придерживаться масочного режима. А также оплачивать проезд бесконтактно - это должно снизить риски заражения.

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Автор: Ольга Лузан
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Логично, что бы толпа собралась на входе...
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10.09.2021 19:38 Ответить
Здравствуй, ******
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10.09.2021 19:47 Ответить
"В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций", но увеличивает скопление на входе в нее.
Логика убийственная.
А если еще "ограниченое количество открытых дверей" сузить до размеров прохода боком только людей среднего телосложения, то ето поможет отсечь полных.
Можно и по высоте подрегулировать, тут тьма креативных идей и стартапов.
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10.09.2021 20:03 Ответить
дибилное решение, попахивает Педаликом ....
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10.09.2021 21:27 Ответить
Все отлично! Кличкисты хотят доселить на Оболонь еще 10000 народу... Рукоплещем, боты!
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10.09.2021 22:06 Ответить
вместо того чтобы разделить пассажиропоток в часы пик они закрывают двери. такое могли придумать либо дибилы, либо - вредители.
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10.09.2021 22:20 Ответить
конченый город конченая власть
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10.09.2021 23:55 Ответить
 
 