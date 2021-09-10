Кулеба: США не залишать Україну наодинці з РФ, решта - тактика
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що США не залишать Україну, і що їх потрібно активніше залучати до переговорів щодо Донбасу.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент США Джо Байден чітко заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати не залишать Україну один на один із Російською Федерацією і надалі нас підтримуватимуть. Усе інше вже тактика: як, куди і як", - заявив Кулеба.
Він також наголосив, що важливо якомога активніше залучати Сполучені Штати до переговорів щодо Донбасу.
"Нам потрібне активне залучення США в принципі до розмови з Росією щодо окупації українських територій. Це може бути в складі нормандського формату, це може бути поза цим складу. Головне - щоб Америка була в грі", - сказав Кулеба.
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https://www.youtube.com/watch?v=soIi6r2DC38
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в общем, США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика
зеленые отдают позиции русне и очень им важно, что бы Штаты в етом учавствовали.
такие от непривлекательные привлекалова.
А може ну его все нафиг и как всегда праздник с зайцами, трусами, пианином и юзиком на 27ми парaшютах?
такое впечатление, шо долбобятлы везде, но у вас с бонусом - ваши еще и быдло.
Зеленый дебил, этот ваш лозунг работал менее 2 лет. Так вот запомни, зеленая тварь, именно тебя как, куда и как будут рвать именно зеленые избиратели доказывая что они не за зеленую плесень голосовали. Они уже потихоньку начинают. Но рукописи не горят, как и комменты в интернете...
На ДП "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", не вистачає робітничих площ для повноцінної роботи.
Таку інформацію повідомив Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов під час проведення форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності" в Одесі команді програми "Security talks з Валентином Бадраком".
"Ми звичайно ж ніколи б не відмовилися від інвестицій, пов'язаних з розробкою і виробництвом. Але, я скажу, якби нам просто дали ще хоча б 10 тисяч (ймовірно, квадратних метрів) площі в якомусь державному підприємстві, вже була б величезна допомога", - відзначив він.
"Принаймні ми б змогли докупити необхідне обладнання і розмістити людей. Зараз ми страждаємо від того, що у нас просто не вистачає площі", - пояснив Олег Коростельов.
Ранфше ДККБ "ЛУЧ" здебільшого займалося виробництвом протитанкових комплексів (ПТРК) та керованих ракет до них. Але, з другої половини минулого десятиріччя, держпідприємство почало розробляти інші системи, як то 300-мм кориговані реактивні снаряди Р624/Р624М ("Вільха"/"Вільха-М") та протикорабельні крилаті ракети Р-360 й власне комплекс РК-360МЦ "Нептун".Крім цього, наразі на КБ "ЛУЧ" почали розробку українського ударного безпілотного комплексу "Сокіл-300", авіаційної ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності УП-277 та зенітно-ракетних систем - ракети малої дальності "Корал" й комплексу середньої дальності "СД-300" (а також низку інших проєктів).
https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-potrebuye-novyh-vyrobnychyh-ploshh-dlya-zabezpechennya-normalnoyi-roboty/
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