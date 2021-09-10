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Метро в Києві повертає обмеження на вхід у години пік

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Метро в Києві повертає обмеження на вхід у години пік

Закривати вхід на станції не будуть - тільки обмежать кількість відкритих дверей, щоб уповільнити потік пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен, інформує Цензор.НЕТ.

"У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій", - сказано в повідомленні.

У метрополітені просять пасажирів дотримуватися масочного режиму. А також оплачувати проїзд безконтактно - це повинно знизити ризики зараження.

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Логично, что бы толпа собралась на входе...
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10.09.2021 19:38 Відповісти
Здравствуй, ******
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10.09.2021 19:47 Відповісти
"В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций", но увеличивает скопление на входе в нее.
Логика убийственная.
А если еще "ограниченое количество открытых дверей" сузить до размеров прохода боком только людей среднего телосложения, то ето поможет отсечь полных.
Можно и по высоте подрегулировать, тут тьма креативных идей и стартапов.
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10.09.2021 20:03 Відповісти
дибилное решение, попахивает Педаликом ....
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10.09.2021 21:27 Відповісти
Все отлично! Кличкисты хотят доселить на Оболонь еще 10000 народу... Рукоплещем, боты!
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10.09.2021 22:06 Відповісти
вместо того чтобы разделить пассажиропоток в часы пик они закрывают двери. такое могли придумать либо дибилы, либо - вредители.
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10.09.2021 22:20 Відповісти
конченый город конченая власть
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10.09.2021 23:55 Відповісти
 
 