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Новости Политика Украины
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Кулеба: США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба: США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США не оставят Украину, и что их нужно активнее привлекать к переговорам по Донбассу.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден четко заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не оставят Украину один на один с Российской Федерацией и будут нас поддерживать. Все остальное уже тактика: как, куда и как", - заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что важно как можно активнее привлекать Соединенные Штаты к переговорам о Донбассе.

Читайте: США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд

"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе нормандского формата, это может быть вне этого состава. Главное - чтобы Америка была в игре", - сказал Кулеба.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Цапів на гілляку!
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10.09.2021 22:46
+2
Рядом с зЕкомандой
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10.09.2021 22:47
+2
Ничего, они повесят, подождут.
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10.09.2021 23:11
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Цапів на гілляку!
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10.09.2021 22:46 Ответить
Рядом с зЕкомандой
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10.09.2021 22:47 Ответить
Для того, щоб здолати "цапів", треба спочатку знищити кремлівських гнид в Україні !!!)))
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10.09.2021 22:55 Ответить
Ничего, они повесят, подождут.
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10.09.2021 23:11 Ответить
в тему:
https://www.youtube.com/watch?v=soIi6r2DC38

Лакей Кремля: скандал о сливе "вагнеровцев" разгорается с новой силой

в общем, США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактикаКулеба: США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика - Цензор.НЕТ 539
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10.09.2021 22:47 Ответить
до етого уже совсем недалеко, ну от рукой подать.
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10.09.2021 22:48 Ответить
Ага. Байден выразит сильную озабоченность
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10.09.2021 22:49 Ответить
_Какого хера какой-то Кулеба щедро раздаёт обещания от чужого имени?! Недопонял... Он украинцев за идиотов держит?
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10.09.2021 22:52 Ответить
Не красти ,а працювати на Україну ,зелена пліснява не бажає ???)))
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10.09.2021 22:52 Ответить
Ще не напали... а вже обісралися:Кулеба: США не залишать Україну наодинці з РФ, решта - тактика - Цензор.НЕТ 852
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10.09.2021 22:55 Ответить
странный Кулеба какой то...
зеленые отдают позиции русне и очень им важно, что бы Штаты в етом учавствовали.

такие от непривлекательные привлекалова.
А може ну его все нафиг и как всегда праздник с зайцами, трусами, пианином и юзиком на 27ми парaшютах?
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10.09.2021 22:55 Ответить
у власти быдло и долббы.
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10.09.2021 22:57 Ответить
справедливости ради, не у вас одних.
такое впечатление, шо долбобятлы везде, но у вас с бонусом - ваши еще и быдло.
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10.09.2021 23:05 Ответить
Все остальное уже тактика: как, куда и как", - заявил Кулеба.

Зеленый дебил, этот ваш лозунг работал менее 2 лет. Так вот запомни, зеленая тварь, именно тебя как, куда и как будут рвать именно зеленые избиратели доказывая что они не за зеленую плесень голосовали. Они уже потихоньку начинают. Но рукописи не горят, как и комменты в интернете...
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10.09.2021 22:57 Ответить
Байден четко заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому / Это играем, это не играем. Условием дальнейшего сотрудничества администрации президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским является полный разрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Игорем Коломойским .-Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому.
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10.09.2021 22:58 Ответить
КБ "ЛУЧ" потребує розширення виробничих площ для забезпечення нормальної роботи

На ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", не вистачає робітничих площ для повноцінної роботи.
Таку інформацію повідомив Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов під час проведення форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності" в Одесі команді програми "Security talks з Валентином Бадраком".

"Ми звичайно ж ніколи б не відмовилися від інвестицій, пов'язаних з розробкою і виробництвом. Але, я скажу, якби нам просто дали ще хоча б 10 тисяч (ймовірно, квадратних метрів) площі в якомусь державному підприємстві, вже була б величезна допомога", - відзначив він.
"Принаймні ми б змогли докупити необхідне обладнання і розмістити людей. Зараз ми страждаємо від того, що у нас просто не вистачає площі", - пояснив Олег Коростельов.
Ранфше ДККБ "ЛУЧ" здебільшого займалося виробництвом протитанкових комплексів (ПТРК) та керованих ракет до них. Але, з другої половини минулого десятиріччя, держпідприємство почало розробляти інші системи, як то 300-мм кориговані реактивні снаряди Р624/Р624М ("Вільха"/"Вільха-М") та протикорабельні крилаті ракети Р-360 й власне комплекс РК-360МЦ "Нептун".Крім цього, наразі на КБ "ЛУЧ" почали розробку українського ударного безпілотного комплексу "Сокіл-300", авіаційної ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності УП-277 та зенітно-ракетних систем - ракети малої дальності "Корал" й комплексу середньої дальності "СД-300" (а також низку інших проєктів).

https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-potrebuye-novyh-vyrobnychyh-ploshh-dlya-zabezpechennya-normalnoyi-roboty/
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10.09.2021 23:05 Ответить
Пускай это прдествители США повторят, а то, подобных голословных речей полно от наших властей, а по факту это не так.
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10.09.2021 23:22 Ответить
Мабуть Кулєба буде балотуватися в президенти, бо більше нікому.
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10.09.2021 23:25 Ответить
Конечно одну Украину не оставят . Оставили вместе с Украиной Польшу и Чехию . Видимо чтобы не было скучно .
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11.09.2021 01:51 Ответить
Будуть "підтримувати" до останнього українця.
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11.09.2021 05:42 Ответить
...как говорят белобородые афганцы-пастухи: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
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11.09.2021 06:53 Ответить
пока придурки и клоуны у власти - реальной помощи не будет......
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11.09.2021 09:00 Ответить
США далеко, за морями - океанами... И всегда были себе на уме - в чем совсем недавно убедилось "демократическое правительство Афганистана". Кулеба: США не залишать Україну наодинці з РФ, решта - тактика - Цензор.НЕТ 8972
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11.09.2021 12:40 Ответить
Кулеба: США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика

Как тут усомнится после ьудапештского меморандума!...
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11.09.2021 18:42 Ответить
 
 