Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо"

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без змін судові рішення щодо осіб, пов'язаних із розформованою ротою "Торнадо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Верховного суду у Фейсбуці.

"Торнадівці", зокрема були засуджені за "незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень".

Із постановою Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду у справі №56/16332/15-к (провадження № 51-705км20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".