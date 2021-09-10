Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо"
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Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без змін судові рішення щодо осіб, пов'язаних із розформованою ротою "Торнадо".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Верховного суду у Фейсбуці.
"Торнадівці", зокрема були засуджені за "незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень".
Із постановою Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду у справі №56/16332/15-к (провадження № 51-705км20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.
Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm goin' back to New Orleans
To wear that ball and chain
The Animals - House Of The Rising Sun