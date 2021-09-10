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Метро в Києві повертає обмеження на вхід у години пік
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Закривати вхід на станції не будуть - тільки обмежать кількість відкритих дверей, щоб уповільнити потік пасажирів.
Про це повідомляє Київський метрополітен, інформує Цензор.НЕТ.
"У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій", - сказано в повідомленні.
У метрополітені просять пасажирів дотримуватися масочного режиму. А також оплачувати проїзд безконтактно - це повинно знизити ризики зараження.
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Логика убийственная.
А если еще "ограниченое количество открытых дверей" сузить до размеров прохода боком только людей среднего телосложения, то ето поможет отсечь полных.
Можно и по высоте подрегулировать, тут тьма креативных идей и стартапов.