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Верховный Суд (1063) Торнадо (107)

Верховный суд оставил без изменений приговоры экс-бойцам роты "Торнадо"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Верховный суд оставил без изменений приговоры экс-бойцам роты

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без изменений судебные решения в отношении лиц, связанных с расформированной ротой "Торнадо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Верховного суда в Фейсбуке.

"Торнадовцы", в частности были осуждены за "незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий".

С постановлением Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу №56/16332/15-к (производство № 51-705км20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо"

Напоминаем, Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Все що потрібно знати, що станеться з тими людьми які посміли жд колію в ордло перекрити.
Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
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10.09.2021 20:43
+16
За то что они тыкали в кацапа страпоном, заставляя кричать "путен введи" - их не судить надо, а к награде представить...
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10.09.2021 20:52
+13
Я мабуть чогось недорозумію:
1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
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10.09.2021 21:47
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Все що потрібно знати, що станеться з тими людьми які посміли жд колію в ордло перекрити.
Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
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10.09.2021 20:43 Ответить
слава героям
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10.09.2021 20:47 Ответить
Якщо не помиляюсь.. В наступному році вони майже усі вийдуть.. І ми дізнаємось багато цікавого.. І як було насправді
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10.09.2021 20:48 Ответить
Думаєш,напишуть мемуари,як викрадали,катували ,гвалтували людей,та мародерили ?
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10.09.2021 21:23 Ответить
Кацап, они тебя изнасиловали или ограбили?
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10.09.2021 21:40 Ответить
Залізь під шконку,пєтя.
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10.09.2021 21:56 Ответить
сдрысни с радаров московит вонючий..притомил тупостью своей.. Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 1734
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10.09.2021 22:22 Ответить
Теж з мєнтовського поріддя ?
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10.09.2021 22:36 Ответить
так ты еще и тупее, чем тупой?...кыш-кыш.. Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 6100
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10.09.2021 22:43 Ответить
Я мабуть чогось недорозумію:
1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
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10.09.2021 21:47 Ответить
Онищенко уже написал как было на самом деле, но вате это не понять!
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10.09.2021 21:59 Ответить
тепловізорова справа?
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10.09.2021 20:48 Ответить
За то что они тыкали в кацапа страпоном, заставляя кричать "путен введи" - их не судить надо, а к награде представить...
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10.09.2021 20:52 Ответить
Суддівська банда продовжує обсуговувати інтереси влади кримінальної олігархії. Спочатку рошено кагалу, а зараз мафії зелених манкуртів
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10.09.2021 20:57 Ответить
Well these guys have guts to stand up and defend their country.

Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm goin' back to New Orleans
To wear that ball and chain

The Animals - House Of The Rising Sun
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10.09.2021 21:16 Ответить
Коли дехто піарився під Іловайськом, фоткаючись з бійцями "Шахтарська" і інших підрозділів, доповідаючи "на гору", що Іловайськ взят, жодних питань щодо законності дій добровольців чомусь не виникало...Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 392 Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 3199
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10.09.2021 21:21 Ответить
Сепары в креслах мэров, а укропы на нарах. Нет это не днр, это Украина Как понять?
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10.09.2021 21:29 Ответить
Щоб там не казали, а ці "погані хлопці" воювали за Україну. Навіть, якщо вони і винні, то їх давно пора амністувати!
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10.09.2021 21:30 Ответить
Они может и беспредельщики, но они наши беспредельщики. Выпустить немедленно
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10.09.2021 21:48 Ответить
Можна і так сказати.
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10.09.2021 22:33 Ответить
На террор надо отвечать террором, за вспоротые животы депутата Рыбака и 19 летнего Поправка, за застреленного 15 летнего Степана Чубенко и многих других. Их убийцы на свободе и никогда не будут наказаны, а власть играет пародию на правосудие
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11.09.2021 12:22 Ответить
Этих тварей пора сметать!
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10.09.2021 21:59 Ответить
...в военное время судить военных, за военные преступления, если таковы установлены прокурорами военными, может только судья военного трибунала, а не поцы мокрожопые в мантиях от гуччи и бриони, за бабки волю чью то по дурости своей, выполняющие, к тому же еще и по ст. криминального кодекса для гражданских лиц, выписанных для мирного времени... Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 7587эта история будет иметь еще свое продолжение по выходу на свободу этих арестантов...беспредельщики свое получат, желательно зеркально..
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10.09.2021 22:36 Ответить
Чуваки зашли личным составом передохнуть на базу Ахметова. Такое олигархами не прощается
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11.09.2021 02:27 Ответить
По таких "вироках" розумієш, що в 2019 р. на посаді президента України жаба замінила гадюку...
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11.09.2021 07:13 Ответить
После освобождения Лисичанска торнадовцы не давали рашевате города даже хрюкнуть.. Осень 14-го, зима-весна 15го. Щира вдячність!
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11.09.2021 09:33 Ответить
 
 