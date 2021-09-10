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Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо"

Новини Цензор.НЕТ Події

Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без змін судові рішення щодо осіб, пов'язаних із розформованою ротою "Торнадо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Верховного суду у Фейсбуці.

"Торнадівці", зокрема були засуджені за "незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень".

Із постановою Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду у справі №56/16332/15-к (провадження № 51-705км20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".
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Топ коментарі
+19
Все що потрібно знати, що станеться з тими людьми які посміли жд колію в ордло перекрити.
Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
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10.09.2021 20:43
+16
За то что они тыкали в кацапа страпоном, заставляя кричать "путен введи" - их не судить надо, а к награде представить...
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10.09.2021 20:52
+13
Я мабуть чогось недорозумію:
1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
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10.09.2021 21:47
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Все що потрібно знати, що станеться з тими людьми які посміли жд колію в ордло перекрити.
Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
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10.09.2021 20:43 Відповісти
слава героям
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10.09.2021 20:47 Відповісти
Якщо не помиляюсь.. В наступному році вони майже усі вийдуть.. І ми дізнаємось багато цікавого.. І як було насправді
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10.09.2021 20:48 Відповісти
Думаєш,напишуть мемуари,як викрадали,катували ,гвалтували людей,та мародерили ?
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10.09.2021 21:23 Відповісти
Кацап, они тебя изнасиловали или ограбили?
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10.09.2021 21:40 Відповісти
Залізь під шконку,пєтя.
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10.09.2021 21:56 Відповісти
сдрысни с радаров московит вонючий..притомил тупостью своей.. Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 1734
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10.09.2021 22:22 Відповісти
Теж з мєнтовського поріддя ?
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10.09.2021 22:36 Відповісти
так ты еще и тупее, чем тупой?...кыш-кыш.. Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 6100
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10.09.2021 22:43 Відповісти
Я мабуть чогось недорозумію:
1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
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10.09.2021 21:47 Відповісти
Онищенко уже написал как было на самом деле, но вате это не понять!
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10.09.2021 21:59 Відповісти
тепловізорова справа?
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10.09.2021 20:48 Відповісти
За то что они тыкали в кацапа страпоном, заставляя кричать "путен введи" - их не судить надо, а к награде представить...
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10.09.2021 20:52 Відповісти
Суддівська банда продовжує обсуговувати інтереси влади кримінальної олігархії. Спочатку рошено кагалу, а зараз мафії зелених манкуртів
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10.09.2021 20:57 Відповісти
Well these guys have guts to stand up and defend their country.

Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm goin' back to New Orleans
To wear that ball and chain

The Animals - House Of The Rising Sun
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10.09.2021 21:16 Відповісти
Коли дехто піарився під Іловайськом, фоткаючись з бійцями "Шахтарська" і інших підрозділів, доповідаючи "на гору", що Іловайськ взят, жодних питань щодо законності дій добровольців чомусь не виникало...Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 392 Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 3199
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10.09.2021 21:21 Відповісти
Сепары в креслах мэров, а укропы на нарах. Нет это не днр, это Украина Как понять?
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10.09.2021 21:29 Відповісти
Щоб там не казали, а ці "погані хлопці" воювали за Україну. Навіть, якщо вони і винні, то їх давно пора амністувати!
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10.09.2021 21:30 Відповісти
Они может и беспредельщики, но они наши беспредельщики. Выпустить немедленно
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10.09.2021 21:48 Відповісти
Можна і так сказати.
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10.09.2021 22:33 Відповісти
На террор надо отвечать террором, за вспоротые животы депутата Рыбака и 19 летнего Поправка, за застреленного 15 летнего Степана Чубенко и многих других. Их убийцы на свободе и никогда не будут наказаны, а власть играет пародию на правосудие
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11.09.2021 12:22 Відповісти
Этих тварей пора сметать!
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10.09.2021 21:59 Відповісти
...в военное время судить военных, за военные преступления, если таковы установлены прокурорами военными, может только судья военного трибунала, а не поцы мокрожопые в мантиях от гуччи и бриони, за бабки волю чью то по дурости своей, выполняющие, к тому же еще и по ст. криминального кодекса для гражданских лиц, выписанных для мирного времени... Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо" - Цензор.НЕТ 7587эта история будет иметь еще свое продолжение по выходу на свободу этих арестантов...беспредельщики свое получат, желательно зеркально..
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10.09.2021 22:36 Відповісти
Чуваки зашли личным составом передохнуть на базу Ахметова. Такое олигархами не прощается
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11.09.2021 02:27 Відповісти
По таких "вироках" розумієш, що в 2019 р. на посаді президента України жаба замінила гадюку...
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11.09.2021 07:13 Відповісти
После освобождения Лисичанска торнадовцы не давали рашевате города даже хрюкнуть.. Осень 14-го, зима-весна 15го. Щира вдячність!
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11.09.2021 09:33 Відповісти
 
 