Метро в Києві повертає обмеження на вхід у години пік

Закривати вхід на станції не будуть - тільки обмежать кількість відкритих дверей, щоб уповільнити потік пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен, інформує Цензор.НЕТ.

"У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій", - сказано в повідомленні.

У метрополітені просять пасажирів дотримуватися масочного режиму. А також оплачувати проїзд безконтактно - це повинно знизити ризики зараження.

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