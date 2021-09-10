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Метро в Киеве возвращает ограничения на вход в часы пик
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Закрывать вход на станции не будут - только ограничат количество открытых дверей, чтобы замедлить поток пассажиров.
Об этом сообщает Киевский метрополитен, информирует Цензор.НЕТ.
"В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций", - сказано в сообщении.
В метрополитене просят пассажиров придерживаться масочного режима. А также оплачивать проезд бесконтактно - это должно снизить риски заражения.
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Логика убийственная.
А если еще "ограниченое количество открытых дверей" сузить до размеров прохода боком только людей среднего телосложения, то ето поможет отсечь полных.
Можно и по высоте подрегулировать, тут тьма креативных идей и стартапов.