Метро в Киеве возвращает ограничения на вход в часы пик

Закрывать вход на станции не будут - только ограничат количество открытых дверей, чтобы замедлить поток пассажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, информирует Цензор.НЕТ.

"В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций", - сказано в сообщении.

В метрополитене просят пассажиров придерживаться масочного режима. А также оплачивать проезд бесконтактно - это должно снизить риски заражения.

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